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Техника
Евгения Евсеева

Google, Intel, Zoom и другие компании создали альянс для продвижения Chrome среди предприятий Материал редакции

Альянс займётся внедрением приложений в корпоративный сектор с упором на производительность и безопасность.

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Google, Zoom, Intel, Slack и другие компании создали Modern Computing Alliance для «продвижения инноваций».

По заявлению альянса, его главная задача — поддержка различных современных вычислительных платформ и предоставление выбора комплексных бизнес-решений.

В списке участников — Google, Box, Citrix, Dell, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMware. Первые продукты альянс планирует выпустить в первой половине 2021 года — но пока неясно, что именно компании представят.

Однако TechCrunch утверждает, что альянс создали для продвижения браузера и операционной системы Chrome. Поэтому в альянсе нет Microsoft, считает издание.

Представитель Google рассказал изданию, что компании займутся продвижением инноваций в экосистеме Chrome, а также расширением возможностей для корпоративных клиентов и помощью в решении технологических проблем, с которыми сталкиваются компании.

Это не первый подобный альянс. Например, в 1991 году Microsoft, MIIPS и другие компании создали консорциум по перспективным вычислительным средам для создания альтернативы процессорам Intel.

В том же году альянс под названием AIM заключили Apple, IBM и Motorola для создания нового стандарта вычислительной техники, основанного на процессоре PowerPC.

#новость #google #intel #zoom #slack

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