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Техника
Вадим Скворцов
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Тред: история карманного устройства от Dendy из 1990-х с играми на реальные деньги Материал редакции

Рекламу Bonza показывали даже по ТВ, но проект закрыли после экономического кризиса в 1998 году.

На устройство обратил внимание коллекционер комиксов и шеф-редактор ComicsBoom Александр Куликов. Он рассказал, что Bonza была похожа на «карманную слот-машину»: игроки покупали специальные карты, начисляли баллы в устройстве, играли и могли вывести обратно через карту полученные деньги.

Alexander Kulikov @Cooleach
Немногие помнят или знают, что в 1997 году компания «Денди» (уже отдельно от Steepler) выпустила на российский рынок новую портативную консоль, вернее «игровой плеер» Bonza. Далее маленький тред о прогрессивном способе отъёма денег у населения конца 90-х. https://t.co/chDZsKGqwt
Alexander Kulikov @Cooleach
Конечно, Bonza — никакая не консоль и даже не плеер, а фактически карманная слот-машина, призванная состричь с азартных любителей халявы побольше бабла. Принцип работы хитроумен и в то же время прост: https://t.co/yULBKxLbej
Alexander Kulikov @Cooleach
Уже владея аппаратом, вы докупаете к нему специальные «бонзо-карты» разного номинала (сродни карточкам оплаты интернета или мобильной связи), вставляете их в слот ридера и фактически играете на сумму, за которую купили карту, пытаясь увеличить банк. https://t.co/QDEg7vHdS8
Alexander Kulikov @Cooleach
Тем, кто поднимал денег, предлагалось с помощью плеера записать свой результат обратно на карту (кол-во записей ограничено) и обменять её в любом магазине «Денди» на реальные деньги. Именно так советует делать не внушающий доверия дядечка из телерекламы (https://youtu.be/D1jObjIhQ7U) https://t.co/aAaSQ7o77d
Alexander Kulikov @Cooleach
Ходили слухи, что в устройстве плеера есть специальный рычажок, который при вставленной карте ни за что не даст выиграть больше определённой суммы (и то в редких случаях), но умельцы с сайта http://potroshiteli.ru явных подтверждений этому не нашли.
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Game/Bonza.html https://t.co/alaOOfY10Y
Alexander Kulikov @Cooleach
На коробке с плеером в качестве производителя была указана французская фирма Gemplus (с 2006 года часть компании Gemalto). Gemplus специализировалась на кардридерах, так что предположу, что у французов заказывали только считывающие устройства, а всё остальное собирали в Азии. https://t.co/fcJzScCfxw
Alexander Kulikov @Cooleach
Самое интересное, что расставаться со своими деньгами можно было и сидя дома перед теликом. Продавались специальные картриджи Bonza для «Денди» со слотом для карточек. Принцип тот же. Впоследствии подобное ещё и для «Сеги» вышло. https://t.co/0v2S3ptQbK
Alexander Kulikov @Cooleach
Как верно догадался @userpig, гениальный по задумке лохотрон погубил кризис 1998 года. Пишут, что ребята мощно вложились в маркетинг, но не фартануло. Сейчас на «Авито» и прочих барахолках можно при желании найти объявления о продаже бесполезного однорукого бандита. https://t.co/U886i3Nh4p
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#dendy #bonza #тред

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Ol Ka

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Удивительная во всех смыслах вещь.
Или мы жили в удивительное время.

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