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LG анонсировала автоматические раздвижные двери со встроенными OLED-дисплеями для бизнеса Материал редакции
C их помощью компании смогут приветствовать клиентов, общаться с сотрудниками или показывать рекламу.
LG подписала соглашение со шведским заводом Assa Abloy Entrance Systems. Компании будут производить автоматические раздвижные двери со встроенными прозрачными OLED-дисплеями и ПО для управления контентом SuperSign.
Устройство будет ориентировано на бизнес, говорят в LG. C помощью дверей с дисплеями компании смогут приветствовать клиентов, общаться с сотрудниками или показывать рекламу.
Когда технология будет доступна для бизнеса, не сообщается.
Другой крупный южнокорейский производитель дисплеев, Samsung, тоже в прошлом экспериментировал с прозрачными OLED-дисплеями, напоминает The Verge. Однако The Korea Herald в 2016 году сообщило, что компания прекратила разработку этой технологии.
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