Технология для быстрой передачи данных уже доступна в iPhone 11 и iPhone 12, но в России не работает из-за ограничений властей.

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) по итогам заседания одобрила решение выделить «Эппл Рус», российскому юрлицу Apple, полосу частот 6240-8236,8 МГц для тестирования, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Иванова.

По его словам, ГКРЧ всегда согласовывает испытания. Если их результаты будут положительными, Apple сможет подать заявку на получение частот для использования технологии.

Это частоты для аналога Bluetooth — Ultra WideBand (UWB). Технология позволяет быстро передавать данные другим пользователям, просто наведя смартфон на другое устройство. При этом искать получателя в списке доступных аппаратов не нужно. При передаче тратится мало энергии. На дальности до трёх метров скорость передачи достигает 480 Мбит/с, а на 10 метрах — до 110 Мбит/с.

Apple попросила выделить ей радиочастоты «для научных и исследовательских целей» в конце сентября, сообщало РБК. В ноябре «Ведомости» сообщали, что власти предварительно согласились, но окончательное решение должны были утвердить на заседании Госкомиссии по радиочастотам 23 ноября.