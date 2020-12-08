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Техника
Таня Боброва
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Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max за 62 990 рублей Материал редакции

Поступят в продажу 15 декабря.

51 комментарий
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Apple показала беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком».

У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга.

С помощью колёсика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.

Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь. Направленные микрофоны также распознают голос во время разговора по телефону.

Внутри наушников установлены драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами — в работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать «чисто даже на высокой громкости».

Наушники будут доступны в цветах «серый космос», серебристый, зелёный, розовый и «голубое небо». Стоимость устройства в России — за 62 990 рублей.

#новость #apple

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51 комментарий Накачай стартап
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Martin Holbrook

13

Станок китайских подделок возобновляют свою работу

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Дмитрий Теплов

Martin
9

Причем он сделает и эти наушники , и копии

Ответить

Немыслимый диод

Дмитрий
1

Готов купить такие под финской маркой Sven тысячи за 3-4 :)

Ответить

Abdu Rz

Martin
1

и среди китайских будут нормальные китайские и прям китайские

Ответить

Artem Yankovsky

9

удобнее AirPods 2, все равно ничего не придумаешь

Ответить

Ilgar Dadashov

Artem
2

Кому как

Ответить

Михаил Семин

Artem
0

а чем airpods1 неудобны?

Ответить

Kostya Zubanov

Михаил
0

из ушей вываливаются

Ответить

Sam Beckett

Artem
0

Жаль что звучат они на уровне китайских затычек с али. А так да, удобные.

Ответить

Artem Petrenkov

Artem
0

Кстати, запятая в этом предложении меняет его смысл на противоположный: новые наушники AirPods Max удобнее, чем AirPods 2 :)

Ответить

Artyom

5

Оверпрайс, не стоющий своих денег, хотя конечно, на вкус и цвет.

Ответить

Ренат Смольный

Artyom
3

Сейчас за такую аватарку можно срок получить. Аккуратнее что ли

Ответить

Artyom

Ренат
0

Тоже верно, учту, спасибо

Ответить

Дмитрий Оверчук

5

а ещё iЛифон

Ответить

Роман Анисимов

Дмитрий
0

С подпиской на размер. Если нужно хранить размер больше 2 - плати 149 рублей в месяц.

Ответить

Stanislav Proyaev

–2

Джони Айв ушёл, пришёл уродский дизайн.

Ответить

malleyaa

Stanislav
2

а можно больше конкретики, чем дизайн уродский?

Ответить

IO

malleyaa
3

Дебильной сеточкой сверху?

Ответить

Artyom

IO
0

Боже, какая это хрень

Ответить

Yury Kotov

1

Зубную щётку хочу!

Ответить

Алексей Телегин

Yury
4

Сяом бери, огонь

Ответить

Abdu Rz

Алексей
1

в смысле сжигает остатки пищи во рту?

Ответить

Sam Beckett

Алексей
0

Топ за свои деньги?

Ответить

Алексей Соловьёв

Yury
1

А я чайник и сушилку для обуви

Ответить

IO

2

Лучшие наушники уже давно создали

Ответить

Ник Носко

IO
1

Можно название?)

Ответить

Mike Kosulin

IO
0

жаль, что кнопкой нельзя активировать режим прозрачности при отключенном сенсоре.

Ответить

Леонид Умудумиадис

2

Удивительно, что чехол для их хранения идёт в комплекте. Могли бы тысяч за 20 отдельно продавать. Изменяют своим же традициям.

Ответить

Alex D

1

Ну Битсы беспроводные последние все то же самое делают, сопряжение и шеринг и прочее прочее, весной на скидках за 100$ взял.. 500 баксов за уши за гранью имхо

Ответить

Статистический велосипед

Alex
1

500? 900 же почти) 
Я тоже не вижу смысла в покупке таких вещей. Мне телефон то дороже 30к попросту уже не нужен)

Ответить

Alex D

Статистический
0

я в штатах посмотрел, 550... у нас конечно еще лучше )

Ответить

Анатолий Ахапкин

1

Вот когда они будут выпускать секс игрушки, будет веселее.

Ответить

Ренат Смольный

Анатолий
0

Вибратор за 150 тыс, когда более навороченный аналог будет стоить 15?))

Ответить

Макс Шлыков

1

то есть 1000$ уже даже не = 100к руб?

Ответить

Alexey Kleschevnikov

1

Форма наушников немного напомнило чехол от старой зеркалки) А так интересно их оценить

Ответить

Иван Иван

0

Они бы ещё кассетную деку сейчас показали)

Ответить

Sam Beckett

Иван
0

Какая связь? Сейчас никто не пользуется наушниками?

Ответить

Mike Kosulin

0

Surface Headphones 2 выглядят заметно лучше. Да и вместо мелкого крауна у них оч удобный поворотный элемент. 

Ответить

Stanislav Sobolev

Mike
–1

Отсутствие эстетики

Ответить

Сладкий турник

0

Они будут звучать так же говено?

Ответить

Задний Валера

Сладкий
0

Также как что?

Ответить

Дмитрий Теплов

–1

Ясно

Ответить

911

0

дороговато, но все равно куплю 😏

Ответить

Sam Beckett

911
0

ясно

Ответить

Mikhail Bajenov

0

выглядит заебись, интересно послушать в деле.
ждём шутеечки за 300 про чехол и вид самих наушников как у рабочих

Ответить

Victor Pavlyuk

0

Надо прикупить

Ответить

Arkadiy Vedeneev

0

Прийдет видно скоро время холодильников и стиральных машин от Apple

Ответить

Евгений

Arkadiy
0

Наушники Apple делает уйму лет. Еще со времен iPod. А так говорите, будто в бытовую технику подались

Ответить

Карина Овчаренко

0

Мдааа

Ответить

Пуся Сладуся

0

Жесть, на китайскую поделку похоже

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Дарья Сазанова

0

"...могут поворачиваться независимо друг от друга". 
Удобно.

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