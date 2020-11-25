Обозреватель vc.ru провёл с колонкой неделю. Форм-фактор остался прежним, но появились мелочи, которые улучшают взаимодействие: связка из нескольких «Станций» в разных комнатах и управление пультом.

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25 ноября на презентации YaC 2020 «Яндекс» представил третью «умную» колонку собственной разработки — «Яндекс.Станцию Макс».

Её основные отличия от «Станции»:

Улучшенная акустика на 65 ватт вместо 50.

Звук Dolby Audio.



Поддержка 4К HDR.



Небольшой LED-экран на передней панели.



Пульт для управления колонкой.



Стоимость «Яндекс.Станции Макс» — 16 990 рублей, предзаказ откроется 25 ноября, устройство поступит в продажу 1 декабря на «Яндекс.Маркете» и в магазинах партнёров. Вместе с колонкой покупатели получат год подписки «Яндекс.Плюс»: первые полгода — «Яндекс.Плюс Мульти», затем обычной.

Поначалу в продаже будут «Станции Макс» чёрного и серого цвета, в 2021 году появятся красный и синий варианты.

Корпус тот же, но ощущения новые: чем отличается «Макс» от обычной «Станции»

Дизайн

«Яндекс.Станция Макс» — это не «Яндекс.Станция 2», а скорее улучшенная и более премиальная версия оригинального устройства, отмечают представители компании.

Колонка получила такой же дизайн и форм-фактор: она обтянута тканью, которая прячет динамики и экран, сверху — колесо для регулировки громкости со световым индикатором, кнопки активации «Алисы» и физического отключения микрофона.

В комплекте со «Станцией» идут пульт, адаптер питания, инструкция, набор наклеек, HDMI и Ethernet-кабель

Габариты «Станции» не изменились, вес колонки — 2,6 кг. Колонка впишется в большинство интерьеров, она не привлекает внимания, но смотрится приятно.

Подключается «Станция» тоже по-прежнему: для начала её нужно включить в розетку и настроить через приложение «Яндекса» для смартфона — через него передаются настройки Wi-Fi. Теперь «Станция» поддерживает оба диапазона Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Появился Ethernet-порт — для просмотра видео в 4К.

Снять кожух, как в обычной «Станции», теперь нельзя — из-за новых динамиков и встроенного LED-экрана.

Поддержка Dolby Audio и видео 4K HDR — правильный и актуальный шаг

«Яндекс» называет новинку «самым мощным и лучшим по качеству звука устройством, которое выпускало как компания, так и другие производители колонок с "Алисой"». Её мощность — 65 ватт вместо 50 ватт в обычной «Станции». Звук стал трёхполосным вместо двухполосного, внутри:

Два высокочастотных активных динамика по 20 мм.

Два среднечастотных активных динамика по 38 мм.

Один низкочастотный активный динамик 88 мм.

Один пассивный излучатель 120 на 95 мм.

«Станция Макс» получила поддержку технологии Dolby Audio при просмотре фильмов на «Кинопоиске HD» — для активации нужно выбрать в настройках воспроизведения «Звук 5.1». Согласно внутренним тестам, звук «Станции Макс» лучше, чем у решений Sonos и HomePod, заявляют представители «Яндекса».

Я не аудиофил, но мощностью и качеством звука «Станции Макс» остался доволен. У колонки глубокий бас, чёткое позиционирование инструментов, на высокой громкости устройство не «захлёбывается» и звучит чисто.

Громкости хватает с запасом: на 80% соседи начинают писать в домовой чат, на 100% — приходят в гости.

В фильмах благодаря Dolby Audio всё тоже прилично: ощущается глубина сцены, есть понимание, где находятся источники звука, и общая звуковая картина не расплывается.

В целом колонка при просмотре фильмов явно выиграла по качеству звука у моего LG 43UM7600, также поддерживающего Dolby Audio. Она вполне может стать базовой заменой саундбару, если пользователю будет достаточно фильмов и сериалов из подписки «Кинопоиск HD».

Что важно — «Станцию Макс» можно одновременно подключить как Bluetooth-колонку и продолжать пользоваться «Алисой». Это просили сделать пользователи предыдущих «Станций».

Также у неё есть AUX-выход, как на «Станции Мини»: можно подключить наушники или аудиосистему.

А вот вывод звука по HDMI не поддерживается, поэтому «Станцию Макс» нельзя использовать в качестве полноценного саундбара для телевизора. Пока команда «Станции» не комментирует планы по этой функции.

Как вариант — можно подключить её по Bluetooth к телевизору (команда «"Алиса", включи Bluetooth»). Но это грозит рассинхронизацией звука и картинки. Кроме того, качество звучания будет ниже, чем может выдавать колонка на самом деле.

«Станция Макс» получила более мощную начинку по сравнению с прошлой версией:

Четырехъядерный 1,8 ГГц процессор S905X2 на базе Cortex A53.

2 ГБ DDR3 оперативной памяти (вместо 1 ГБ в базовой «Станции»).

8 ГБ eMMC-накопитель.

Двухдиапазонный WiFi-модуль с поддержкой 5 ГГц.

Ethernet-порт. Может пригодиться, если для 4К-видео недостаточно скорости Wi-Fi.

В отличие от первой «Яндекс.Станции», «Станция Макс» поддерживает видео 4K HDR. Это правильный шаг, так как с ростом популярности 4К-телевизоров первая колонка «Яндекса» начала терять актуальность.

«Станция Макс» автоматически включает HDR на совместимых телевизорах уже в интерфейсе, а не при просмотре видео. Таким образом, телевизор, переключаясь с режима SDR на HDR и обратно, меньше мигает.

Внутри интерфейса «Станции» можно попросить «Алису» отфильтровать подборку фильмов и оставить только те, что поддерживают 4К. А во время просмотра голосом переключать язык аудио и субтитров — это удобно, если под рукой нет пульта.

Экран — приятное дополнение, но не замена «умному» экрану

Монохромный LED-экран размером 25 на 16 пикселей на передней панели «Станции Макс» — главное визуальное отличие от первой «Станции».

Он умеет показывать:

Время в режиме ожидания.

Уровень громкости по 100 делениям.

Погоду — температуру и иконку осадков.

Погода

Обратный отсчёт установленного таймера.

Установка таймера

Аудиовизуализации во время воспроизведения музыки. В настройках можно будет выбрать понравившийся вариант.



Регулирование звука, смена песен и смена анимаций

Информационные иконки: при отключении звука колонка покажет иконку «Без звука», при обработке запроса крутится логотип «Алисы» в форме медиатора, во время обновления колонки отображается прогресс-бар.

При разговоре с Алисой экран показывает «эмоции» помощника: она может «подмигнуть».

Яркость экрана подстраивается к освещению автоматически, настроить её вручную нельзя. Днём и вечером пользоваться экраном одинаково комфортно, его размера и яркости хватает, чтобы увидеть информацию на колонке не напрягаясь.

«Станция» в полутьме

В темноте яркость показалась несколько завышенной — экран «Станции Макс» может частично освещать небольшую комнату и мешать, если колонка стоит близко к кровати. В большой гостиной такой проблемы нет, но всё же хотелось бы вручную регулировать яркость.

Так светится «Станция Макс» в полной темноте

Хочется, чтобы возможности экрана со временем расширялись: появились вывод исполнителя и название следующей песни или автоматическое отображение не только часов, но и погоды без дополнительного запроса к «Алисе».

В целом экран оказался полезным добавлением. Пусть это не замена «умному» дисплею, но он позволяет с большим комфортом пользоваться колонкой без телевизора: выводит основную полезную информацию и хорошо работает в связке со вторым важным изменением «Станции» — пультом управления.

Пульт оказался полезен

В комплекте со «Станцией Макс» идёт пульт, похожий на пульт современной ТВ-приставки. Им можно удалённо менять громкость колонки, управлять воспроизведением видео, выбирать контент на экране телевизора и через встроенный микрофон отправлять запросы «Алисе».

Чтобы пульт заработал, нужно вытащить тугую защитную ленточку на задней стороне и попросить «Алису» подключить его. Для активации микрофона нужно нажать и удерживать кнопку вызова ассистента.

В тематических каналах после утечки «Станции Макс» 16 ноября я видел комментарии вроде «это шаг назад — зачем нужен пульт колонке, рассчитанной на голосовое управление?» и «голосовой интерфейс не справляется с работой?».

По ощущениям от недельного пользования — это не шаг назад, а лишь дополнение, без которого легко можно обойтись и отдавать команды голосом. Но с ним управлять «Станцией» издалека становится немного проще.

Например, с помощью пульта можно тихо командовать «Станцией», не повышая голос при просмотре фильма или громкого прослушивания музыки. Ещё он точнее регулирует громкость колонки — от 0 до 100, тогда как Алиса голосом меняет громкость лишь по десяти уровням.

Внутри интерфейса «Станции» с пультом проще ориентироваться тем, кто не знает, что посмотреть, и хочет вручную проверить библиотеку «Кинопоиска», не доверяя рекомендациям. Или тем, кто не хочет называть «Станции» номер нужного видео для воспроизведения из поисковой выдачи.

Пульт позволяет полностью отключить микрофон на самой «Станции» и вызывать «Алису» только при необходимости, что может устроить тех, кто опасается «прослушки» через колонку.

В будущем команда «Яндекс.Станции» планирует развивать функциональность пульта, но не анонсирует конкретные изменения.

Программные изменения: поддержка звонков и мультирум

Теперь на колонки «Яндекса» можно звонить через «Яндекс.Мессенджер» или приложение «Яндекса» — в разделе «устройства» напротив колонки появится кнопка вызова. Во время входящего вызова «Станция» проигрывает мелодию, показывает анимацию на экране и объявляет имя контакта.

Чтобы принять звонок с колонки, нужно сказать «"Алиса", возьми трубку», для завершения — «"Алиса", положи трубку». Спустя минуту без ответа колонка сбрасывает звонок.

Звонок

Качество звука при разговоре через колонку адекватное, благодаря семи микрофонам «Станция Макс» может «услышать» пользователя издалека, скажем, из коридора. Это же относится и к обычным обращениям к «Алисе».

Сейчас можно звонить только на колонку, но не наоборот — хотелось бы, чтобы в будущем можно было позвонить со «Станции» по номеру телефона или мессенджеры.

Звонки идут через «Яндекс.Мессенджер», поэтому остались кнопки работы с камерой. Но видеозвонки «Станция» не поддерживает

Также колонки «Яндекса» теперь могут работать в режиме мультирума — по запросу «"Алиса", включи музыку везде» одновременно воспроизводится музыка на всех доступных дома «Станциях». Для работы мультирума нужно, чтобы все колонки были подключены к одной сети Wi-Fi и привязаны к одному аккаунту.

Синхронизация звука работала исправно, задержек между разными «Станциями» не заметил. Мультрум удобен: можно включить музыку или подкаст в комнате с «Макс» и пойти на кухню с другой «Станцией».

Ещё «Алиса» научилась быстро подключать «умные» устройства «Яндекса»: достаточно сказать «подключи лампочку "Яндекса"» для начальной настройки. Есть возможность включать и выключать свет по таймеру.

Большой фокус команда «Алисы» делает на «Утреннем шоу» — персонализированной подборке новостей, музыки и подкастов вперемешку с фактами и комментариями от помощника. «Утреннее шоу» можно дополнительно настроить через приложение, выбрав интересные темы и источники новостей по умолчанию.

Представители «Яндекса» также отмечают, что «Алиса» по умолчанию предлагает детский контент, если слышит голос ребенка. Его запросы не влияют на рекомендации основного аккаунта.

Что касается распознавания голоса в «Станции Макс» — за время тестирования серьёзных проблем не случалось, только одно ложное срабатывание. «Станция» корректно распознавала запросы, включая смесь из русского и английского языков.

А вот интерфейс «Яндекс.Музыки» при подключении «Станции Макс» к телевизору довольно бедный: есть базовые функции воспроизведения, но колонка не задействует все возможности ТВ.

Не хватает списка воспроизведения, чтобы узнать, что будет играть дальше или играло пару песен назад, плейлистов или рекомендаций. Но колонка поддерживает быструю отправку песен через приложение «Яндекс.Музыки»

Что в итоге

«Яндекс.Станция Макс» — хорошая эволюция базового устройства:

Добавили необходимую поддержку 4К-видео.

Улучшили качество звука.

Благодаря пульту и экрану пользоваться колонкой стало удобнее.

Стоимость устройства по сравнению с обычной «Станцией» увеличилась не так сильно, как можно было ожидать: 17 тысяч рублей против 13 тысяч (в момент выхода в 2018 году первая «Станция» стоила 9990 рублей).