Intel представила ноутбук NUC M15, чтобы помочь небольшим компаниям конкурировать с Dell и HP Материал редакции
Intel предполагает, что ноутбук будет стоить от $999 до $1499.
Intel представила ноутбук NUC M15, на основе которого небольшие компании-производители смогут выпускать собственные ноутбуки, сообщает The Verge. Выпуск и продажа ноутбуков с помощью партнеров начнутся в начале 2021 года.
Intel заявила, что её цель — предоставить ноутбуки премиум-класса небольшим компаниям, чтобы они могли конкурировать с Dell и HP без необходимости инвестировать в исследования и разработки. В будущем компания планирует выпустить больше ноутбуков линейки NUC, пишет издание.
Ноутбук может быть оснащен обычным или сенсорным 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p, а также 8 или 16 ГБ памяти — изменить её объем после покупки нельзя, он будет зависеть от производителей, сообщает издание.
По заявлению Intel, ноутбук сможет держать заряд до 16 часов и будет оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 11-го поколения.
Спереди ноутбука расположена светодиодная панель, которая работает с приложением Alexa для Windows. Кроме того, камера поддерживает работу Windows Hello для распознавания лица. Также при приближении ноутбук самостоятельно выйдет из спящего режима.
Intel не раскрывает информацию о компаниях, совместно с которыми будет производить ноутбуки. The Verge предполагает, что компания будет сотрудничать с теми же брендами, что и в 2019 году.
В 2019 году Intel выпустила модель MAG-15 для создания игровых ноутбуков. На её основе свои ноутбуки создавали Schenker в Европе и Eluktronics и Maingear в США.
Стоимость ноутбука будет зависеть от партнеров и конфигурации — Intel предполагает, что цена будет варьироваться от $999 до $1499.
15 дюймовый 1080p экран — БОЛЬ
В чем боль? Золотой стандарт.
Тупик для Intel.
Asus, Acer, Samsung, Lenovo не будут разрабатывать ноутбук на этой платформе Intel, т.к. у них есть свои платформы, чипы, ПО.
Остаётся третий эшелон. Много людей покупает ноутбуки Pakard Bell, Rover и т.п? Не думаю.
Где Insert?
И Home, End, Page up/down на клавиатуре отдельными кнопками?
Не, ну хотя бы дискретную видеокарту МХ250 поставьте, а то нафиг это нужно?! И так на рынке похожегг на это предостаточно
В 2019 году Intel выпустила модель MAG-15 для создания игровых ноутбуков. На её основе свои ноутбуки создавали Schenker в Европе и Eluktronics и Maingear в США.
Вы бы купили ноутбук марки Eluktronics?
Жду ноутбук марки Noutbuk.
Ну посмотрим будет ли в действительности держать обещанные 16 часов или после первых использований будет хватать максимум часов на 8
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