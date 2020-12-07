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Техника
Лиана Липанова
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LG анонсировала автоматические раздвижные двери со встроенными OLED-дисплеями для бизнеса Материал редакции

C их помощью компании смогут приветствовать клиентов, общаться с сотрудниками или показывать рекламу.

2 комментария
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LG подписала соглашение со шведским заводом Assa Abloy Entrance Systems. Компании будут производить автоматические раздвижные двери со встроенными прозрачными OLED-дисплеями и ПО для управления контентом SuperSign.

Устройство будет ориентировано на бизнес, говорят в LG. C помощью дверей с дисплеями компании смогут приветствовать клиентов, общаться с сотрудниками или показывать рекламу.

Когда технология будет доступна для бизнеса, не сообщается.

Другой крупный южнокорейский производитель дисплеев, Samsung, тоже в прошлом экспериментировал с прозрачными OLED-дисплеями, напоминает The Verge. Однако The Korea Herald в 2016 году сообщило, что компания прекратила разработку этой технологии.

#новость #lg

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Сергей Ермилов

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Не. Раздвижные двери с телеком!

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Александр Якунин

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Были работающие решения с проектором на силуэты людей, при первом виде встаешь в ступор когда среди хмурых людей, на тебе смотрит жизне радостная  девушка и разговаривать с тобой о покупках в магазине.

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