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Исследование: продажи iPhone 12 и 12 Pro в России оказались втрое хуже старта продаж моделей 2019 года Материал редакции
Среди причин — высокая цена, дефицит моделей Pro и пандемия, рассказали эксперты.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 вышли в России 23 октября 2020 года — за первые две недели было продано лишь около 48 тысяч устройств. Это в три раза меньше, чем на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro в 2019 году и iPhone Х в 2018 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании oneFactor.
Для оценки компания использовала данные о нагрузке на сотовые сети и алгоритмы машинного обучения.
По итогам первых двух недель продаж доля новых iPhone 12 и 12 Pro составила 0,03% от работающих в стране смартфонов. Максимальное проникновение iPhone 12 зафиксировали в Москве (0,034%), Санкт-Петербурге и Московской области (по 0,02%), а iPhone 12 Pro — в Москве и Чечне (по 0,03%).
Падение продаж в три раза подтвердил гендиректор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин. В МТС утверждают, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным, а сеть re:Store сообщила, что не может удовлетворить спрос в полном объёме. В «Билайне» не ответили на запрос «Коммерсанта», а в Tele2 отказались от комментариев.
По сравнению с концом 2019 года продажи новых смартфонов сократились в целом на 15%, рассказал Левыкин «Коммерсанту». Сильнее всего спад ощутили производители устройств верхнего ценового сегмента: продажи Apple упали почти на 20%, Huawei — более чем на 30%, Samsung — лишь на 10%.
Директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский считает, что низкие продажи iPhone связаны с высокой ценой, дефицитом моделей Pro, увеличением периода пользования устройствами и пандемией, из-за которой люди экономят на смартфонах.
Ждал 12, и в итоге купил 11.
5G в России нет, а остальные преимущества не имеют решающие значения. При этом на старте продаж разница в цене составляла почти 40% (за версию 128 ГБ).
Думаю многие рациональные покупатели поступили так же.
Пожалуй, самая большая разница — это камера. Ночной режим фото работает бомбически.
А ночной уже был на 11. Он лучше на новых, конечно, но разница не такая большая как вообще без него.
Так апле искусственно занижают возможности телефона и софта, чтобы продать "улучшение" в следующей модели устройства
Рациональные покупатели купили Xiaomi или Honor
"нетребовательные"
Учитывая что 12 Pro хуй купишь, так-то да, продажи плохие
А связано это напрямую с одной вещью:
ЦБ запретил выдавать банкам рискованные кредиты, рассчитывая долговую нагрузку. Теперь не получится взять новый айфон, когда ты еще не расплатился за предыдущие два.
А что же перепечатали всё, но не мнение Эльдара Муртазина - ведущего мобильного аналитика?
«На спросе на новую линейку iPhone сказалась цена продукта, «крайне высокая» при таких незначительных изменениях характеристик и дизайна, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Не понравилось покупателям, по его мнению, и отсутствие зарядки в комплекте, так что в итоге наиболее платежеспособная аудитория «пересмотрела отношение к Apple и предпочла другие бренды».»
Видите, дело в зарядке, которую не положили. Хотели, было, купить айфон, но купили Xaiomi и Honor. «И Samsung» - шипел в трубку Эльдар, но это редактор не одобрил.
Один экономист когда-то давно прогнозировал, что в будущем больше не останется развивающихся стран. Страны будут либо развитыми, либо безнадёжно отставшими. Техника Apple это просто первые звоночки, на очереди гораздо более драматичные вещи, например медицинские технологии лечения рака или продления жизни.
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