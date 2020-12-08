С шумоподавлением и колёсиком для управления.

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Apple показала беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Стоимость устройства в России — 62 990 рублей, двухлетняя поддержка по программе AppleCare+ обойдётся в 5990 рублей.

У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга. В каждой амбушюре используется пена с эффектом памяти, которые адаптируются под ушную раковину владельца.

С помощью колёсика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri. Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь.

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Используя кнопку активного шумоподавления, можно переключиться в «Прозрачный режим», чтобы слышать окружающие звуки и общаться с людьми.

Внутри наушников установлены 40-мм динамический драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами — в работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать «чисто даже на высокой громкости». В каждом наушнике также установлено по десятиядерному чипу Apple H1.

Apple утверждает, что наушники могут работать до 20 часов на одном заряде при использовании активного шумоподавления и пространственного аудио. AirPods Max заряжаются через разъём Lightning, а пятиминутной зарядки хватит ещё на 1,5 часа музыки, говорят в компании.

Наушники будут доступны в цветах «серый космос», серебристый, зелёный, розовый и «голубое небо». Устройство уже доступно для заказа, в продажу поступит 15 декабря.

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В комплекте идёт мягкий чехол для наушников Smart Case.