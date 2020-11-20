Intel предполагает, что ноутбук будет стоить от $999 до $1499.

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Intel представила ноутбук NUC M15, на основе которого небольшие компании-производители смогут выпускать собственные ноутбуки, сообщает The Verge. Выпуск и продажа ноутбуков с помощью партнеров начнутся в начале 2021 года.

Intel заявила, что её цель — предоставить ноутбуки премиум-класса небольшим компаниям, чтобы они могли конкурировать с Dell и HP без необходимости инвестировать в исследования и разработки. В будущем компания планирует выпустить больше ноутбуков линейки NUC, пишет издание.

Verge

Ноутбук может быть оснащен обычным или сенсорным 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p, а также 8 или 16 ГБ памяти — изменить её объем после покупки нельзя, он будет зависеть от производителей, сообщает издание.

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По заявлению Intel, ноутбук сможет держать заряд до 16 часов и будет оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 11-го поколения.

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Спереди ноутбука расположена светодиодная панель, которая работает с приложением Alexa для Windows. Кроме того, камера поддерживает работу Windows Hello для распознавания лица. Также при приближении ноутбук самостоятельно выйдет из спящего режима.

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Intel не раскрывает информацию о компаниях, совместно с которыми будет производить ноутбуки. The Verge предполагает, что компания будет сотрудничать с теми же брендами, что и в 2019 году.

В 2019 году Intel выпустила модель MAG-15 для создания игровых ноутбуков. На её основе свои ноутбуки создавали Schenker в Европе и Eluktronics и Maingear в США.

Стоимость ноутбука будет зависеть от партнеров и конфигурации — Intel предполагает, что цена будет варьироваться от $999 до $1499.