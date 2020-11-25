Bloomberg: IBM сократит 10 тысяч сотрудников в Европе — это 20% штата в регионе Материал редакции
Компания рассчитывает снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении.
Американский производитель ПО и оборудования IBM планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест в Европе, чтобы снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.
Это 20% персонала в регионе, пишет издание. Больше всего пострадают Великобритания и Германия, работников сократят и в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.
Компания объявила о сокращениях в начале ноября на встрече с европейским представителем профсоюза рабочих. Сокращения завершатся в первой половине 2021 года, говорит источник Bloomberg.
«Наши кадровые решения принимаются для того, чтобы обеспечить наилучшую поддержку нашим клиентам в использовании гибридной облачной платформы на базе искусственного интеллекта. Мы также продолжаем делать значительные инвестиции в обучение и развитие навыков сотрудников, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов», — заявил пресс-секретарь компании.
Сильнее всего пострадает бизнес IBM в сфере ИТ-услуг: управление центрами обработки данных клиентов и информационная поддержка при установке, эксплуатации и ремонте оборудования, пишет Bloomberg.
В октябре компания говорила, что планирует сфокусироваться на своей новой гибридной облачной платформе, которая, как рассчитывает IBM, вернёт её к росту выручки после почти десятилетнего снижения
Bloomberg отмечает, что с годами «звезда IBM погасла» — её разработки в области облачных вычислений и ИТ-услуг устарели по сравнению с технологиями более новых ИТ-компаний, например, Amazon.
Компания уже сокращала штат в начале 2020 года, но не раскрыла тогда количество уволенных. Bloomberg указывает, что тогда под сокращение попали «тысячи» работников.
- По собственным данным на декабрь 2019 года, в компании работало 352,6 тысяч человек.
- Квартальная выручка компании за первый квартал 2020 года сократилась на 3,4% год к году и составила $17,57 млрд, за второй — сократилась на 5,4% до $18,12 млрд. В третьем квартале общая выручка IBM снизилась на 2,6% — до $17,56 млрд.
Too big to fail...но когда вся отрасль It растёт, а такой гигант теряет в процентах, то эти 3-5% за квартал совсем не кажутся чем-то несерьезным... им нужен новый яркий лидер, пенсия уже забила болт на свою компанию
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