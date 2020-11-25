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Техника
Лиана Липанова
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Bloomberg: IBM сократит 10 тысяч сотрудников в Европе — это 20% штата в регионе Материал редакции

Компания рассчитывает снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении.

4 комментария
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Американский производитель ПО и оборудования IBM планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест в Европе, чтобы снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Это 20% персонала в регионе, пишет издание. Больше всего пострадают Великобритания и Германия, работников сократят и в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.

Компания объявила о сокращениях в начале ноября на встрече с европейским представителем профсоюза рабочих. Сокращения завершатся в первой половине 2021 года, говорит источник Bloomberg.

«Наши кадровые решения принимаются для того, чтобы обеспечить наилучшую поддержку нашим клиентам в использовании гибридной облачной платформы на базе искусственного интеллекта. Мы также продолжаем делать значительные инвестиции в обучение и развитие навыков сотрудников, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов», — заявил пресс-секретарь компании.

Сильнее всего пострадает бизнес IBM в сфере ИТ-услуг: управление центрами обработки данных клиентов и информационная поддержка при установке, эксплуатации и ремонте оборудования, пишет Bloomberg.

В октябре компания говорила, что планирует сфокусироваться на своей новой гибридной облачной платформе, которая, как рассчитывает IBM, вернёт её к росту выручки после почти десятилетнего снижения

Bloomberg отмечает, что с годами «звезда IBM погасла» — её разработки в области облачных вычислений и ИТ-услуг устарели по сравнению с технологиями более новых ИТ-компаний, например, Amazon.

Компания уже сокращала штат в начале 2020 года, но не раскрыла тогда количество уволенных. Bloomberg указывает, что тогда под сокращение попали «тысячи» работников.

  • По собственным данным на декабрь 2019 года, в компании работало 352,6 тысяч человек.
  • Квартальная выручка компании за первый квартал 2020 года сократилась на 3,4% год к году и составила $17,57 млрд, за второй — сократилась на 5,4% до $18,12 млрд. В третьем квартале общая выручка IBM снизилась на 2,6% — до $17,56 млрд.

#новость #ibm

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4 комментария
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Дмитрий Корнеев

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Too big to fail...но когда вся отрасль It растёт, а такой гигант теряет в процентах, то эти 3-5% за квартал совсем не кажутся чем-то несерьезным... им нужен новый яркий лидер, пенсия уже забила болт на свою компанию

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Ян

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Вааааая (((

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Андрей Верижников

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F

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Mike Raitsyn

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