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Техника
Лиана Липанова
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«Яндекс» представил «умную» колонку с LED-экраном «Станция Макс» за 16 990 рублей Материал редакции

В продаже с 1 декабря.

22 комментария
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«Яндекс» представил на конференции YaC 2020 новую «умную» колонку с голосовым помощником «Алиса». «Станция Макс» отличается от предыдущих моделей, в частности, LED-экраном и поддержкой видео в 4К HDR.

Экран расположен на передней панели устройства и подстраивает яркость под освещение. «Алиса» с помощью экрана визуально дополняет свои ответы, например, показывает погоду или «подмигивает» в ответ на комплимент.

Во время проигрывания музыки на экране появляется её визуальное представление, его внешний вид можно выбрать, рассказали в компании. Когда колонка молчит, на экране отображается время.

В комплект «Станции Макс» входит пульт для переключения музыки, выбора фильмов или регулирования звука. В пульт встроен микрофон для голосовых команд.

Колонка оснащена аудиовыходом для наушников и внешней акустики и входом Gigabit Ethernet для подключения проводного интернета. В колонке пять динамиков общей мощностью 65 Ватт. «Станция Макс» использует технологию Dolby Audio для оптимизации звука.

Устройство можно синхронизировать со «Станцией» и «Станцией мини» — они будут играть музыку одновременно в режиме мультирум. Для этого нужно сказать «Алиса, включи музыку везде».

Кроме того, на все колонки «Яндекса» теперь можно звонить с «Яндекс.Мессенджера» или приложения «Яндекс». Принять звонок можно словами «Алиса, возьми трубку». Компания обещает в будущем добавить голосовые звонки в колонки с «Алисой» компании JBL и других производителей.

«Станция Макс» доступна для предзаказа с 25 ноября, а в продаже появится с 1 декабря на «Маркете» и в магазинах электроники. Устройство стоит 16 990 рублей и представлено в чёрном и сером цвете, а в 2021 году появятся бордовый и тёмно-синий цвета.

  • «Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 12 990 рублей.
  • В октябре 2019 года компания показала компактную версию колонки — «Станция Мини» с управлением жестами. Она продаётся по 3 790 рублей.
  • Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Компания открыла продажи устройства в апреле 2020 года, без скидок устройство стоит 7990 рублей. В ноябре компания заявила о разработке мини-версии «Капсулы». Колонка будет стоить около 4000 рублей и появится в продаже весной 2021 года, говорили источники «Коммерсанта».

#новость #яндекс

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22 комментария
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Roman Trifonov

20

17к — удобно. Как раз среднему классу всего одну зарплату отложить нужно.

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Юрий Глотов

Roman
2

Одну платёжку за айфон отложить нужно)

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Vladimir Voloshin

8

А какие будут условия для тех, кто взял предыдущую в рассрочку на 3 года? Хотел бы иметь альтернативу по обмену.

Ответить

Люц Шнайдер

Vladimir
3

Кстати, да. Какой-нибудь трейд-ин.

Ответить

денис покалюкин

0

Народ а кто в курсе будет ли в будущем эта калонка в росрочку как предыдущие калонки?

Ответить

Илья Волочков

денис
2

"Калонка" от слова "кал"?

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Дмитрий Скроцкий

Илья
1

За два года станция не смогла впечатлить владельца, так что всё ещё калонка.

Ответить

Maxim Syabro

Илья
0

Нет, отсылка к Фриде.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Одного не понимаю, зачем пульт для голосовых команд, когда голосовую команду можно напрямую отдать колонке?

Ответить

Евгений Делюкин

Люц
1

Я, например, периодически выключаю микрофон на «Станции» (например, ночью), но могу продолжать управлять музыкой или ночником из кровати — это правда удобно

Ответить

Люц Шнайдер

Евгений
0

а зачем выключать микрофон? Она ночью может стригериться на что-нибудь?

Ответить

TE

Люц
0

Да, причем сама с собой может начать разговаривать

Ответить

Эффективный пистолет

TE
0

Ночной обход тащмайора, все ли лежат по палатам )))

Ответить

Павел Сусликов

Люц
0

Чтобы не орать на всю комнату. Хотя тот факт, что на этом пульте есть банальные кнопки, гораздо важнее в данном случае.

Ответить

Люц Шнайдер

Павел
0

Ну хз. Я наоборот думал, что управление голосом это отчет на все мои молитвы. Пульт от ТВ или приставки вечно где-то гуляет.

Ответить

Maxim Syabro

0

Спотифай завезли?

Ответить

Alexander Ratnikov

0

С Дисплеем информативно стало. Хотя все равно не пользуюсь звуковыми командами, разве что на кота😂

Ответить

Alex Illarionov

0

Очевидно, что Яндекс сделал ставку на хороший звук. Интересно, чья начинка стоит, JBL? И какого сегмента? 

Ответить

Всвиторе

0

Какое-то странное ценообразование если честно. 

Ответить

Aleks Ander

0

А будет ли когда-нибудь хотя бы два динамика отдельных? Это единственное что меня останавливает в покупке подобных устройств. Привык как-то слушать музыку и фильмы смотреть с 5+1.

Ответить

Andrei Smirnovsky

–6

Какой позор конечно, даже Сбер сделал колонку с нормальным экраном, а тут какая то фигня

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Andrei Smirnovsky

Andrei
0

Дизы от представителей Яндекса оч милые конечно)
На фото колонка с полноценным экраном

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