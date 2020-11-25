В продаже с 1 декабря.

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«Яндекс» представил на конференции YaC 2020 новую «умную» колонку с голосовым помощником «Алиса». «Станция Макс» отличается от предыдущих моделей, в частности, LED-экраном и поддержкой видео в 4К HDR.

Экран расположен на передней панели устройства и подстраивает яркость под освещение. «Алиса» с помощью экрана визуально дополняет свои ответы, например, показывает погоду или «подмигивает» в ответ на комплимент.

Во время проигрывания музыки на экране появляется её визуальное представление, его внешний вид можно выбрать, рассказали в компании. Когда колонка молчит, на экране отображается время.

В комплект «Станции Макс» входит пульт для переключения музыки, выбора фильмов или регулирования звука. В пульт встроен микрофон для голосовых команд.

Колонка оснащена аудиовыходом для наушников и внешней акустики и входом Gigabit Ethernet для подключения проводного интернета. В колонке пять динамиков общей мощностью 65 Ватт. «Станция Макс» использует технологию Dolby Audio для оптимизации звука.

Устройство можно синхронизировать со «Станцией» и «Станцией мини» — они будут играть музыку одновременно в режиме мультирум. Для этого нужно сказать «Алиса, включи музыку везде».

Кроме того, на все колонки «Яндекса» теперь можно звонить с «Яндекс.Мессенджера» или приложения «Яндекс». Принять звонок можно словами «Алиса, возьми трубку». Компания обещает в будущем добавить голосовые звонки в колонки с «Алисой» компании JBL и других производителей.

«Станция Макс» доступна для предзаказа с 25 ноября, а в продаже появится с 1 декабря на «Маркете» и в магазинах электроники. Устройство стоит 16 990 рублей и представлено в чёрном и сером цвете, а в 2021 году появятся бордовый и тёмно-синий цвета.