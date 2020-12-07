Apple уже заменила процессоры в новых MacBook Air и части MacBook Pro и Mac Mini на собственные чипы M1, а теперь готовит процессоры для настольных компьютеров.

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Apple в 2021 году планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

Это будут преемники первого собственного процессора M1, которые встроены в новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Однако новая серия будет создана для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro, пишет издание. Для создания своих чипов компания использует лицензию компании-разработчика процессоров Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.

Кроме того, осенью 2021 года компания представит профессиональный настольный ПК Mac Pro с самой высокой производительностью среди всех устройств Apple, говорят источники Bloomberg.

Компания ранее заявляла, что рассчитывает завершить переход от чипов Intel к полностью собственному производству в 2022 году. Intel получает менее 10% от общей выручки от поставок своих чипов для устройств Apple, напоминает издание.

Однако успехи производителя iPhone в разработке более мощных компьютеров могут «встряхнуть отрасль», которая долгое время зависела от темпов внедрения инноваций Intel, пишет Bloomberg.