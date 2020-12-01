Компания хочет улучшать систему модулями и не ждать релиза больших обновлений Windows 10, которые выпускаются каждые полгода.

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Microsoft анонсировала в блоге Windows новый формат обновлений для улучшения системы — с помощью пакетов обновлений Windows Feature Experience Pack.

В него будут входить функции, которые развиваются независимо от общей разработки системы и при этом не являются отдельными приложениями. Таким образом Windows 10 будет чаще получать новые возможности без необходимости полного обновления системы.

Пока участникам программы Windows Insider на бета-канале сборки 19042.662 и новее доступен пакет с двумя улучшениями:

Функция «Набросок на фрагменте экрана» (Win+Shift+S) теперь не только создает снимок экрана в буфере — его можно сразу сохранить в виде файла, просто «вставив» его в нужную папку в «Проводнике».

На устройствах 2-в-1 в портретном режиме сенсорная клавиатура получила режим разделенной клавиатуры.

Windows Feature Experience Pack будет распространяться через «Центр обновления Windows», как обычные накопительные обновления.