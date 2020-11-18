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Техника
Евгения Евсеева
2148

Google выпустила обновление Chrome с запуском на 25% быстрее и пониженной в пять раз нагрузкой на процессор Материал редакции

Пользователям теперь доступны контекстные команды и поиск по вкладкам.

34 комментария
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Google выпустила обновление для Chrome 87: теперь браузер запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает страницы.

С 18 ноября обновление доступно для всех пользователей Chrome. Компания сообщила, что браузер отдает приоритет активным вкладкам и пообещала «самый большой прирост в производительности Chrome в истории».

В новой версии нагрузка на процессор сократилась в пять раз, время работы батареи увеличилось на 1,25 часа. Страницы в версии браузера для Android теперь загружаются практически мгновенно, сообщают в компании.

Помимо этого, пользователи смогут не только закреплять или группировать вкладки, но и воспользоваться поиском, чтобы найти среди открытых страниц нужную.

Google

В поисковую строку Google добавила контекстные команды: с их помощью пользователь сможет, например, удалить историю браузера, не открывая при этом настройки.

Google

В будущем компания планирует добавить тематические карточки на странице новой вкладки браузера. Нажав на них, пользователь сможет перейти к ресурсам, которые посещал ранее или связанным с ними по тематике.

Google

#новость #google #chrome

Евгения Евсеева
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34 комментария
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Christofor

0

а есть инфа за счет чего такой прогресс? "нагрузка на процессор сократилась в пять раз"  нейросети подключили?

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evilnw

Christofor
26

Теперь телеметрия отправляется на сервера Google раз 2 секунды, а не каждую. ))

Ответить

Игорь Крафт

Christofor
–2

Спутник браузер! За миллиард рублей! Вот это прогресс!

Ответить

Alexey Levin

Игорь
0

Я думаю Гугл тратит больше денег на каждый апдейт. 

Ответить

Oleg Zhukovski

0

на big sur перестал работать

Ответить

Trubin 🐜

Oleg
–2

А зачем Хром на Маке, если там есть Сафари? 

Ответить

Infinity Trap

Trubin
7

К примеру, когда работаешь на разных устройствах с разными операционными системами, а нужна синхронизация информации на одном браузере

Ответить

Rostislav Palchun

Trubin
4

Согласен. Так же и с виндой! Зачем он там если есть edge. 🥴

Ответить

reutanton

Rostislav
0

Когда уберут вот это дерьмо на Эдже тогда и посмотрим:

Ответить

Михаил Филиппов

reutanton
1

Это можно в настройках отключить

Ответить

Лунтик Небообразный

reutanton
0

вам что, не интересно?

Ответить

Рустам Шарапов

Trubin
3

Не маковод, но, вроде, из-за расширений многие держат хром)

Ответить

Вадим Нечаев

Trubin
2

Например, для работы, где есть нужны расширения браузера.
Например, там засинканы пароли.
Например, там все сайты есть в истории и саджестами регулярно пользуемся.
Например, смартфон на Андроиде и надо удобно синкать инфу между устройствами.
Например, что-то не работает или зависает в других браузера, ибо хром считается браузером по умолчанию при разработке.
Например, что в Ютьюбе не поддерживается разрешение больше, чем Full HD в сафари.

Ответить

Рустам Шарапов

Вадим
1

Со всем согласен, кроме последнего пункта. С Big Sur завезли поддержку 4к

Ответить

Вадим Нечаев

Рустам
1

Мою первую Ретину они решили не обновлять до Big Sur.

Ответить

Рустам Шарапов

Вадим
0

Всегда грустно, когда отрезают от обновлений. Но, насколько читал/смотрел, — не лучшее обновление оси

Ответить

Alex Marvell

Trubin
0

На некоторых сайтах Сафари тупит с куками, рекомендуем пользователям своим Хром🤷‍♀️

Ответить

Бабак Шаян

1

Еще бы иметь возможность автоматически визуально выделять последние три активные вкладки. Часто сталкиваюсь с тем, когда открываю множество вкладок, потом долго искать ту, с которой я начал открывать новые вкладки, переходя по ссылка, к примеру. 

Ответить

Лунтик Небообразный

Бабак
0

нажимайте "закрепить" на таких вкладках

Ответить

Случайный месяц

1

Наконец нашли тот самый Thread.Sleep()....

Ответить

Евгений Дроздов

0

А на Андройдах починили? А то пару недель уже Хром не пашет.

Ответить

Наталья Свиридова

0

Хмммм, не заметила что-то. 

Ответить

Vladislav Stan

0

Обновился только что, оперативки на тех же открытых вкладках теперь жрет на 25 проц меньше

Ответить

Вадим Нечаев

Vladislav
0

А вы смотрели до обновления просто переоткрыв браузер с теми же вкладками?

Обычного перезапуска достаточно для получения такого результата как у вас.

Ответить

donJorhe .

0

Хром, что это? 

Ответить

Yury Kotov

0

Браузер конкуренция ростет

Ответить

Для Сохранения

0

Octane 2 не показал разницы, прироста.

Ответить

Сергей Ермилов

0

Вижу визуально, действительно прям ровно на 7% быстрее загружает страницы. Лепота.

Ответить

reutanton

0

В плей маркете пока не доступно обновление, все еще 86 версия на смарте.

Ответить

Alexey Salyukov

0

Я только комп обновил! сколько он теперь оперативы будет есть?

Ответить

Лунтик Небообразный

Alexey
0

также скорее всего

Ответить

Kirk Louson

0

чот я успел от него отказаться в пользу оперы именно из за того, как он к ресурсам относится...

Ответить

Для Сохранения

Kirk
0

Оперу делают из хрома

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Kirk Louson

Для
0

я настолько глубоко не умею.
работала полгода назад она точно побыстрее
но буду знать, спасибо

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