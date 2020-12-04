Среди причин — высокая цена, дефицит моделей Pro и пандемия, рассказали эксперты.

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iPhone 12 Pro и iPhone 12 вышли в России 23 октября 2020 года — за первые две недели было продано лишь около 48 тысяч устройств. Это в три раза меньше, чем на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro в 2019 году и iPhone Х в 2018 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании oneFactor.

Для оценки компания использовала данные о нагрузке на сотовые сети и алгоритмы машинного обучения.

По итогам первых двух недель продаж доля новых iPhone 12 и 12 Pro составила 0,03% от работающих в стране смартфонов. Максимальное проникновение iPhone 12 зафиксировали в Москве (0,034%), Санкт-Петербурге и Московской области (по 0,02%), а iPhone 12 Pro — в Москве и Чечне (по 0,03%).

Падение продаж в три раза подтвердил гендиректор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин. В МТС утверждают, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным, а сеть re:Store сообщила, что не может удовлетворить спрос в полном объёме. В «Билайне» не ответили на запрос «Коммерсанта», а в Tele2 отказались от комментариев.

По сравнению с концом 2019 года продажи новых смартфонов сократились в целом на 15%, рассказал Левыкин «Коммерсанту». Сильнее всего спад ощутили производители устройств верхнего ценового сегмента: продажи Apple упали почти на 20%, Huawei — более чем на 30%, Samsung — лишь на 10%.