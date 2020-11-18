Google выпустила обновление Chrome с запуском на 25% быстрее и пониженной в пять раз нагрузкой на процессор Материал редакции
Пользователям теперь доступны контекстные команды и поиск по вкладкам.
Google выпустила обновление для Chrome 87: теперь браузер запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает страницы.
С 18 ноября обновление доступно для всех пользователей Chrome. Компания сообщила, что браузер отдает приоритет активным вкладкам и пообещала «самый большой прирост в производительности Chrome в истории».
В новой версии нагрузка на процессор сократилась в пять раз, время работы батареи увеличилось на 1,25 часа. Страницы в версии браузера для Android теперь загружаются практически мгновенно, сообщают в компании.
Помимо этого, пользователи смогут не только закреплять или группировать вкладки, но и воспользоваться поиском, чтобы найти среди открытых страниц нужную.
В поисковую строку Google добавила контекстные команды: с их помощью пользователь сможет, например, удалить историю браузера, не открывая при этом настройки.
В будущем компания планирует добавить тематические карточки на странице новой вкладки браузера. Нажав на них, пользователь сможет перейти к ресурсам, которые посещал ранее или связанным с ними по тематике.
а есть инфа за счет чего такой прогресс? "нагрузка на процессор сократилась в пять раз" нейросети подключили?
Теперь телеметрия отправляется на сервера Google раз 2 секунды, а не каждую. ))
Спутник браузер! За миллиард рублей! Вот это прогресс!
на big sur перестал работать
К примеру, когда работаешь на разных устройствах с разными операционными системами, а нужна синхронизация информации на одном браузере
Согласен. Так же и с виндой! Зачем он там если есть edge. 🥴
Например, для работы, где есть нужны расширения браузера.
Например, там засинканы пароли.
Например, там все сайты есть в истории и саджестами регулярно пользуемся.
Например, смартфон на Андроиде и надо удобно синкать инфу между устройствами.
Например, что-то не работает или зависает в других браузера, ибо хром считается браузером по умолчанию при разработке.
Например, что в Ютьюбе не поддерживается разрешение больше, чем Full HD в сафари.
Со всем согласен, кроме последнего пункта. С Big Sur завезли поддержку 4к
Мою первую Ретину они решили не обновлять до Big Sur.
Всегда грустно, когда отрезают от обновлений. Но, насколько читал/смотрел, — не лучшее обновление оси
На некоторых сайтах Сафари тупит с куками, рекомендуем пользователям своим Хром🤷♀️
Еще бы иметь возможность автоматически визуально выделять последние три активные вкладки. Часто сталкиваюсь с тем, когда открываю множество вкладок, потом долго искать ту, с которой я начал открывать новые вкладки, переходя по ссылка, к примеру.
Обновился только что, оперативки на тех же открытых вкладках теперь жрет на 25 проц меньше
А вы смотрели до обновления просто переоткрыв браузер с теми же вкладками?
Обычного перезапуска достаточно для получения такого результата как у вас.
Вижу визуально, действительно прям ровно на 7% быстрее загружает страницы. Лепота.
Я только комп обновил! сколько он теперь оперативы будет есть?
чот я успел от него отказаться в пользу оперы именно из за того, как он к ресурсам относится...
Оперу делают из хрома
я настолько глубоко не умею.
работала полгода назад она точно побыстрее
но буду знать, спасибо
Блоги компаний
Показать еще