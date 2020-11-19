Рекламу Bonza показывали даже по ТВ, но проект закрыли после экономического кризиса в 1998 году.

На устройство обратил внимание коллекционер комиксов и шеф-редактор ComicsBoom Александр Куликов. Он рассказал, что Bonza была похожа на «карманную слот-машину»: игроки покупали специальные карты, начисляли баллы в устройстве, играли и могли вывести обратно через карту полученные деньги.