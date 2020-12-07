для разработчиков
Bloomberg: Apple разрабатывает собственные десктопные ARM-процессоры на замену чипам Intel Материал редакции
Apple уже заменила процессоры в новых MacBook Air и части MacBook Pro и Mac Mini на собственные чипы M1, а теперь готовит процессоры для настольных компьютеров.
Apple в 2021 году планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.
Это будут преемники первого собственного процессора M1, которые встроены в новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Однако новая серия будет создана для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro, пишет издание. Для создания своих чипов компания использует лицензию компании-разработчика процессоров Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.
Кроме того, осенью 2021 года компания представит профессиональный настольный ПК Mac Pro с самой высокой производительностью среди всех устройств Apple, говорят источники Bloomberg.
Компания ранее заявляла, что рассчитывает завершить переход от чипов Intel к полностью собственному производству в 2022 году. Intel получает менее 10% от общей выручки от поставок своих чипов для устройств Apple, напоминает издание.
Однако успехи производителя iPhone в разработке более мощных компьютеров могут «встряхнуть отрасль», которая долгое время зависела от темпов внедрения инноваций Intel, пишет Bloomberg.
- Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года.
- Первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
Блоги компаний
Показать еще