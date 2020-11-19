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Apple выплатит властям США $113 млн из-за замедления работы старых моделей iPhone Материал редакции
Компания уже выплатила $500 млн пользователям смартфонов.
- Apple выплатит 34 американским штатам $113 млн по делу о замедления работы старых iPhone после выпуска новых версий iOS, сообщила The Washington Post.
- «Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции»,— сказал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.
Совместное решение о выплатах подписали генеральные прокуроры 34 штатов, пишет издание. Apple отказалась от комментариев.
- В декабре 2017 года Apple признала, что намеренно занижает частоту процессоров при обновлении старых моделей iPhone, так как в противном случае устройства могут выключаться при высоких и низких температурах. Это приводит к замедлению работы устройств.
- В марте 2020 года Apple согласилась выплатить компенсацию размером до $500 млн владельцам старых iPhone, чьи смартфоны стали медленнее работать после обновления в 2017 году.
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Антон Василик
А мне?)
У меня на полке 5 айфон лежит, не у властей США)))
А про те 500 - не слышал..
Сергей МироненкоАнтон
+😂
Кирилл Чеканов
Несколько лет назад у xiaomi mi 3s и 4x такую же "фичу" наблюдал. Когда появлялось новое обновление, то телефон резко начинал хуже работать, заметно тупил до тех пор, пока не обновишь. Было на miui 9.
Nail Gumerov
Как получить бабло от Эпл?
Nail Gumerov
Может мне просто пришлёте новенький айфон? И в будущем возможно будут платить пользователям чтобы они пользовались их смартфонами, а сам смартфон дарить... чем хуже телефон тем больше платят за его использование 😂
Роман НиколаевNail
а ключ тебе от квартиры где деньги лежат, не прислать?
IO
Когда в РФ чиновники перестанут хуи пинать и начнут штрафовать Apple за замедление айфонов, а Google & Facebook за мошенническую рекламу?