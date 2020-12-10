The Korea Economic Daily: Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн Материал редакции
Сделку завершат 10 декабря.
- Hyundai Motor договорилась о покупке американского производителя роботов Boston Dynamics у SoftBank Group, пишет The Korea Economic Daily со ссылкой на источники, знакомые с делом. Сумма сделки — $921 млн.
- Сделку завершат 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, пишет издание. Другие детали не раскрываются.
- 9 ноября о предполагаемой сделке сообщило Bloomberg. Источник издания говорил о сумме до $1 млрд, но предупреждал, что сделка может развалиться.
- В ноябре источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai Motor наняла Goldman Sachs в качестве советника и ведущую корейскую юридическую фирму Kim&Chang в качестве юрисконсульта для помощи со сделкой по Boston Dynamics.
- Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics с 2013 года. Основанную в 1992 году компанию в 2013 году купила Google, а в 2017 году выкупил SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.
Выбирали между Boston Dynamics и роботом Фёдором. Фёдора не потянули.. 🤷♂️
Boston dynamics - 1 млрд, сервис по медитации - 2 млрд
Радикальный Никита
921 млн - вообще в шоке от низкой стоимости, настолько дорогим и перспективным он казался! Ну корейцы его сейчас раскачают.
зачем ? как ?... дичь
как америкосы могли допустить продажу полувоенного подразделения в азию ? да ещё и так задешево...
это значит что никаких военных интересов у них нет
Uber продал подразделение ATG за 4 млрд, Hyundai купил Boston Dynamic за 1 млрд, так-с, не проще было Hyundai купить у Uber профильное подразделение по машинам?
у меня тоже есть такие знакомые.
Говоришь что купил ноут который позволяет делать расчеты, а они тебе начинают втирать про то что есть хорошие телефоны и надо было их брать.
Скоро будет Spot Solaris, у которого сервоприводы будут разваливаться после 10000 шагов
хенде самые надежные тачки на рынке, тут как не урути, но в отличие от тойоты они еще и современные и норм валят.
Электронные корейские собачки
Интересно, как американская компания, получающая финансирование от американских военных, вначале продана японскому банку, а теперь корейцам. Конечно, понятно, что и Япония, и Корея у США в кармане. Тем более поражают масштабы взаимодействия. Мне кажется, что в России продажа за рубеж компании, выполняющей оборонные заказы, была бы немыслимой.
И да, продешевили.