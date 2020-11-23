563
Ajunews: Samsung закроет линейку Galaxy Note и добавит поддержку стилуса в смартфоны Galaxy S и Z Материал редакции
Детали о закрытии линейки пока неизвестны.
Samsung собирается закрывать линейку Galaxy Note, сообщило корейское издание Ajunews со ссылкой на неназванного сотрудника компании. До закрытия компания может выпустить модель Galaxy Note20 FE, узнали СМИ в начале ноября.
- Galaxy Note20 FE станет удешевлённой версией модели S20 FE за 49 990 рублей, предполагало Screen Rant.
- Поддержка стилуса S Pen появится в моделях, выпуск которых запланирован на 2021 год — Galaxy S21 Ultra (предварительное название) и Galaxy Z Fold 3. У последнего стилус будет встроен в корпус, будет ли так же в S21 — неизвестно.
- Он также добавил, что Samsung приступила к разработке финальных образцов премиального складного телефона Galaxy Z Fold 3 для массового производства. По данным издания, компания поместит камеру под OLED-экраном.
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","samsung"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 179870, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Nov 2020 12:47:28 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как мы закупаем рекламу на vc.ru: качественный b2b-трафик по 7 рублей за клик
С vc.ru мы получаем 50–60 лидов в месяц — это средний и крупный бизнес — и хотим больше. Для этой статьи я куплю 500…
Блоги компаний
Искать стало проще: Работа.ру запустила новые функции для поиска сотрудников
Как построить схему данных для нескольких таблиц?
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
От «носимых эффекторов» до…
Google запустила в Индии аналог…
Добрый день! Подскажите…
Ozon и Lamoda начали…
Как фриланс может погубить ваши…
Ozon и Lamoda начали…
Google запустила в Индии аналог…
Купил телевизор LG, он оказался…
Ozon и Lamoda начали…
Купил телевизор LG, он оказался…
История лотереи «Спортлото»: от…
Ozon и Lamoda начали…
Обратная сторона “черного…
Igor Kowalski
Крайней бывает плоть, север и случай.
Nickita Prochorov
да. то о чём я мечтаю крайний год. 🔥