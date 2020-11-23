Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры Материал редакции
Браузеров, поисковиков, голосовых помощников и других программ.
Правительство России утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, и телевизоры со Smart TV, произведённые после 1 января 2021 года.
В перечень российского ПО вошли браузеры, поисковики, карты, программы для облачныго хранения данных, почта, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям и доступа к соцсетям, а также аудиовизуальные сервисы, сервисы для платёжной системы «Мир», офисное ПО и антивирусы.
Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», который определит правительство. Для этого у приложения должно быть от 500 тысяч пользователей за предшествующий год. Всего в перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.
- Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 его отложили до 1 января 2021 года.
- В начале ноября ИТ-компании просили перенести на неопределённый срок вступление в силу закона: из-за «правовой неопределённости» компании не успеют обеспечить предустановку российского ПО к началу 2021 года.
Ну вот, браузер яндекс прикинулся бедной овечкой))
По факту, просто люди после покупки будут немного заморачиваться и удалять все это российское ПО. Нужно будет максимально прорекламировать эти инструкции по удалению.
Ну и пусть эти крысы с яндекса попробуют хоть что-то вякнуть по поводу блокировки рекламы, на которое они возмущаются)
Для андроид смортфонов это вообще не проблема, а вот для яблочников - беда, как интересно они поступят?
большинство юзеров (не гики и активные юзеры, а обычные люди, особенно старшего поколения) обычно не заморачиваются с настройкой и пользуются тем, что есть в телефоне. так что это будет иметь заметный эффект - яндекс отожрёт ещё большую часть рынка.
Ага, взял у Бати тел посмотреть новый, как раз типа что установлено, чем пользуется и т. д. В итоге снес все. Предустановлены ТикТок, Яндекс (из известных, что пришло в голову), до жуткого говна, которое нафиг не нужно вообще никому.
Если наши взялись устанавливать говно, то оно будет самым адским, самым говнистым и невыносимым. Мы охуеем от этого закона. Такое говнище надо блокировать в зародыше. В наш телефон будут устанавливать свои "хотелки". Гнать пидоров.
C другой стороны у меня на почти всех телефонах был предустановлен клиент facebook ......
ТикТок же явно не "яровая" пропихивала.
Просто это один из методов продвижения своего софта, договоры с вендорами.
ну обычно это не удаляет гугловый софт и софт вендора.
Так что 3 браузера "из коробки" не редкость
Российские приложения не настолько плохи, чтобы их так яростно хейтить.
но и не настолько хороши, чтобы юзеры их устанавливали добровольно ;)
Про удаление программ, кстати, в Правилах нет, ну или я не увидел. Т.е. никто не обязал давать возможность удалять программы. А вот п. 3 п.п. б) в Правилах есть.
Но есть послабление в Правилах. Программы не обязательно устанавливать, достаточно разместить иконку на рабочий стол для возможности загрузки.
можно было бы предустанавливать ПО, которое будет сносить предустановленное ПО
Напомню, что в новой бета iOS 14.3 нашли код который показывает страницу со списком софта который регламентирует локальное законодательство.
Надеюсь, это удовлетворит наше правительство :)
Вот такая хрень вылезает после установки, но пока ведёт просто в эппстор
Ого, ничего себе. А это уже после ввода Apple ID или нет? Самое интересное, можно ли будет пропустить ввод Apple ID и при этом установить эти самый "обязательные" приложения из App Store
У меня уже был телефон авторизован, по этому не знаю как там с авторизацией обстоят дела
вот интересно, можно ли будет ставить софт без apple id?
Кстати, никто не подскажет, могу ли я влезть в телефон "по самые глубины" и снести всю ненужную фигню с корнем, чтобы не было сомнений, что какое-то говно в телефоне осталось?
Ждём пока половина крупных брендов уйдет из РФ, т.к вряд ли многие будут заморачиваться с предустановкой Амиго и Яндекс Браузера
Не уйдут. Apple уже предустановку организовала в обновлении 14 оси.
там нет предустановки, только страница со списком программ в аппстор
А Яндекс делает российское ПО или Кипрское?
Предустановленный телеграм наше все 😂
вопрос еще, кто бенефициар Телеги сейчас, с учетом того, что Грам завернули, а дата-центры просят денег. За чей счет банкет ныне?
Много интересного на самом деле в Постановлении.
1) Есть ли у российских собственников юриков и физ. лиц Яндекса Н.В. больше 50% голосов?
2) Не смущает ли ФАС включение в перечень программ только от 500 тысяч пользователей и только по одной программе в каждой категории?
Я бы наоборот разрешил только приложениям, у которых менее 500к пользователей, чтобы дать преимущество новичкам
Вспомнил времена, когда покупал ноутбуки на Винде, тот же HP - для начала работы было необходимо удалить порядка 15 софтин
Короче Яндекс и Сбер пролоббировали прикрутить свои сервисы к каждому утюгу.
Mir Pay для яблока продавят, интересно, или кишка тонка?
Недомеры, надо было отдельным пунктом запрет на удаление предустановленного российского софта внести в закон
Ну ОК, ждем обязательную предустановку антивируса в том числе и на iOS и дополнение в виде требований невозможности его удаления пользователем. И конечно же с доступом ко всем данным и процессам.
А где сам реестр ПО? Что-то самого интересного нигде рядом с законом не окащалось, ну или я не разобрался :(
Ещё больше bloatware и потеряного места в памяти.
Предустановленное ПО нельзя удалить.
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