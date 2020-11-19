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Техника
Рая Хачатрян
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Apple выплатит властям США $113 млн из-за замедления работы старых моделей iPhone Материал редакции

Компания уже выплатила $500 млн пользователям смартфонов.

  • Apple выплатит 34 американским штатам $113 млн по делу о замедления работы старых iPhone после выпуска новых версий iOS, сообщила The Washington Post.
  • «Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции»,— сказал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.

  • Совместное решение о выплатах подписали генеральные прокуроры 34 штатов, пишет издание. Apple отказалась от комментариев.

  • В декабре 2017 года Apple признала, что намеренно занижает частоту процессоров при обновлении старых моделей iPhone, так как в противном случае устройства могут выключаться при высоких и низких температурах. Это приводит к замедлению работы устройств.
  • В марте 2020 года Apple согласилась выплатить компенсацию размером до $500 млн владельцам старых iPhone, чьи смартфоны стали медленнее работать после обновления в 2017 году.

#новость #apple

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7 комментариев
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Антон Василик

6

А мне?)
У меня на полке 5 айфон лежит, не у властей США)))

А про те 500 - не слышал..

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Сергей Мироненко

Антон
1

+😂

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Кирилл Чеканов

0

Несколько лет назад у xiaomi mi 3s и 4x такую же "фичу" наблюдал. Когда появлялось новое обновление, то телефон резко начинал хуже работать, заметно тупил до тех пор, пока не обновишь. Было на miui 9.

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Nail Gumerov

0

Как получить бабло от Эпл?

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Nail Gumerov

0

Может мне просто пришлёте новенький айфон? И в будущем возможно будут платить пользователям чтобы они пользовались их смартфонами, а сам смартфон дарить... чем хуже телефон тем больше платят за его использование 😂

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Роман Николаев

Nail
0

а ключ тебе от квартиры где деньги лежат, не прислать?

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IO

0

Когда в РФ чиновники перестанут хуи пинать и начнут штрафовать Apple за замедление айфонов, а Google & Facebook за мошенническую рекламу?

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