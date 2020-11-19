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Amazon запустила продажи «умных» очков Echo Frames без дисплея и камер для всех и прекратила выпуск «умных» колец Материал редакции
Второе поколение Echo Frames будет стоить $249,99, первое можно было купить только по приглашению за $179,99.
- Amazon анонсировала обновлённую модель «умных» очков Echo Frames без дисплея и камер, передаёт The Verge. Устройство оснащено лишь встроенными микрофонами и направленными динамиками для общения с голосовым помощником Alexa.
- Компания объявила, что улучшила качество звука, увеличила время работы от батареи и добавила новые цвета. Кроме того, Echo Frames теперь доступны для всех желающих.
- Amazon впервые представила устройство в сентябре 2019 года, но купить его можно было только по приглашениям. Второе поколение Echo Frames будет стоить $249,99 — это на $70 больше, чем оригинальные модели, которые продаются за $179,99.
- Устройство уже доступно для предзаказа, а в продажу поступит 10 декабря. Владельцы первой версии устройства смогут доплатить $70 и обновить свои очки до новой модели.
- Визуально вторая версия выглядит почти так же, как и первая: устройство похоже на обычные очки с толстой оправой. Компания также создала руководство для специалистов по установке линз для тех покупателей, которым нужно носить очки по медпоказаниям. Кроме того, Amazon сотрудничает с LensCrafters для выполнения таких работ.
- Устройство можно связать со смартфоном на iOS или Android и использовать и для «стандартных» задач, например, прослушивания музыки и использование другого голосового помощника.
- Amazon также заявила, что прекратит производство и продажу кольца Amazon Echo Loop, но продолжит поддерживать и обновлять уже проданные устройства. «Умное» кольцо с двумя микрофонами активизировалось с помощью кнопки на основании устройства, подключалось к смартфону и позволяло управлять домашними устройствами Echo.
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