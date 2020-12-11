Google, Intel, Zoom и другие компании создали альянс для продвижения Chrome среди предприятий Материал редакции
Альянс займётся внедрением приложений в корпоративный сектор с упором на производительность и безопасность.
Google, Zoom, Intel, Slack и другие компании создали Modern Computing Alliance для «продвижения инноваций».
По заявлению альянса, его главная задача — поддержка различных современных вычислительных платформ и предоставление выбора комплексных бизнес-решений.
В списке участников — Google, Box, Citrix, Dell, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMware. Первые продукты альянс планирует выпустить в первой половине 2021 года — но пока неясно, что именно компании представят.
Однако TechCrunch утверждает, что альянс создали для продвижения браузера и операционной системы Chrome. Поэтому в альянсе нет Microsoft, считает издание.
Представитель Google рассказал изданию, что компании займутся продвижением инноваций в экосистеме Chrome, а также расширением возможностей для корпоративных клиентов и помощью в решении технологических проблем, с которыми сталкиваются компании.
Это не первый подобный альянс. Например, в 1991 году Microsoft, MIIPS и другие компании создали консорциум по перспективным вычислительным средам для создания альтернативы процессорам Intel.
В том же году альянс под названием AIM заключили Apple, IBM и Motorola для создания нового стандарта вычислительной техники, основанного на процессоре PowerPC.