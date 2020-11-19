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Тред: история карманного устройства от Dendy из 1990-х с играми на реальные деньги Материал редакции
Рекламу Bonza показывали даже по ТВ, но проект закрыли после экономического кризиса в 1998 году.
На устройство обратил внимание коллекционер комиксов и шеф-редактор ComicsBoom Александр Куликов. Он рассказал, что Bonza была похожа на «карманную слот-машину»: игроки покупали специальные карты, начисляли баллы в устройстве, играли и могли вывести обратно через карту полученные деньги.
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Ol Ka
Удивительная во всех смыслах вещь.
Или мы жили в удивительное время.