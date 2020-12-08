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Apple представила «большие» беспроводные наушники AirPods Max за 62 990 рублей Материал редакции
С шумоподавлением и колёсиком для управления.
Apple показала беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Стоимость устройства в России — 62 990 рублей, двухлетняя поддержка по программе AppleCare+ обойдётся в 5990 рублей.
У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга. В каждой амбушюре используется пена с эффектом памяти, которые адаптируются под ушную раковину владельца.
С помощью колёсика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri. Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь.
Используя кнопку активного шумоподавления, можно переключиться в «Прозрачный режим», чтобы слышать окружающие звуки и общаться с людьми.
Внутри наушников установлены 40-мм динамический драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами — в работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать «чисто даже на высокой громкости». В каждом наушнике также установлено по десятиядерному чипу Apple H1.
Apple утверждает, что наушники могут работать до 20 часов на одном заряде при использовании активного шумоподавления и пространственного аудио. AirPods Max заряжаются через разъём Lightning, а пятиминутной зарядки хватит ещё на 1,5 часа музыки, говорят в компании.
Наушники будут доступны в цветах «серый космос», серебристый, зелёный, розовый и «голубое небо». Устройство уже доступно для заказа, в продажу поступит 15 декабря.
В комплекте идёт мягкий чехол для наушников Smart Case.
Станок китайских подделок возобновляют свою работу
Причем он сделает и эти наушники , и копии
Немыслимый диод
Готов купить такие под финской маркой Sven тысячи за 3-4 :)
Причем, он сделает копии ЛУЧШЕ оригинала, как было с прошками или с чем там?)
а ещё iЛифон
С подпиской на размер. Если нужно хранить размер больше 2 - плати 149 рублей в месяц.
Это женская сумочка в форме жопы
Удивительно, что чехол для их хранения идёт в комплекте. Могли бы тысяч за 20 отдельно продавать. Изменяют своим же традициям.
Оверпрайс, не стоющий своих денег, хотя конечно, на вкус и цвет.
Сейчас за такую аватарку можно срок получить. Аккуратнее что ли
Теперь мне интересно что там за аватарка была)
Была? Я думал за Адидас срок, так так
"Стоят своих денег" - понятие исключительно субъективное.
Да нет. Покупают, значит стоит.
Оверпрайс, не стоящий своих денег
Именно так.
63 000 — это 860 долларов. За такие деньги можно купить либо очень хорошие наушники, либо по-настоящему аудиофильский плеер с хорошим выделенным ЦАПом, и более, чем хорошие наушники.
В обоих случаях наушники будут проводными, благодаря чему и звук они будут выдавать заметно более качественный.
Проводные наушники - артефакт прошлого, нужный только аудиофилам. Отсутствие провода и шумодав для повседневного использования гораздо важнее, чем это супер качество звучания (для чего ещё нужен хороший источник, цап и прочие дорогие и занимающие место железки)
Отсутствие провода и шумодав для повседневного использования гораздо важнее, чем это супер качество звучания
А за что тогда отдавать 63 000 за наушники, если не ради хорошего звука?
Поверьте на слово, я в этом, скажем так, немного разбираюсь, вы можете взять наушники целого ряда появившихся в последнее время китайских аудиобрендов (только реальных, а не каких-нибудь Bluedio) и за сумму в пределах $50 получить звучание не хуже, а возможно, что и лучше.
Эти свежие эпплы я, понятно, не слышал, но любые Beats by Dr. Dre вы перебьёте легко.
У китайцев примерно с 2016-2017-го годов отчётливо наблюдается тренд "закончились дерьмовые аудиодрайверы".
С Hi-End пока сравнивать рано, но типовой массмаркет они давно оставили позади.
Bang&Olufsen например. Качество звучания отличное, но это не основная ценность их продуктов. Основная ценность в эстетике, дизайне, качестве, опыте использования. То, что дает эмоциональную привязанность, а не чистая функциональность идеального звучания.
Ну по качеству звучания вы же не знаете, хуже они или лучше будут их. Эти такой же категории стоят 73 тысячи.
Я ж не говорю, что хороший звук не важен, просто если беспроводные наушники за 60к имеют качество звука хуже чем проводные (а оно разумеется так и будет в одной и той же ценовой категории), то это не значит, что лучше брать провод. Я хз как там у китайцев, у меня sony wh1000xm3 и они явно получше будут. Эти яблочные уши лютый оверпрайс, да, но все беспроводные брендовые недешевые. Если у них качество звука будет лучше чем в этих соньках (у которых практически нет конкурентов, xm4 почти что то же самое), то их будут покупать, даже несмотря на то, что в проводных лучше звук.
TLDR: беспроводные нужно сравнивать с беспроводными
На фотке первый фиио х5. Был у меня 5 лет. Мусор от китайцев с никаким звуком.
Мусор от китайцев с никаким звуком
Сильное заявление.
Разрешите тогда поинтересоваться:
1) У каких плееров, по вашему мнению, звук хороший, не никакой?
2) Какие плееры превосходят FiiO X5 в его ценовом сегменте (350 евро)? X5 именно 1st gen, либо 2-й — те, которые на ЦАПе Burr Brown (PCM1792A).
Вот аудиофильские плееры за оверпрайс, это вот прям под совсем гурмаснкую категорию намного меньшую, чем купят эти уши. И это качество от силы какие-то доли процентов заметят, да и то слушая в тишине.
Ксиаоми топ за свои деньги?
Рыночный диод
Слушать надо. Например, я слушал уши с шумодавом производства Сони, чьот далеко за 30 та моделька стоила. Так вот там такой звук и качество шумоподавления были, что понятно за что уплочено. Если Эппл сделали нечто подобное, то со всеми их фишками, интеграцией в экосистему, качеством материалов и, да, некоторой переплатой за бренд, вполне могут стоить своих денег. Но, повторюсь, это всё справедливо только если звук и шумодав прям хороши.
Уже оценили качество звука? Послушали?
Лучшие наушники уже давно создали
Bose, Beats и все бренды компании Harman с вами бы не согласились :)
Beats
Создатель вас упаси упомянуть Битс в контексте качественного звука, находясь поблизости с человеком, который хоть сколько-то в этом разбирается :)
Они, судя по всему, вместо мембран ставят что-то наподобие туалетной бумаги, в результате чего все их "творения" способны воспроизводить разве что басы, которые несмотря на цену, остаются очень гулкими и размазанными.
Хотя целевой аудитории вряд ли надо что-то ещё, так что пипл радостно хавает, рэпчик-то качает.
А про Sennheiser (4.50 , например) что скажете?
А про Sennheiser (4.50 , например)
Это беспроводная модель, по ним вообще ничего сказать не смогу.
Мне интересны только проводные, но даже проводных Зенхайзеров я слышал совсем мало.
По беспроводным могу ответить только очень абстрактно и не своими словами: есть пара человек, которых я за последние несколько лет отобрал по принципу "мнения хорошо совпадают с моими по продуктам, которые я слышал". Оба говорят, что беспроводная техника, несмотря на заявления о том, что подтягиваются к проводу, пока всё равно не дотягивает.
Такая ситуация как началась с внедрения AptX, так и продолжает сохраняться до сих пор.
Sony wh-1000xm4 (но на фото самая первая итерация)
Sony wh-1000xm4 xml_mp4editionblack-metalhard super hd ultra 12i59230413492342klkdasd;ks 001 true smart hd wireless bravia tm ultra mega uhd 4k pro res mmv bluetooth edition
сонькины наушники вообще лучшие по качеству звука, независимо от модели
Apple в последнее время не сильно лучше со своими 4K HD Mini Pro Max. Звучит уже как прокладки или подгузники.
Не удивляйся. У сони всегда дурацкие нейминги моделей. Хрен запомнишь.
Настольная лампа не Сяоми?
Что-что, простите? Лампа? Обновляется? Я совсем отстал от жизни, она что не только светит, но и песенки поет?
жаль, что кнопкой нельзя активировать режим прозрачности при отключенном сенсоре.
Джони Айв ушёл, пришёл уродский дизайн.
Даже знаю откуда они взяли эту сеточку
Эта хераборина выглядит очень странно
И грязь в неё будет набиваться скорее всего
Причём волосатую
Причём волосатую
Всё в лучших трендах бадипозитива!
Голову просто надо чаще мыть.
Рыночный диод
А грязь будет как раз не со стороны головы набиваться и не только когда наушники на голове. Стерильных помещений не бывает, пыль есть везде, а она имеет обыкновение отлично набиваться во всякие закутки на технике.
удобнее AirPods 2, все равно ничего не придумаешь
Кстати, запятая в этом предложении меняет его смысл на противоположный: новые наушники AirPods Max удобнее, чем AirPods 2 :)
Жаль что звучат они на уровне китайских затычек с али. А так да, удобные.
а чем airpods1 неудобны?
из ушей вываливаются
из таких?
airpods 1 и airpods 2 не отличаются по дизайну)
вероятно, вы имели ввиду airpods pro
Surface Headphones 2 выглядят заметно лучше. Да и вместо мелкого крауна у них оч удобный поворотный элемент.
Отсутствие эстетики
То ли дело у Apple.
Зубную щётку хочу!
Сяом бери, огонь
так же говено, как твоя жизнь? Нет.
Задний Валера
Также как что?
очередная неебическая новинка для пользователей эпл?
Прошу прощенья, но в таких случаях правильно говорить "Инновация"
Дело не в инновациях и не в новинках. Айфон тоже не первый смартфон, как и фейсбук - не первая социальная сеть, а инстаграм - не первое приложения для обработки и шеринга фотографий.
Важна только реализация. А пока никто из нас эти наушники не держал, о ней говорить предевременно.
выглядит заебись, интересно послушать в деле.
ждём шутеечки за 300 про чехол и вид самих наушников как у рабочих
Форма наушников немного напомнило чехол от старой зеркалки) А так интересно их оценить
Не знаю как со звуком у них, но Lightning! Lightning бл...ть!
Они в Apple прийдут когда-нибудь к одному типу разъёмов?
Что за издевательство над людьми.
Они бы ещё кассетную деку сейчас показали)
Может тогда ещё чуть-чуть отмотаем в прошлое: «Они бы ещё проигрыватель винила показали» ))
Может сразу скрипку или музыкальный треугольник?
дороговато, но все равно куплю 😏
Продолжайте держать нас в курсе!
Зачем?
Чтоб в комментах разжечь
Она не умеет, у меня лучше получается. Но тоже не очень.
Яблокофилы сегодня неактивные
Вот когда они будут выпускать секс игрушки, будет веселее.
Вибратор за 150 тыс, когда более навороченный аналог будет стоить 15?))
Э К О С И С Т Е М А !
Да, было здорово! Например, мог бы начать на одном устройстве, а закончить - с другим.
Понты понты
Лох не мамонт
Я бы сказал, что "лох" в контексте данной ситуации скорее как раз тот, кто не может потратить 500 долларов, не подумав о каких-то эфемерных понтах.
Покупать ежедневные наушники по цене профессионального оборудования с характеристиками звука за пределами возможностей человека - это определение понтов и лохов
Прийдет видно скоро время холодильников и стиральных машин от Apple
Наушники за 63к с лайтингом и без поддержки нормальных кодеков. Продукт для тех, кто не мамонт.
Сразу на ум приходят такие замечательные фирмы, как:
Bose, B&W, Sony, Sennheiser, наушники которых будут звучать явно лучше, а стоить в 2 раза дешевле.
Всё хорошо, но снова незатейливая арифметика вместе с Apple Russia:
550$ * 74₽ * 1,2 (нОлоги) = 48 840₽, что немного отличается от 62 990₽
Хотя к Sony PlayStation такая формула применима, как и к новой ХBox.
Как говорил мой друг, видимо это наценка для бедных или развивающихся стран.