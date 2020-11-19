Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Вадим Скворцов
178

Тред: карманный игровой плеер от Dendy из 1990-х, в котором можно было играть на реальные деньги Материал редакции

Рекламу Bonza показывали даже по ТВ, но проект закрыли после экономического кризиса в 1998 году.

На устройство обратил внимание коллекционер комиксов и шеф-редактор ComicsBoom Александр Куликов. Он рассказал, что Bonza была похожа на «карманную слот-машину»: игроки покупали специальные карты, начисляли баллы в устройстве, играли и могли вывести обратно через карту полученные деньги.

Alexander Kulikov @Cooleach
Немногие помнят или знают, что в 1997 году компания «Денди» (уже отдельно от Steepler) выпустила на российский рынок новую портативную консоль, вернее «игровой плеер» Bonza. Далее маленький тред о прогрессивном способе отъёма денег у населения конца 90-х. https://t.co/chDZsKGqwt
Alexander Kulikov @Cooleach
Конечно, Bonza — никакая не консоль и даже не плеер, а фактически карманная слот-машина, призванная состричь с азартных любителей халявы побольше бабла. Принцип работы хитроумен и в то же время прост: https://t.co/yULBKxLbej
Alexander Kulikov @Cooleach
Уже владея аппаратом, вы докупаете к нему специальные «бонзо-карты» разного номинала (сродни карточкам оплаты интернета или мобильной связи), вставляете их в слот ридера и фактически играете на сумму, за которую купили карту, пытаясь увеличить банк. https://t.co/QDEg7vHdS8
Alexander Kulikov @Cooleach
Тем, кто поднимал денег, предлагалось с помощью плеера записать свой результат обратно на карту (кол-во записей ограничено) и обменять её в любом магазине «Денди» на реальные деньги. Именно так советует делать не внушающий доверия дядечка из телерекламы (https://youtu.be/D1jObjIhQ7U) https://t.co/aAaSQ7o77d
Alexander Kulikov @Cooleach
Ходили слухи, что в устройстве плеера есть специальный рычажок, который при вставленной карте ни за что не даст выиграть больше определённой суммы (и то в редких случаях), но умельцы с сайта http://potroshiteli.ru явных подтверждений этому не нашли.
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Game/Bonza.html https://t.co/alaOOfY10Y
Alexander Kulikov @Cooleach
На коробке с плеером в качестве производителя была указана французская фирма Gemplus (с 2006 года часть компании Gemalto). Gemplus специализировалась на кардридерах, так что предположу, что у французов заказывали только считывающие устройства, а всё остальное собирали в Азии. https://t.co/fcJzScCfxw
Alexander Kulikov @Cooleach
Самое интересное, что расставаться со своими деньгами можно было и сидя дома перед теликом. Продавались специальные картриджи Bonza для «Денди» со слотом для карточек. Принцип тот же. Впоследствии подобное ещё и для «Сеги» вышло. https://t.co/0v2S3ptQbK
Alexander Kulikov @Cooleach
Как верно догадался @userpig, гениальный по задумке лохотрон погубил кризис 1998 года. Пишут, что ребята мощно вложились в маркетинг, но не фартануло. Сейчас на «Авито» и прочих барахолках можно при желании найти объявления о продаже бесполезного однорукого бандита. https://t.co/U886i3Nh4p
«Я работал с восьми утра до двенадцати ночи…
Меня зовут Павел, я предприниматель и основатель сообщества для предпринимателей HEG.AI. Мы…
vc.ru

#dendy #bonza #тред

Вадим Скворцов PLUS
+10 307
1
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Вадим Скворцов", "author_type": "editor", "tags": ["bonza","\u0442\u0440\u0435\u0434","dendy"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 178740, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Nov 2020 14:58:13 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
Cli.co, но не вдова: как мы создали бесплатный сервис сокращения ссылок
Меня зовут Андрей Инсаров, я основатель и генеральный директор международной ИТ-компании Intis Telecom.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Ol Ka

0

Удивительная во всех смыслах вещь.
Или мы жили в удивительное время.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Полезные фичи Яндекс.Маркета: как не дать себя обмануть во время распродаж
Высокий сезон в e-commerce уже наступил: сначала шли собственные акции маркетплейсов и интернет-магазинов, потом наступ…
2
vc.ru
Подписан
Отписаться
Погрузиться в киберпанк и найти работу: чем заняться на виртуальной карьерной выставке vc.ru и «Буду»
Рассказываем о представительствах компаний, условиях работы и вакансиях.
1
Evrone
Подписан
Отписаться
Обновление dotenv-linter — полезного open-source инструмента для проверки .env-файлов
Dotenv-linter — полезный инструмент для проверки .env файлов. Он помогает находить и исправлять проблемы, которые можно…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Лихачёв
за день
Чел, ты бы ещё спросил меня здесь, почему я взял годовой абонемент в зал ещё в июле, но до сих пор не похудел. Тема поста другая.
У меня горит с новости про снижение комиссии Apple для разработчиков, но одновременно это и очень красиво
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Михаил Иванович

Как Сбер дизайнил, дизайнил, да…

Andre Kiselev

SpaceX отправила к МКС первую…

Vsevolod Barkovsky

Как обыграть IQOS?

Gleb Skvortsov

Безопасность пользователей и…

Mark Rapida Gromov

Apple выплатит властям США $113…

N N

«Лень могла спасти жизни…

Леонид Горячев

Пожалуй, самый короткий кейс…

Alexander…

Как Сбер дизайнил, дизайнил, да…

Ol Ka

Тред: карманный игровой плеер…

Леонид Горячев

Пожалуй, самый короткий кейс…

Vsevolod Barkovsky

Как обыграть IQOS?

Стартапер-пессимист

«Можно ли переступать черту…

Леонид Горячев

Пожалуй, самый короткий кейс…

Евгений Черепанов

Полезные фичи Яндекс.Маркета…

Андрей Путра

«Мы будем твоей “крышей” в…

Ol Ka

Роскомнадзор потребовал от…

hakhagmon

Безопасность пользователей и…

Alex Pilot

«Яндекс» добавил «Алису» в свою…

Леонид Горячев

Пожалуй, самый короткий кейс…

Максим Мостовой

Google Pay в США добавила в…
null