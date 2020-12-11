Hyundai официально объявила о покупке контрольного пакета акций Boston Dynamics: компания получит 80%, остальное сохранит SoftBank через одну из своих аффилированных компаний. Cделку закроют к июне 2021 года при условии одобрения регуляторами․



Boston Dynamics оценили в $1,1 млрд в результате сделки. 10 декабря источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai заплатила $921 млн за производителя роботов.

Инвестиции Hyundai помогут в разработке роботов для сервисных и логистических целей, говорится в заявлении. Со временем компания надеется создать роботов для ухода за пациентами. Hyundai также заинтересована в беспилотных автомобилях и «умных» заводах.

Подразделения Hyundai Motor будут помогать Boston Dynamics на разных этапах создания продукта, например, на стадиях научно-исследовательских работ или производства компонентов для роботов.