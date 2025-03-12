Акции производителя роботов-пылесосов Roomba упали более чем на 30% на фоне сомнений компании о возможности продолжать работу

В 2022 году компанию должна была купить Amazon, но стороны расторгли соглашение. С тех пор акции производителя упали на 60%.Производитель роботов-пылесосов iRobot отчитался за четвёртый квартал и весь 2024 год. Среди прочего компания указала, что у неё есть сомнения насчёт возможности продолжать работу, пишет Bloomberg. Совет директоров начал изучать разные варианты, в том числе рефинансирование долгов и потенциальную продажу.На этом фоне акции iRobot на бирже Nasdaq упали на 42%, отмечает агентство. Это рекордное падение стоимости в рамках одного дня с момента выхода компании на биржу в 2005 году. На 19:48 мск бумаги падают больше чем на 30% — до $4,37 за штуку.Впервые представленные в 2002 году, Roomba стали «синонимом для роботов-пылесосов», отмечает Gizmodo. Но теперь рынок перенасыщен предложениями конкурентов, в том числе Roborock и Xiaomi, часто по цене ниже, чем у iRobot.В 2022 году соглашение о покупке iRobot заключила Amazon, сумма сделки могла составить $1,7 млрд. Однако в январе 2024-го стороны заявили, что сделки не будет: они не смогли добиться одобрения от европейских регуляторов. Производителю пришлось сократить штат и приостановить некоторые разработки. С того времени акции iRobot упали более чем на 60%, отмечает Barron's.Источник: Roomba / Gizmodo#новости