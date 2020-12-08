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Техника
Таня Боброва
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Apple представила «большие» беспроводные наушники AirPods Max за 62 990 рублей Материал редакции

С шумоподавлением и колёсиком для управления.

215 комментариев
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Apple показала беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Стоимость устройства в России — 62 990 рублей, двухлетняя поддержка по программе AppleCare+ обойдётся в 5990 рублей.

У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга. В каждой амбушюре используется пена с эффектом памяти, которые адаптируются под ушную раковину владельца.

С помощью колёсика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri. Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь.

Используя кнопку активного шумоподавления, можно переключиться в «Прозрачный режим», чтобы слышать окружающие звуки и общаться с людьми.

Внутри наушников установлены 40-мм динамический драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами — в работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать «чисто даже на высокой громкости». В каждом наушнике также установлено по десятиядерному чипу Apple H1.

Apple утверждает, что наушники могут работать до 20 часов на одном заряде при использовании активного шумоподавления и пространственного аудио. AirPods Max заряжаются через разъём Lightning, а пятиминутной зарядки хватит ещё на 1,5 часа музыки, говорят в компании.

Наушники будут доступны в цветах «серый космос», серебристый, зелёный, розовый и «голубое небо». Устройство уже доступно для заказа, в продажу поступит 15 декабря.

В комплекте идёт мягкий чехол для наушников Smart Case.

#новость #apple

Таня Боброва PLUS
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Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
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46
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215 комментариев Накачай стартап
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Martin Holbrook

41

Станок китайских подделок возобновляют свою работу

Ответить

Дмитрий Теплов

Martin
53

Причем он сделает и эти наушники , и копии

Ответить

Немыслимый диод

Дмитрий
9

Готов купить такие под финской маркой Sven тысячи за 3-4 :)

Ответить

John Rickman

Немысли…
5

"Финской".

Ответить

Алина Фомина

John
1

((((финской))))

Ответить

Nikolay Vavilov

Дмитрий
5

Причем, он сделает копии ЛУЧШЕ оригинала, как было с прошками или с чем там?)

Ответить

Юрий Белоножкин

Nikolay
3

А как было с прошками?

Ответить

Сергей Милосердов

Дмитрий
0

Ещё и лучше получится. 

Ответить

Abdu Rz

Martin
6

и среди китайских будут нормальные китайские и прям китайские

Ответить

Bon Aqua

Martin
0

аххха сто проц) 

Ответить

Алина Фомина

Martin
0

А разве он прекращал? 

Ответить

Дмитрий Оверчук

33

а ещё iЛифон

Ответить

Роман Анисимов

Дмитрий
9

С подпиской на размер. Если нужно хранить размер больше 2 - плати 149 рублей в месяц.

Ответить

Алексей Патрин

Дмитрий
1

Это женская сумочка в форме жопы

Ответить

Сергей Смыков

Алексей
0

Сумочка в форме женской жопы

Ответить

Алина Фомина

Дмитрий
0

Такое, больше на сумочку похоже.

Ответить

Леонид Умудумиадис

29

Удивительно, что чехол для их хранения идёт в комплекте. Могли бы тысяч за 20 отдельно продавать. Изменяют своим же традициям.

Ответить

designer fake

Леонид
4

тут и так оверпрайс раз в пять, можно и чехол подарить :)

Ответить

Vladimir Ivanov

Леонид
1

это будет в следующей версии

Ответить

Artyom

24

Оверпрайс, не стоющий своих денег, хотя конечно, на вкус и цвет.

Ответить

Ренат Смольный

Artyom
9

Сейчас за такую аватарку можно срок получить. Аккуратнее что ли

Ответить

Александр Кучеряев

Ренат
4

Теперь мне интересно что там за аватарка была)

Ответить

Ivan Kolyhalov

Алексан…
3

Была? Я думал за Адидас срок, так так

Ответить

Александр

Ivan
1

Тогда понятно почему у нас полстраны отсидели.

Ответить

Ренат Смольный

Алексан…
0

Ну как-то сдавать не принято)

Ответить

Artyom

Ренат
1

Тоже верно, учту, спасибо

Ответить

Abdu Rz

Artyom
0

оставайтесь на месте, выехали к вам

Ответить

Alex Makogon

Artyom
8

"Стоят своих денег" - понятие исключительно субъективное.

Ответить

Александр Клевцов

Alex
4

Да нет. Покупают, значит стоит.

Ответить

Alex Makogon

Алексан…
2

Ровно это я и имел в виду выше.

Ответить

Dear Moscow,

Artyom
5

Оверпрайс, не стоящий своих денег

Именно так.

63 000 — это 860 долларов. За такие деньги можно купить либо очень хорошие наушники, либо по-настоящему аудиофильский плеер с хорошим выделенным ЦАПом, и более, чем хорошие наушники.

В обоих случаях наушники будут проводными, благодаря чему и звук они будут выдавать заметно более качественный.

Ответить

Мухаммад Османов

Dear
7

Проводные наушники - артефакт прошлого, нужный только аудиофилам. Отсутствие провода и шумодав для повседневного использования гораздо важнее, чем это супер качество звучания (для чего ещё нужен хороший источник, цап и прочие дорогие и занимающие место железки)

Ответить

Dear Moscow,

Мухаммад
1

Отсутствие провода и шумодав для повседневного использования гораздо важнее, чем это супер качество звучания

А за что тогда отдавать 63 000 за наушники, если не ради хорошего звука?

Поверьте на слово, я в этом, скажем так, немного разбираюсь, вы можете взять наушники целого ряда появившихся в последнее время китайских аудиобрендов (только реальных, а не каких-нибудь Bluedio) и за сумму в пределах $50 получить звучание не хуже, а возможно, что и лучше.

Эти свежие эпплы я, понятно, не слышал, но любые Beats by Dr. Dre вы перебьёте легко.

У китайцев примерно с 2016-2017-го годов отчётливо наблюдается тренд "закончились дерьмовые аудиодрайверы".
С Hi-End пока сравнивать рано, но типовой массмаркет они давно оставили позади.

Ответить

Evgeny Safonov

Dear
1

Аудиофилы это как сомелье. Готовы рассуждать про фруктовые нотки. 

Ответить

frcse

Dear
0

Названия таких брендов подскажите 

Ответить

Igor Zyuzin

Dear
0

Bang&Olufsen например. Качество звучания отличное, но это не основная ценность их продуктов. Основная ценность в эстетике, дизайне, качестве, опыте использования. То, что дает эмоциональную привязанность, а не чистая функциональность идеального звучания.

Ответить

Evgeny Safonov

Igor
0

Ну по качеству звучания вы же не знаете, хуже они или лучше будут их. Эти такой же категории стоят 73 тысячи. 

Ответить

Мухаммад Османов

Dear
0

Я ж не говорю, что хороший звук не важен, просто если беспроводные наушники за 60к имеют качество звука хуже чем проводные (а оно разумеется так и будет в одной и той же ценовой категории), то это не значит, что лучше брать провод. Я хз как там у китайцев, у меня sony wh1000xm3 и они явно получше будут. Эти яблочные уши лютый оверпрайс, да, но все беспроводные брендовые недешевые. Если у них качество звука будет лучше чем в этих соньках (у которых практически нет конкурентов, xm4 почти что то же самое), то их будут покупать, даже несмотря на то, что в проводных лучше звук.
TLDR: беспроводные нужно сравнивать с беспроводными

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Dear
0

На фотке первый фиио х5. Был у меня 5 лет. Мусор от китайцев с никаким звуком.

Ответить

Dear Moscow,

0

Мусор от китайцев с никаким звуком

Сильное заявление.

Разрешите тогда поинтересоваться:

1) У каких плееров, по вашему мнению, звук хороший, не никакой?

2) Какие плееры превосходят FiiO X5 в его ценовом сегменте (350 евро)? X5 именно 1st gen, либо 2-й — те, которые на ЦАПе Burr Brown (PCM1792A).

Ответить

Evgeny Safonov

Dear
0

Вот аудиофильские плееры за оверпрайс, это вот прям под совсем гурмаснкую категорию намного меньшую, чем купят эти уши. И это качество от силы какие-то доли процентов заметят, да и то слушая в тишине. 

Ответить

Mikhail Bajenov

Artyom
3

"не стоющий" блять!

Ответить

Алексей Патрин

Artyom
2

Ксиаоми топ за свои деньги?

Ответить

Andrey Kulakov

Алексей
0

Как жаль что других вариантов не существует :D

Ответить

Рыночный диод

Artyom
2

Слушать надо. Например, я слушал уши с шумодавом производства Сони, чьот далеко за 30 та моделька стоила. Так вот там такой звук и качество шумоподавления были, что понятно за что уплочено. Если Эппл сделали нечто подобное, то со всеми их фишками, интеграцией в экосистему, качеством материалов и, да, некоторой переплатой за бренд, вполне могут стоить своих денег. Но, повторюсь, это всё справедливо только если звук и шумодав прям хороши.

Ответить

Иван Иванов

Artyom
1

Уже оценили качество звука? Послушали?

Ответить

Evgeny Safonov

Иван
0

Да, по фото же понятно как звучать будут. 😏

Ответить

IO

24

Лучшие наушники уже давно создали

Ответить

Vyacheslav Berendeev

IO
0

Bose, Beats и все бренды компании Harman с вами бы не согласились :)

Ответить

IO

Vyacheslav
14

Ладно Bose, но остальное-то тут каким боком

Ответить

Dear Moscow,

Vyacheslav
4

Beats

Создатель вас упаси упомянуть Битс в контексте качественного звука, находясь поблизости с человеком, который хоть сколько-то в этом разбирается :)

Они, судя по всему, вместо мембран ставят что-то наподобие туалетной бумаги, в результате чего все их "творения" способны воспроизводить разве что басы, которые несмотря на цену, остаются очень гулкими и размазанными.

Хотя целевой аудитории вряд ли надо что-то ещё, так что пипл радостно хавает, рэпчик-то качает.

Ответить

Dan Grigoryev

Dear
0

А про Sennheiser (4.50 , например) что скажете?

Ответить

Dear Moscow,

Dan
0

А про Sennheiser (4.50 , например)

Это беспроводная модель, по ним вообще ничего сказать не смогу.

Мне интересны только проводные, но даже проводных Зенхайзеров я слышал совсем мало.

По беспроводным могу ответить только очень абстрактно и не своими словами: есть пара человек, которых я за последние несколько лет отобрал по принципу "мнения хорошо совпадают с моими по продуктам, которые я слышал". Оба говорят, что беспроводная техника, несмотря на заявления о том, что подтягиваются к проводу, пока всё равно не дотягивает.

Такая ситуация как началась с внедрения AptX, так и продолжает сохраняться до сих пор.

Ответить

Dan Grigoryev

Dear
0

Но в целом-то бренд считается достойным в плане звука

Ответить

Ник Носко

IO
0

Можно название?)

Ответить

Антон Фомин

Ник
2

Sony wh-1000xm4 (но на фото самая первая итерация)

Ответить

Candy Blue

Антон
8

Sony wh-1000xm4 xml_mp4editionblack-metalhard super hd ultra 12i59230413492342klkdasd;ks 001 true smart hd wireless bravia tm ultra mega uhd 4k pro res mmv bluetooth edition

Ответить

max smirnoff

Candy
1

сонькины наушники вообще лучшие по качеству звука, независимо от модели

Ответить

John Rickman

Candy
1

Apple в последнее время не сильно лучше со своими 4K HD Mini Pro Max. Звучит уже как прокладки или подгузники.

Ответить

IO

Candy
1

Марка Sony
Продукт Wireless Headphone 1000X
Модель 4 (четвёртая)

Ответить

Bekzat Sadykov

Candy
1

Не удивляйся. У сони всегда дурацкие нейминги моделей. Хрен запомнишь.

Ответить

Шизоидная обезьяна

IO
0

Настольная лампа не Сяоми?

Ответить

IO

Шизоидная
0

Сяоми

Ответить

Шизоидная

IO
0

Стоит купить?

Ответить

IO

Шизоидн…
3

Да, отличная лампа. Использую уже 7 лет, постоянно обновляется, работает через Яндекс Станцию.

Ответить

Dmitry Kiselev

IO
1

Что-что, простите? Лампа? Обновляется? Я совсем отстал от жизни, она что не только светит, но и песенки поет?

Ответить

Шизоидная

IO
0

Спасибо. 7 лет это прилично. Буквально вчера по сайтам пошарился в поиске настольной лампы и такую в закладки кинул) По цветному проводку узнал ее. А через Siri работает? 

Ответить

IO

Шизоидн…
1

Через команды Siri, да

Ответить

Шизоидная

IO
0

Круто 👍

Ответить

Nik N

Шизоидн…
0

Дай ссыль, посмотреть что за лампа?

Ответить

Шизоидная

Nik
1

https://www.ozon.ru/product/xiaomi-lampa-nastolnaya-svetodiodnaya-mi-led-desk-lamp1s-mjtd01syl-198805061/

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www.ozon.ru
Ответить

Nik N

Шизоидн…
1

Спс

Ответить

Mike Kosulin

IO
0

жаль, что кнопкой нельзя активировать режим прозрачности при отключенном сенсоре.

Ответить

indievision

IO
0

И лампу )))

Ответить

Uksus 13th

IO
0

Храню точно такие же наушники на точно такой же лампе точно так же

Ответить

Артур

IO
0

bose 700 > wh-1000xm3

насчет wh-1000xm4 не знаю

Ответить

Stanislav Proyaev

6

Джони Айв ушёл, пришёл уродский дизайн.

Ответить

malleyaa

Stanislav
3

а можно больше конкретики, чем дизайн уродский?

Ответить

IO

malleyaa
18

Дебильной сеточкой сверху?

Ответить

Artyom

IO
6

Боже, какая это хрень

Ответить

Василий Степанов

IO
5

Даже знаю откуда они взяли эту сеточку

Ответить

Bon Aqua

Василий
0

это подобие трусов? 

Ответить

Василий Степанов

Bon
1

c-string. Носим такие  с мужиками. Оч удобно

Ответить

Шизоидная обезьяна

malleyaa
1

Эта хераборина выглядит очень странно

Ответить

Nikita Lyutov

Шизоидн…
1

Это ластовица ))

Ответить

Рыночный диод

Шизоидн…
0

И грязь в неё будет набиваться скорее всего

Ответить

Шизоидная

Рыночный
1

Очевидно что так, через пол годика на жопу будет похожа.

Ответить

Рыночный диод

Шизоидн…
1

Причём волосатую

Ответить

Dear Moscow,

Рыночный
0

Причём волосатую

Всё в лучших трендах бадипозитива!

Ответить

Get Money

Dear
0

Бл%, я же ем😂 

Ответить

Василий Степанов

Рыночный
0

Голову просто надо чаще мыть.

Ответить

Рыночный диод

Василий
0

А грязь будет как раз не со стороны головы набиваться и не только когда наушники на голове. Стерильных помещений не бывает, пыль есть везде, а она имеет обыкновение отлично набиваться во всякие закутки на технике.

Ответить

Василий Степанов

Рыночный
0

Ну выпустят новую сеточку на замену, за 199$

Ответить

Artem Yankovsky

9

удобнее AirPods 2, все равно ничего не придумаешь

Ответить

Ilgar Dadashov

Artem
10

Кому как

Ответить

Artem Petrenkov

Artem
8

Кстати, запятая в этом предложении меняет его смысл на противоположный: новые наушники AirPods Max удобнее, чем AirPods 2 :)

Ответить

Sam Beckett

Artem
–1

Жаль что звучат они на уровне китайских затычек с али. А так да, удобные.

Ответить

Михаил Семин

Artem
0

а чем airpods1 неудобны?

Ответить

Kostya Zubanov

Михаил
0

из ушей вываливаются

Ответить

max smirnoff

Kostya
8

из таких?

Ответить

Arthur Niazyan

max
1
Ответить

Sergei Timofeyev

max
1
Ответить

Александр Миров

Kostya
7

airpods 1 и airpods 2 не отличаются по дизайну)

вероятно, вы имели ввиду airpods pro

Ответить

Mike Kosulin

2

Surface Headphones 2 выглядят заметно лучше. Да и вместо мелкого крауна у них оч удобный поворотный элемент. 

Ответить

Stanislav Sobolev

Mike
0

Отсутствие эстетики

Ответить

John Rickman

Stanislav
19

То ли дело у Apple.

Ответить

Юрий Белоножкин

John
7

Тот год был непростой.

Ответить

Yury Kotov

2

Зубную щётку хочу!

Ответить

Алексей Телегин

Yury
5

Сяом бери, огонь

Ответить

Abdu Rz

Алексей
4

в смысле сжигает остатки пищи во рту?

Ответить

Sam Beckett

Алексей
2

Топ за свои деньги?

Ответить

Алексей Соловьёв

Yury
1

А я чайник и сушилку для обуви

Ответить

Сладкий турник

1

Они будут звучать так же говено?

Ответить

Василий Степанов

Сладкий
–1

так же говено, как твоя жизнь? Нет.

Ответить

Сладкий турник

Василий
1

Фу таким быть 

Ответить

Задний Валера

Сладкий
0

Также как что?

Ответить

Игорь Ромин

Задний
0

Как AirPods Pro

Ответить

Задний Валера

1

Очень симпатичные, а съёмные амбюшуры - это отличное решение, можно будет постирать ))

Ответить

Igor Gorbenko

Задний
5

очередная неебическая новинка для пользователей эпл?

Ответить

Александр Клевцов

Igor
5

Прошу прощенья, но в таких случаях правильно говорить "Инновация"

Ответить

Alex Makogon

Алексан…
–1

Дело не в инновациях и не в новинках. Айфон тоже не первый смартфон, как и фейсбук - не первая социальная сеть, а инстаграм - не первое приложения для обработки и шеринга фотографий.

Важна только реализация. А пока никто из нас эти наушники не держал, о ней говорить предевременно.

Ответить

Nik N

Алексан…
0

Нет это эмейзинг)

Ответить

Mikhail Bajenov

3

выглядит заебись, интересно послушать в деле.
ждём шутеечки за 300 про чехол и вид самих наушников как у рабочих

Ответить

Макс Шлыков

3

то есть 1000$ уже даже не = 100к руб?

Ответить

Alexey Kleschevnikov

3

Форма наушников немного напомнило чехол от старой зеркалки) А так интересно их оценить

Ответить

Andy Lenty

3

Не знаю как со звуком у них, но Lightning! Lightning бл...ть! 
Они в Apple прийдут когда-нибудь к одному типу разъёмов?
Что за издевательство над людьми.

Ответить

Иван Иван

–4

Они бы ещё кассетную деку сейчас показали)

Ответить

Sam Beckett

Иван
5

Какая связь? Сейчас никто не пользуется наушниками?

Ответить

Artem Petrenkov

Иван
0

Может тогда ещё чуть-чуть отмотаем в прошлое: «Они бы ещё проигрыватель винила показали» ))

Ответить

Александр Клевцов

Artem
0

Может сразу скрипку или музыкальный треугольник?

Ответить

Artem Petrenkov

Алексан…
3

Бубен!

Ответить

Александр

Artem
0

Аргумент. Убедил.

Ответить

Пуся Сладуся

2

Жесть, на китайскую поделку похоже

Ответить

911

1

дороговато, но все равно куплю 😏

Ответить

Sam Beckett

911
3

ясно

Ответить

Pavel Kondakov

911
0

Продолжайте держать нас в курсе!

Ответить

Андрей Воробьев

Pavel
1

Держите нас в курсе, что вы хотите быть в курсе!

Ответить

Ivan Vishnyakov

911
0

Зачем?

Ответить

Vasya Aksyonov

Ivan
0

Чтоб в комментах разжечь

Ответить

Ivan Vishnyakov

Vasya
0

Она не умеет, у меня лучше получается. Но тоже не очень.
Яблокофилы сегодня неактивные

Ответить

Анатолий Ахапкин

1

Вот когда они будут выпускать секс игрушки, будет веселее.

Ответить

Ренат Смольный

Анатолий
3

Вибратор за 150 тыс, когда более навороченный аналог будет стоить 15?))

Ответить

Igor Gorbenko

Ренат
5

Э К О С И С Т Е М А !

Ответить

Matvey Romanov

Igor
1

а от пушей вибрировать будет?

Ответить

Andy Lenty

Ренат
0

Зарядник приобретается отдельно...

Ответить

Дмитрий Айстражник

Анатолий
0

Да, было здорово! Например, мог бы начать на одном устройстве, а закончить - с другим.

Ответить

Ivan Vishnyakov

–5

Понты понты
Лох не мамонт

Ответить

Alex Makogon

Ivan
1

Я бы сказал, что "лох" в контексте данной ситуации скорее как раз тот, кто не может потратить 500 долларов, не подумав о каких-то эфемерных понтах.

Ответить

Александр Клевцов

Alex
1

Отличный пример маркетинга от яблока.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Alex
0

При чем тут 500 баксов, минусятор?

Ответить

Ivan Vishnyakov

Ivan
–2

Покупать ежедневные наушники по цене профессионального оборудования с характеристиками звука за пределами возможностей человека - это определение понтов и лохов

Ответить

Arkadiy Vedeneev

–1

Прийдет видно скоро время холодильников и стиральных машин от Apple

Ответить

Евгений

Arkadiy
5

Наушники Apple делает уйму лет. Еще со времен iPod. А так говорите, будто в бытовую технику подались

Ответить

Igor Chimbur

2

Наушники за 63к с лайтингом и без поддержки нормальных кодеков. Продукт для тех, кто не мамонт.

Сразу на ум приходят такие замечательные фирмы, как:
Bose, B&W, Sony, Sennheiser, наушники которых будут звучать явно лучше, а стоить в 2 раза дешевле.

Ответить

Andrey Kulakov

Igor
–1

Но ведь такие фирмы не существуют))

Ответить

Слава Вячеславов

1

Всё хорошо, но снова незатейливая арифметика вместе с Apple Russia: 
550$ * 74₽ * 1,2 (нОлоги) = 48 840₽, что немного отличается от 62 990₽
Хотя к Sony PlayStation такая формула применима, как и к новой ХBox. 

Как говорил мой друг, видимо это наценка для бедных или развивающихся стран.

Ответить