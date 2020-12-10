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Техника
Рая Хачатрян

The Korea Economic Daily: Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн Материал редакции

Сделку завершат 10 декабря.

  • Hyundai Motor договорилась о покупке американского производителя роботов Boston Dynamics у SoftBank Group, пишет The Korea Economic Daily со ссылкой на источники, знакомые с делом. Сумма сделки — $921 млн.
  • Сделку завершат 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, пишет издание. Другие детали не раскрываются.
  • 9 ноября о предполагаемой сделке сообщило Bloomberg. Источник издания говорил о сумме до $1 млрд, но предупреждал, что сделка может развалиться.
  • В ноябре источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai Motor наняла Goldman Sachs в качестве советника и ведущую корейскую юридическую фирму Kim&Chang в качестве юрисконсульта для помощи со сделкой по Boston Dynamics.
  • Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics с 2013 года. Основанную в 1992 году компанию в 2013 году купила Google, а в 2017 году выкупил SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.

#новость #softbank #hyundai #bostondynamics

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20 комментариев
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Andrew Martynov

11

Выбирали между Boston Dynamics и роботом Фёдором. Фёдора не потянули.. 🤷‍♂️

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Daniil Shvedov

Andrew
2

да он в космос улетел, ему не до этих, земных перипетий

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Arthur Niazyan

Andrew
0

Федя не продаётся!

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Arthur Niazyan

11

По-моему как-то продешевили. 

Ответить

Ilya Proklov

11

Корейцы, собаки, хммм🤔

Ответить

Евгений Симутин

8

Boston dynamics - 1 млрд, сервис по медитации - 2 млрд

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Радикальный Никита

Евгений
2

921 млн - вообще в шоке от низкой стоимости, настолько дорогим и перспективным он казался! Ну корейцы его сейчас раскачают.

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Artemida Svet

Евгений
1

вот вообще абсурд ) шо они творят ))) там шото нечисто

Ответить

Алиев Эльчин

3

Молодцы корейцы .

Ответить

Artemida Svet

3

зачем ? как ?... дичь
как америкосы могли допустить продажу полувоенного подразделения в азию ? да ещё и так задешево...
это значит что никаких военных интересов у них нет

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Arthur Niazyan

Artemida
0

Хотя Южная Корея вроде как союзники США

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Амгалан Баиров

2

Uber продал подразделение ATG за 4 млрд, Hyundai купил Boston Dynamic за 1 млрд, так-с, не проще было Hyundai купить у Uber профильное подразделение по машинам?

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badResistor

Амгалан
0

у меня тоже есть такие знакомые.
Говоришь что купил ноут который позволяет делать расчеты, а они тебе начинают втирать про то что есть хорошие телефоны и надо было их брать.

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Raimond Vladimirov

2

Робосолярис

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Олег Барбасов

–4

Скоро будет Spot Solaris, у которого сервоприводы будут разваливаться после 10000 шагов

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Алексей Полепчук

Олег
2

хенде самые надежные тачки на рынке, тут как не урути, но в отличие от тойоты они еще и современные и норм валят.

Ответить

Амбассадор Бреда

0

Электронные корейские собачки

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Максим Попов

Амбассадор
0

А как их в пищу употреблять?

Ответить

Для Сохранения

0

Зря.

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Admiral Piett

0

Интересно, как американская компания, получающая финансирование от американских военных, вначале продана японскому банку, а теперь корейцам. Конечно, понятно, что и Япония, и Корея у США в кармане. Тем более поражают масштабы взаимодействия. Мне кажется, что в России продажа за рубеж компании, выполняющей оборонные заказы, была бы немыслимой. 
И да, продешевили. 

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