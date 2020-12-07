Хакатон SberCloud
для разработчиков
До конца регистрации:
02
:
07
:
26
:
07
Подробнее
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Лиана Липанова
377

Bloomberg: Apple разрабатывает собственные десктопные ARM-процессоры на замену чипам Intel Материал редакции

Apple уже заменила процессоры в новых MacBook Air и части MacBook Pro и Mac Mini на собственные чипы M1, а теперь готовит процессоры для настольных компьютеров.

1 комментарий
В закладки

Apple в 2021 году планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

Это будут преемники первого собственного процессора M1, которые встроены в новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Однако новая серия будет создана для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro, пишет издание. Для создания своих чипов компания использует лицензию компании-разработчика процессоров Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.

Кроме того, осенью 2021 года компания представит профессиональный настольный ПК Mac Pro с самой высокой производительностью среди всех устройств Apple, говорят источники Bloomberg.

Компания ранее заявляла, что рассчитывает завершить переход от чипов Intel к полностью собственному производству в 2022 году. Intel получает менее 10% от общей выручки от поставок своих чипов для устройств Apple, напоминает издание.

Однако успехи производителя iPhone в разработке более мощных компьютеров могут «встряхнуть отрасль», которая долгое время зависела от темпов внедрения инноваций Intel, пишет Bloomberg.

  • Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года.
  • Первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
«MacBook Air с чипом M1 — это триумф»: что…
Приложения для процессоров Intel работают гораздо лучше, чем ожидалось, а вот поддержка iOS «пока…
vc.ru

#новость #apple #mac #intel

Лиана Липанова PLUS
+34 478
0
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mac","intel","apple"], "comments": 1, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 184798, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Dec 2020 16:25:34 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
За три месяца с нуля закрыть набор учеников во все филиалы: кейс школы программирования «Фокс»
Как нам удалось привлечь сотни потенциальных клиентов, осуществить максимальный набор детей во все филиалы проекта и в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий Накачай стартап
Популярные
По порядку

Ильдар Муртазен

4

А Mac mini не настольный компьютер? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
В Москве обсудят тренды рынка Age Tech
Деловой завтрак Стартап-кафе Age Tech пройдет на площадке Старт Хаб на Красном Октябре 10 декабря.
0
Работа.ру
Подписан
Отписаться
Работа.ру запустила отзывы для оценки работодателей
Теперь на сайте можно не только поставить оценку работодателю, но и оставить о нем отзыв.
0
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
РЖД выбрала стартапы из Якутии для сотрудничества
На стартап-марафоне от Дальневосточной железной дороги "Стартап-депо" выбрали два медицинских ИТ-проекта из Якутии: Sci…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
BearStrikesBack
за день
фсин
Ozon начал в тестовом режиме доставлять заказы сторонних интернет-магазинов
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Nikolay Khort

Куда катится крупный бизнес и…

Иван Иванов

«Тинькофф» задумался о запуске…

Дмитрий Харитонов

«Коммерсантъ»: власти…

Art

Как эффективно использовать…

Анна Жирина

Вся правда о Tinder…

Я не скажу свое…

Ozon начал в тестовом режиме…

Kelerius

Глава Минздрава предложил…

Finzilla

Как автоматизировать сравнение…

Arartem

«Строили планы на 2021 год и…

Иван Иванов

Бар в Нью-Йорке проигнорировал…

Ol Ka

Мобильная экспансия: как…

Kelerius

Глава Минздрава предложил…

Николаев Александр

WSJ: Airbnb повысила оценку с…

Name

Зачем детям, родителям и банкам…

Валентин Баранов

«Тинькофф» задумался о запуске…

Егор Зотов

Новости цифровых экосистем…

Andy Ch

76 лекций на русском от Y…

Evgeny Boyko

GeekBench: MacBook на…

Kelerius

Глава Минздрава предложил…

Иван Иванов

«Тинькофф» задумался о запуске…
null