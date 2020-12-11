Hyundai официально объявила о покупке 80% Boston Dynamics: компанию оценили в $1,1 млрд Материал редакции
Ещё 20% остались у SoftBank.
Hyundai официально объявила о покупке контрольного пакета акций Boston Dynamics: компания получит 80%, остальное сохранит SoftBank через одну из своих аффилированных компаний. Cделку закроют к июне 2021 года при условии одобрения регуляторами․
- Boston Dynamics оценили в $1,1 млрд в результате сделки. 10 декабря источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai заплатила $921 млн за производителя роботов.
Инвестиции Hyundai помогут в разработке роботов для сервисных и логистических целей, говорится в заявлении. Со временем компания надеется создать роботов для ухода за пациентами. Hyundai также заинтересована в беспилотных автомобилях и «умных» заводах.
- Подразделения Hyundai Motor будут помогать Boston Dynamics на разных этапах создания продукта, например, на стадиях научно-исследовательских работ или производства компонентов для роботов.
Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics с 2013 года. Основанную в 1992 году компанию в 2013 году купила Google, а в 2017 году она перешла SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.
Вот вы все оху*ете, когда Hundai купит Яндекс.
Не знаю. А о том, что Hyundai совместно с Яндексом пилит беспилотные машины - это известно. Соотвественно после успеха Hyundai может выкупить технологию вместе с компанией.
Более весёлой шутки для декабря 20 года и представить нельзя. Словно вернулся на год назад
Как то мало
Так предложите больше! Готов им отправить Ваше предложение на мыло за скромную долю в 5%.
Бостонам нужен пивот. Никому их собаки не нужны. Всем нужны секс-роботы. А уже потом этот МВП можно развивать, чтобы она приносила пиво, готовила, бегала в магаз и т.д.