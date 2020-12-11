Разработкой займутся перешедшие из Intel в 2019 году сотрудники.

Apple начала работу над модемом для телефонов, который заменит компоненты Qualcomm. Об этом заявил вице-президент по аппаратному обеспечению компании Джонни Сроуджи на встрече с сотрудниками, передает Bloomberg.

У компании есть сформированная команда, которая займется разработкой, заявил Сроуджи. Это в основном инженеры, перешедшие из Intel в 2019 году. Тогда Apple купила бизнес компании по производству модемов для смартфонов за $1 млрд.

Сейчас в мобильных устройствах Apple используются модемы Qualcomm. Акции Qualcomm упали на 6,3% на фоне этой новости. Неизвестно, когда Apple запустит свои модемы, но в апреле 2019 года компании объявили о сотрудничестве на шесть лет.

Производитель модемов взимает с партнеров лицензионные сборы за патенты независимо от того, используют они ее модемы или нет, пишет Bloomberg. Согласно данным издания, Qualcomm получает около 11% своей выручки от Apple, а Intel — примерно 7%.

На встрече с сотрудниками Сроуджи также рассказал о других работах Apple над чипами, включая новые процессоры M1 в последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. В июне 2020 года компания объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac. Первые устройства на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.