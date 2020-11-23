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Техника
Рая Хачатрян
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Ajunews: Samsung закроет линейку Galaxy Note и добавит поддержку стилуса в смартфоны Galaxy S и Z Материал редакции

Детали о закрытии линейки пока неизвестны.

  • Samsung собирается закрывать линейку Galaxy Note, сообщило корейское издание Ajunews со ссылкой на неназванного сотрудника компании. До закрытия компания может выпустить модель Galaxy Note20 FE, узнали СМИ в начале ноября.

  • Galaxy Note20 FE станет удешевлённой версией модели S20 FE за 49 990 рублей, предполагало Screen Rant.
  • Поддержка стилуса S Pen появится в моделях, выпуск которых запланирован на 2021 год — Galaxy S21 Ultra (предварительное название) и Galaxy Z Fold 3. У последнего стилус будет встроен в корпус, будет ли так же в S21 — неизвестно.
  • Он также добавил, что Samsung приступила к разработке финальных образцов премиального складного телефона Galaxy Z Fold 3 для массового производства. По данным издания, компания поместит камеру под OLED-экраном.

#новость #samsung

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