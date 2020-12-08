для разработчиков
Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max за 62 990 рублей Материал редакции
Поступят в продажу 15 декабря.
Apple показала беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком».
У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга.
С помощью колёсика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.
Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь. Направленные микрофоны также распознают голос во время разговора по телефону.
Внутри наушников установлены драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами — в работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать «чисто даже на высокой громкости».
Наушники будут доступны в цветах «серый космос», серебристый, зелёный, розовый и «голубое небо». Стоимость устройства в России — за 62 990 рублей.
Станок китайских подделок возобновляют свою работу
Причем он сделает и эти наушники , и копии
удобнее AirPods 2, все равно ничего не придумаешь
а чем airpods1 неудобны?
Жаль что звучат они на уровне китайских затычек с али. А так да, удобные.
Кстати, запятая в этом предложении меняет его смысл на противоположный: новые наушники AirPods Max удобнее, чем AirPods 2 :)
Оверпрайс, не стоющий своих денег, хотя конечно, на вкус и цвет.
Сейчас за такую аватарку можно срок получить. Аккуратнее что ли
а ещё iЛифон
С подпиской на размер. Если нужно хранить размер больше 2 - плати 149 рублей в месяц.
Джони Айв ушёл, пришёл уродский дизайн.
Зубную щётку хочу!
Сяом бери, огонь
Лучшие наушники уже давно создали
жаль, что кнопкой нельзя активировать режим прозрачности при отключенном сенсоре.
Удивительно, что чехол для их хранения идёт в комплекте. Могли бы тысяч за 20 отдельно продавать. Изменяют своим же традициям.
Ну Битсы беспроводные последние все то же самое делают, сопряжение и шеринг и прочее прочее, весной на скидках за 100$ взял.. 500 баксов за уши за гранью имхо
Статистический велосипед
500? 900 же почти)
Я тоже не вижу смысла в покупке таких вещей. Мне телефон то дороже 30к попросту уже не нужен)
Вот когда они будут выпускать секс игрушки, будет веселее.
Вибратор за 150 тыс, когда более навороченный аналог будет стоить 15?))
Форма наушников немного напомнило чехол от старой зеркалки) А так интересно их оценить
Они бы ещё кассетную деку сейчас показали)
Surface Headphones 2 выглядят заметно лучше. Да и вместо мелкого крауна у них оч удобный поворотный элемент.
дороговато, но все равно куплю 😏
выглядит заебись, интересно послушать в деле.
ждём шутеечки за 300 про чехол и вид самих наушников как у рабочих
Прийдет видно скоро время холодильников и стиральных машин от Apple