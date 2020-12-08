Поступят в продажу 15 декабря.

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Apple показала беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком».

У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга.

С помощью колёсика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.

Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь. Направленные микрофоны также распознают голос во время разговора по телефону.

Внутри наушников установлены драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами — в работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать «чисто даже на высокой громкости».

Наушники будут доступны в цветах «серый космос», серебристый, зелёный, розовый и «голубое небо». Стоимость устройства в России — за 62 990 рублей.

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