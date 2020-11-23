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Техника
Таня Боброва
1754

Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры Материал редакции

Браузеров, поисковиков, голосовых помощников и других программ.

47 комментариев
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Правительство России утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, и телевизоры со Smart TV, произведённые после 1 января 2021 года.

В перечень российского ПО вошли браузеры, поисковики, карты, программы для облачныго хранения данных, почта, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям и доступа к соцсетям, а также аудиовизуальные сервисы, сервисы для платёжной системы «Мир», офисное ПО и антивирусы.

Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», который определит правительство. Для этого у приложения должно быть от 500 тысяч пользователей за предшествующий год. Всего в перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.

  • Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 его отложили до 1 января 2021 года.
  • В начале ноября ИТ-компании просили перенести на неопределённый срок вступление в силу закона: из-за «правовой неопределённости» компании не успеют обеспечить предустановку российского ПО к началу 2021 года.

#новость #законороссийскомпо

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47 комментариев
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Настя it

11

Ну вот, браузер яндекс прикинулся бедной овечкой)) 
По факту, просто люди после покупки будут немного заморачиваться и удалять все это российское ПО. Нужно будет максимально прорекламировать эти инструкции по удалению.
Ну и пусть эти крысы с яндекса попробуют хоть что-то вякнуть по поводу блокировки рекламы, на которое они возмущаются)

Для андроид смортфонов это вообще не проблема, а вот для яблочников - беда, как интересно они поступят?

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Pavel Zakharov

Настя
6

большинство юзеров (не гики и активные юзеры, а обычные люди, особенно старшего поколения) обычно не заморачиваются с настройкой и пользуются тем, что есть в телефоне. так что это будет иметь заметный эффект - яндекс отожрёт ещё большую часть рынка.

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Настя it

Pavel
0

Это лишь вопрос времени. Постепенно все научатся. 

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Настя Одинцова

Настя
3

Вопрос не в "научатся", большинству просто плевать)

Ответить

Alex Illarionov

Pavel
0

Ага, взял у Бати тел посмотреть новый, как раз типа что установлено, чем пользуется и т. д. В итоге снес все. Предустановлены ТикТок, Яндекс (из известных, что пришло в голову), до жуткого говна, которое нафиг не нужно вообще никому.

Если наши взялись устанавливать говно, то оно будет самым адским, самым говнистым и невыносимым. Мы охуеем от этого закона. Такое говнище надо блокировать в зародыше. В наш телефон будут устанавливать свои "хотелки". Гнать пидоров.

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Дмитрий Малахов

Alex
0

C другой стороны у меня на почти всех телефонах был предустановлен клиент facebook ......
ТикТок же явно не "яровая" пропихивала.

Просто это один из методов продвижения своего софта, договоры с вендорами. 

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Дмитрий Малахов

Pavel
0

ну обычно это не удаляет гугловый софт и софт вендора.
Так  что 3 браузера "из коробки" не редкость

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max smirnoff

Настя
1

Российские приложения не настолько плохи, чтобы их так яростно хейтить.

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Leo Uvarov

max
0

но и не настолько хороши, чтобы юзеры их устанавливали добровольно ;)

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max smirnoff

Leo
0

поэтому их предустанавливают, логично

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Юрий Глотов

Настя
0

Про удаление программ, кстати, в Правилах нет, ну или я не увидел. Т.е. никто не обязал давать возможность удалять программы. А вот п. 3 п.п. б) в Правилах есть.

Ответить

Юрий Глотов

Юрий
1

Но есть послабление в Правилах. Программы не обязательно устанавливать, достаточно разместить иконку на рабочий стол для возможности загрузки.

Ответить

Leo Uvarov

Настя
0

можно было бы предустанавливать ПО, которое будет сносить предустановленное ПО 

Ответить

true iBegginer

4

Напомню, что в новой бета iOS 14.3 нашли код который показывает страницу со списком софта который регламентирует локальное законодательство. 

Надеюсь, это удовлетворит наше правительство :)

Ответить

Ilgar Dadashov

true
5

Вот такая хрень вылезает после установки, но пока ведёт просто в эппстор

Ответить

Candy Blue

Ilgar
1

Ого, ничего себе. А это уже после ввода Apple ID или нет? Самое интересное, можно ли будет пропустить ввод Apple ID и при этом установить эти самый "обязательные" приложения из App Store

Ответить

Ilgar Dadashov

Candy
0

У меня уже был телефон авторизован, по этому не знаю как там с авторизацией обстоят дела

Ответить

true iBegginer

Ilgar
0

вот интересно, можно ли будет ставить софт без apple id?

Ответить

Ilgar Dadashov

true
0

Хрен его знает, думаю все же заставят заводить Apple ID.

Ответить

Alex Illarionov

true
0

Кстати, никто не подскажет, могу ли я влезть в телефон "по самые глубины" и снести всю ненужную фигню с корнем, чтобы не было сомнений, что какое-то говно в телефоне осталось?

Ответить

Илья Михайлов

1

Ждём пока половина крупных брендов уйдет из РФ, т.к вряд ли многие будут заморачиваться с предустановкой Амиго и Яндекс Браузера

Ответить

Григорий Крутеев

Илья
1

Не уйдут. Apple уже предустановку организовала в обновлении 14 оси.

Ответить

true iBegginer

Григорий
5

там нет предустановки, только страница со списком программ в аппстор

Ответить

Григорий Крутеев

true
0

По сути это одно и тоже.

Ответить

Михаил Иванович

Григорий
0

Хм, где об этом почитать?

Ответить

Eduard Mirchev

1

А Яндекс делает российское ПО или Кипрское?

Ответить

true iBegginer

Eduard
8

нидерландское

Ответить

Dmitry Kashin

Eduard
5

Почему Кипрское, Нидерландское же

Ответить

Антон Котенком

–1
Ответить

Zypar Akhmat

1

Ну все... Амиго браузер, мэйл спутник возвращаются 🤣

Ответить

Андрей Охота

1

Предустановленный телеграм наше все 😂

Ответить

Игорь Соколовский

Андрей
0

Серьёзно, есть пруфы именно по телеграму?

Ответить

Anatoly Ivanov

Андрей
0

вопрос еще, кто бенефициар Телеги сейчас, с учетом того, что Грам завернули, а дата-центры просят денег. За чей счет банкет ныне?

Ответить

Юрий Глотов

1

Много интересного на самом деле в Постановлении. 
1) Есть ли у российских собственников юриков и физ. лиц Яндекса Н.В. больше 50% голосов?
2) Не смущает ли ФАС включение в перечень программ только от 500 тысяч пользователей и только по одной программе в каждой категории?

Ответить

Candy Blue

Юрий
0

Я бы наоборот разрешил только приложениям, у которых менее 500к пользователей, чтобы дать преимущество новичкам

Ответить

Anatoly Ivanov

1

Вспомнил времена, когда покупал ноутбуки на Винде, тот же HP - для начала работы было необходимо удалить порядка 15 софтин

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Короче Яндекс и Сбер пролоббировали прикрутить свои сервисы к каждому утюгу. 

Ответить

Arseniy Kirsanov

0

Mir Pay для яблока продавят, интересно, или кишка тонка?

Ответить

Игорь Соколовский

Arseniy
1

Вряд ли

Ответить

Dmitry Poroshin

0

Ашлиша*йвпще

Ответить

Антон Котенком

0

Обратно в чулан....

Ответить

Вадим Самигулин

0

За чем навязывать? Делайте нормально, и люди будут сами скачивать!

Ответить

Евгений Симутин

0

Недомеры, надо было отдельным пунктом запрет на удаление предустановленного российского софта внести в закон

Ответить

Andrey Kulakov

0

Отличный повод подарить себе новый смартфон на новый год 😸

Ответить

Максим Яцковский

0

Ну ОК, ждем обязательную предустановку антивируса в том числе и на iOS и дополнение в виде требований невозможности его удаления пользователем. И конечно же с доступом ко всем данным и процессам. 

Ответить

ЯжПрограммист

0

А где сам реестр ПО? Что-то самого интересного нигде рядом с законом не окащалось, ну или я не разобрался :(

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Для Сохранения

0

Ещё больше  bloatware и потеряного места в памяти.
Предустановленное ПО нельзя удалить.

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