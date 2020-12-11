Авторы The Washington Post протестировали браслет Halo и удивились, насколько интимную информацию он собирает. В конспекте — почему устройство скорее помогает Amazon собирать данные, чем стать пользователю здоровым.

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Приложение использует ИИ для оценки тембра голоса владельца Джеффри Фаулер, The Washington Post

В августе 2020 года Amazon выпустила Halo — «умный» фитнес-браслет без дисплея стоимостью $100 (для первых пользователей — $65). Вместе с браслетом идёт полугодовая подписка на приложение, которое стоит $4 в месяц.

С помощью приложения Halo составляет обнажённый 3D-портрет пользователя и сообщает, есть ли у него лишний вес. Также устройство использует микрофон и ИИ, чтобы определять тон голоса владельца.

Надеюсь, наш тон ясен: нам не нужна такая критика от компьютера. Halo собирает самую интимную информацию, которую мы видели от устройства для здоровья, и эти данные в меньшей степени используются для функций браслета. Это устройство гораздо лучше помогает Amazon собирать данные, чем стать вам здоровым и счастливым. The Washington Post

В отличие от конкурентных Apple Watch и Fitbit, в Halo нет экрана, звука и вибрации. В браслете есть ряд привычных датчиков: они отслеживают физическую активность, частоту сердечных сокращений, сон и температуру кожи. Из нового: фотографии тела и запись голоса пользователя.

Обозреватели Джеффри Фаулер и Хизер Келли проверили браслет на себе. Они сравнили Halo с Apple Watch 6 и Fitbit Sense. В спокойном состоянии устройства дали примерно одинаковые показатели сердечного ритма.

Но во время велосипедной прогулки пиковая частота сердечных сокращений в Halo составила 129 ударов в минуту, в то время как на Apple Watch — 171. Дело в том, что в Halo нельзя вручную установить тип активности: алгоритмы сами анализируют, чем пользователь занят.

Оценка веса пользователя может оскорбить и не даёт рекомендаций

Чтобы оценить полноту тела, нужно сделать в приложении Halo четыре фотографии в нижнем белье со всех сторон. На основе изображений ИИ Amazon вычисляет уровень жира в организме владельца. Приложение не учитывает индекс массы тела — основной показатель оценки массы человека в медицине.

Amazon утверждает, что её искусственный интеллект точнее, чем «умные» весы. Разница есть: весы Body+ от Withings показали у Фаулера на 5% меньше жировых отложений, чем Halo. Но обозреватели не дали точных данных. Также устройство ещё не одобрено Агентством Минздрава и социальных служб США.

Фаулер и Келли считают, что 3D-модель в приложении может оскорбить пользователя, так как Halo предлагает несколько слайдов с изображениями человека с большим или меньшим весом.

Но главная проблема, по мнению обозревателей, в том, что Halo хоть и даёт оценку телу, но не предлагает персональных рекомендаций по исправлению чего-либо.

3D-модель пользователя Halo Amazon

Приложение часто даёт некорректную оценку тона голоса

Анализ тона голоса ещё сомнительнее, отмечают авторы The Washington Post. Устройство обучается распознавать голос владельца на нескольких примерах фраз. После оно постоянно подслушивает за пользователем. Отключить микрофон можно только временно — с помощью кнопки.

Halo оценивает голос по четырём показателям: высокий или низкий уровень «энергии», положительная или негативная интонация. Между этими точками приложение даёт свою оценку. Например, при низкой энергии и негативе Halo квалифицирует голос как «обескураженный».

Amazon заявила, что потратила годы на обучение своего ИИ и постаралась устранить любые предубеждения алгоритма. Для этого сотрудники классифицировали свои голосовые записи.

Пример оценки тембра голоса в приложении Halo Джеффри Фаулер, The Washington Post

Обозреватели отметили, что Halo часто неверно интерпретировал тон разговора. Голоса Фаулера и Келли в спокойном состоянии он отмечал как «сосредоточенные» и «заинтересованные». При низкой частоте голоса речь Фаулера приложение оценивало как «печальную», «строгую», а Келли— «упрямую», «властную» и так далее.

Само существование контролирующего тон ИИ, который судит такими терминами, кажется сексистским. Amazon создала автоматизированную систему, которая говорит: «Эй, милая, почему ты больше не улыбаешься?» The Washington Post

В этой функции, по мнению авторов, проблема в том, что приложение не даёт интерпретаций голоса — непонятно, для чего нужны эти маркеры, если нельзя расшифровать эмоциональное состояние пользователя. Также Halo не советует, что, к примеру, делать владельцу, если голос грустный.

Мотивационная система в приложении тоже слабая, считают обозреватели. Пользователь должен набрать 150 баллов в неделю — примерно 150 минут умеренных упражнений. Однако минуты не переводятся точно в баллы, а время бездействия пользователя уменьшает очки.

Использует ли эти данные Amazon

Amazon заявляет, что Halo не отправляет в «облако» записи голоса, как это делают колонки Echo. Браслет отправляет записи на телефон для анализа, а затем удаляет записи с обоих устройств. Фотографии же устройство загружает в облако Amazon для обработки, а затем удаляет оттуда.

В политике конфиденциальности Halo говорится, что Amazon не будет продавать данные, делиться ими без разрешения или использовать их для таргетинга.