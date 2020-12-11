Альянс займётся внедрением приложений в корпоративный сектор с упором на производительность и безопасность.

{"id":186360,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy","title":"Google, Intel, Zoom \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Chrome \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy&title=Google, Intel, Zoom \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Chrome \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy&text=Google, Intel, Zoom \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Chrome \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy&text=Google, Intel, Zoom \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Chrome \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Google, Intel, Zoom \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Chrome \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/186360-google-intel-zoom-i-drugie-kompanii-sozdali-alyans-dlya-prodvizheniya-chrome-sredi-predpriyatiy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 289 просмотров

Google, Zoom, Intel, Slack и другие компании создали Modern Computing Alliance для «продвижения инноваций».

По заявлению альянса, его главная задача — поддержка различных современных вычислительных платформ и предоставление выбора комплексных бизнес-решений.

В списке участников — Google, Box, Citrix, Dell, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMware. Первые продукты альянс планирует выпустить в первой половине 2021 года — но пока неясно, что именно компании представят.

Однако TechCrunch утверждает, что альянс создали для продвижения браузера и операционной системы Chrome. Поэтому в альянсе нет Microsoft, считает издание.

Представитель Google рассказал изданию, что компании займутся продвижением инноваций в экосистеме Chrome, а также расширением возможностей для корпоративных клиентов и помощью в решении технологических проблем, с которыми сталкиваются компании.

Это не первый подобный альянс. Например, в 1991 году Microsoft, MIIPS и другие компании создали консорциум по перспективным вычислительным средам для создания альтернативы процессорам Intel.