Браузеров, поисковиков, голосовых помощников и других программ.

В закладки

Правительство России утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, и телевизоры со Smart TV, произведённые после 1 января 2021 года.

В перечень российского ПО вошли браузеры, поисковики, карты, программы для облачныго хранения данных, почта, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям и доступа к соцсетям, а также аудиовизуальные сервисы, сервисы для платёжной системы «Мир», офисное ПО и антивирусы.

Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», который определит правительство. Для этого у приложения должно быть от 500 тысяч пользователей за предшествующий год. Всего в перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 его отложили до 1 января 2021 года.

В начале ноября ИТ-компании просили перенести на неопределённый срок вступление в силу закона: из-за «правовой неопределённости» компании не успеют обеспечить предустановку российского ПО к началу 2021 года.

