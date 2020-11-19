Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Лиана Липанова
595

Amazon запустила продажи «умных» очков Echo Frames без дисплея и камер для всех и прекратила выпуск «умных» колец Материал редакции

Второе поколение Echo Frames будет стоить $249,99, первое можно было купить только по приглашению за $179,99.

  • Amazon анонсировала обновлённую модель «умных» очков Echo Frames без дисплея и камер, передаёт The Verge. Устройство оснащено лишь встроенными микрофонами и направленными динамиками для общения с голосовым помощником Alexa.
  • Компания объявила, что улучшила качество звука, увеличила время работы от батареи и добавила новые цвета. Кроме того, Echo Frames теперь доступны для всех желающих.
  • Amazon впервые представила устройство в сентябре 2019 года, но купить его можно было только по приглашениям. Второе поколение Echo Frames будет стоить $249,99 — это на $70 больше, чем оригинальные модели, которые продаются за $179,99.
  • Устройство уже доступно для предзаказа, а в продажу поступит 10 декабря. Владельцы первой версии устройства смогут доплатить $70 и обновить свои очки до новой модели.
  • Визуально вторая версия выглядит почти так же, как и первая: устройство похоже на обычные очки с толстой оправой. Компания также создала руководство для специалистов по установке линз для тех покупателей, которым нужно носить очки по медпоказаниям. Кроме того, Amazon сотрудничает с LensCrafters для выполнения таких работ.
  • Устройство можно связать со смартфоном на iOS или Android и использовать и для «стандартных» задач, например, прослушивания музыки и использование другого голосового помощника.
  • Amazon также заявила, что прекратит производство и продажу кольца Amazon Echo Loop, но продолжит поддерживать и обновлять уже проданные устройства. «Умное» кольцо с двумя микрофонами активизировалось с помощью кнопки на основании устройства, подключалось к смартфону и позволяло управлять домашними устройствами Echo.

#новость #amazon

Лиана Липанова PLUS
+33 064
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 178897, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Nov 2020 20:28:27 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Иван Демьян

3

Нафига? А главное — зачем?

Ответить

Bulat Karimov

Иван
0

Встройка своего голосового помощника в чужие мобильные экосистемы.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Полезные фичи «Яндекс.Маркета»: как не дать себя обмануть во время распродаж
Со всех сторон на онлайн-покупателей сыплются акции, скидки — в этом всём легко перепутать честную скидку с искусственн…
2
vc.ru
Подписан
Отписаться
Погрузиться в киберпанк и найти работу: чем заняться на виртуальной карьерной выставке vc.ru и «Буду»
Рассказываем о представительствах компаний, условиях работы и вакансиях.
2
Evrone
Подписан
Отписаться
Обновление dotenv-linter — полезного open-source инструмента для проверки .env-файлов
Dotenv-linter — полезный инструмент для проверки .env файлов. Он помогает находить и исправлять проблемы, которые можно…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
Во всей этой истории меня удивляет последовательность и безмятежность Авито. В сервисе продактов как конь наеб.  Едежневно стэнд--ап митинг, пост-митинг, митинг-ревью, бэклоги, тимлиды, спринты, еще бэклоги…
Отправил через «Авито доставку» товар, покупатель его заменил и вернул обратно. Сервис не может решить проблему 2 недели
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Vitaly

Пожалуй, самый короткий кейс…

Elshad Melikmamedov

The Washington Post: власти США…

Артем Малов

Wildberries продавал…

Gleb Danichev

Безопасность пользователей и…

Илья Шишкунов

Британский стартап Arrival…

Антон Штадлер

Google Pay в США добавила в…

Mikhail

Московские власти одобрили…

Родион Галанев

Создал бренд электроники за…

borodutch

Девять главных трендов в…

Nikolay Werner

Пожалуй, самый короткий кейс…

Sergey Khohlachev

Девять главных трендов в…

Илитный Иксперт

Девять главных трендов в…

Виктор Петров

SEO-тренды 2021 года. Первые

Денис Пихаров

YouTube добавил рекламу в видео…

Bulat Karimov

Amazon запустила продажи…

Иван Демьян

Amazon запустила продажи…

Sergei Timofeyev

Финансовый маркетплейс…

Карфаген должен…

Финансовый маркетплейс…

Sergei Timofeyev

Финансовый маркетплейс…
null