Компания рассчитывает снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении.

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Американский производитель ПО и оборудования IBM планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест в Европе, чтобы снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Это 20% персонала в регионе, пишет издание. Больше всего пострадают Великобритания и Германия, работников сократят и в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.

Компания объявила о сокращениях в начале ноября на встрече с европейским представителем профсоюза рабочих. Сокращения завершатся в первой половине 2021 года, говорит источник Bloomberg.

«Наши кадровые решения принимаются для того, чтобы обеспечить наилучшую поддержку нашим клиентам в использовании гибридной облачной платформы на базе искусственного интеллекта. Мы также продолжаем делать значительные инвестиции в обучение и развитие навыков сотрудников, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов», — заявил пресс-секретарь компании.

Сильнее всего пострадает бизнес IBM в сфере ИТ-услуг: управление центрами обработки данных клиентов и информационная поддержка при установке, эксплуатации и ремонте оборудования, пишет Bloomberg.

В октябре компания говорила, что планирует сфокусироваться на своей новой гибридной облачной платформе, которая, как рассчитывает IBM, вернёт её к росту выручки после почти десятилетнего снижения

Bloomberg отмечает, что с годами «звезда IBM погасла» — её разработки в области облачных вычислений и ИТ-услуг устарели по сравнению с технологиями более новых ИТ-компаний, например, Amazon.

Компания уже сокращала штат в начале 2020 года, но не раскрыла тогда количество уволенных. Bloomberg указывает, что тогда под сокращение попали «тысячи» работников.