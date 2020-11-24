Устройство будет дешевле основной версии — примерно 4000 рублей против 7990 рублей, говорят источники.

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Mail.ru Group работает над мини-версией «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к компании источник. Представитель группы подтвердил такие планы и отказался от других комментариев.

ИТ-компания выпустит колонку весной, она будет стоить примерно 4000 рублей и относиться к нише «прикроватных» устройств, утверждает источник газеты.

Mail.ru Group открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула» в апреле 2020 года, без скидок устройство стоит 7990 рублей.

Своя «умная» колонка есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» вышла на рынок в июле 2018 года. В апреле 2019 года устройство стоило 10 990 рублей, сейчас — 12 990 рублей.