Bloomberg: Apple работает над собственным модемом для смартфонов — он заменит чип от Qualcomm Материал редакции
Разработкой займутся перешедшие из Intel в 2019 году сотрудники.
Apple начала работу над модемом для телефонов, который заменит компоненты Qualcomm. Об этом заявил вице-президент по аппаратному обеспечению компании Джонни Сроуджи на встрече с сотрудниками, передает Bloomberg.
У компании есть сформированная команда, которая займется разработкой, заявил Сроуджи. Это в основном инженеры, перешедшие из Intel в 2019 году. Тогда Apple купила бизнес компании по производству модемов для смартфонов за $1 млрд.
Сейчас в мобильных устройствах Apple используются модемы Qualcomm. Акции Qualcomm упали на 6,3% на фоне этой новости. Неизвестно, когда Apple запустит свои модемы, но в апреле 2019 года компании объявили о сотрудничестве на шесть лет.
Производитель модемов взимает с партнеров лицензионные сборы за патенты независимо от того, используют они ее модемы или нет, пишет Bloomberg. Согласно данным издания, Qualcomm получает около 11% своей выручки от Apple, а Intel — примерно 7%.
На встрече с сотрудниками Сроуджи также рассказал о других работах Apple над чипами, включая новые процессоры M1 в последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. В июне 2020 года компания объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac. Первые устройства на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
Мне казалось они уже пережили этот маразм с собственными платформами, ещё когда отказались от поверпк. А нет, история циклична. Через 10 лет опять обьявят, что будут покупать чипы на стороне, чтобы в их девайсах было все самое лучшее, а хомячки их за это похвалят.
По твоей логике попробовали - не получилось и ладно, я считаю что это хорошо постоянно пробовать , искать решение. С новой командой вдруг что и получится )
Попробовать стоит безусловно, но в целом действительно не ясно, правильно ли они поступают. В данный момент да, возможно их проц будет лучше, а через 5 лет? А они уже не смогут обратно ставить сторонние процессоры, так как вся их архитектура уже будет под собственный проц.
А что лет через 5? Сейчас Apple стоит в 10 раз больше Intel. И у Apple уже наработки своих потрясающих процессоров, начиная с первых айфонов.
В 2005 году мне кажется все было намного иначе.
искать решение
Вы так пишите, как будто они НИОКР там собрались варить. Решение давно есть. Они просто локализуют производство деталей у себя. Времена инноваций прошли, увы. Происходит консолидация отрасли. Во время Стива такое в принципе было бы сложно представить, потому что каждый год все менялось с огромной скоростью. Своих головных болей было выше крыши, чтобы еще и всей номенклатурой самостоятельно заниматься.
они делают свой проц на самой популярной архитектуре, самсунг выпускает процессоры уже лет 10 и ничего страшного)))) почему эплу нельзя
проблемма powerpc была в том что архетектура говно, также как и у плейстейшн. поэтому и сдохла.
Скоро АНБ сможет ещё проще скачивать информацию с твоего компа
А сейчас им что мешает (при наличии минимального набора экосистемы)? 🤔