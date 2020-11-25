«Яндекс» представил «умную» колонку с LED-экраном «Станция Макс» за 16 990 рублей Материал редакции
В продаже с 1 декабря.
«Яндекс» представил на конференции YaC 2020 новую «умную» колонку с голосовым помощником «Алиса». «Станция Макс» отличается от предыдущих моделей, в частности, LED-экраном и поддержкой видео в 4К HDR.
Экран расположен на передней панели устройства и подстраивает яркость под освещение. «Алиса» с помощью экрана визуально дополняет свои ответы, например, показывает погоду или «подмигивает» в ответ на комплимент.
Во время проигрывания музыки на экране появляется её визуальное представление, его внешний вид можно выбрать, рассказали в компании. Когда колонка молчит, на экране отображается время.
В комплект «Станции Макс» входит пульт для переключения музыки, выбора фильмов или регулирования звука. В пульт встроен микрофон для голосовых команд.
Колонка оснащена аудиовыходом для наушников и внешней акустики и входом Gigabit Ethernet для подключения проводного интернета. В колонке пять динамиков общей мощностью 65 Ватт. «Станция Макс» использует технологию Dolby Audio для оптимизации звука.
Устройство можно синхронизировать со «Станцией» и «Станцией мини» — они будут играть музыку одновременно в режиме мультирум. Для этого нужно сказать «Алиса, включи музыку везде».
Кроме того, на все колонки «Яндекса» теперь можно звонить с «Яндекс.Мессенджера» или приложения «Яндекс». Принять звонок можно словами «Алиса, возьми трубку». Компания обещает в будущем добавить голосовые звонки в колонки с «Алисой» компании JBL и других производителей.
«Станция Макс» доступна для предзаказа с 25 ноября, а в продаже появится с 1 декабря на «Маркете» и в магазинах электроники. Устройство стоит 16 990 рублей и представлено в чёрном и сером цвете, а в 2021 году появятся бордовый и тёмно-синий цвета.
- «Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 12 990 рублей.
- В октябре 2019 года компания показала компактную версию колонки — «Станция Мини» с управлением жестами. Она продаётся по 3 790 рублей.
- Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Компания открыла продажи устройства в апреле 2020 года, без скидок устройство стоит 7990 рублей. В ноябре компания заявила о разработке мини-версии «Капсулы». Колонка будет стоить около 4000 рублей и появится в продаже весной 2021 года, говорили источники «Коммерсанта».
17к — удобно. Как раз среднему классу всего одну зарплату отложить нужно.
А какие будут условия для тех, кто взял предыдущую в рассрочку на 3 года? Хотел бы иметь альтернативу по обмену.
Народ а кто в курсе будет ли в будущем эта калонка в росрочку как предыдущие калонки?
"Калонка" от слова "кал"?
За два года станция не смогла впечатлить владельца, так что всё ещё калонка.
Одного не понимаю, зачем пульт для голосовых команд, когда голосовую команду можно напрямую отдать колонке?
Я, например, периодически выключаю микрофон на «Станции» (например, ночью), но могу продолжать управлять музыкой или ночником из кровати — это правда удобно
а зачем выключать микрофон? Она ночью может стригериться на что-нибудь?
Чтобы не орать на всю комнату. Хотя тот факт, что на этом пульте есть банальные кнопки, гораздо важнее в данном случае.
Ну хз. Я наоборот думал, что управление голосом это отчет на все мои молитвы. Пульт от ТВ или приставки вечно где-то гуляет.
С Дисплеем информативно стало. Хотя все равно не пользуюсь звуковыми командами, разве что на кота😂
Очевидно, что Яндекс сделал ставку на хороший звук. Интересно, чья начинка стоит, JBL? И какого сегмента?
А будет ли когда-нибудь хотя бы два динамика отдельных? Это единственное что меня останавливает в покупке подобных устройств. Привык как-то слушать музыку и фильмы смотреть с 5+1.
Какой позор конечно, даже Сбер сделал колонку с нормальным экраном, а тут какая то фигня
Дизы от представителей Яндекса оч милые конечно)
На фото колонка с полноценным экраном
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