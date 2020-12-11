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Техника
Рая Хачатрян

Hyundai официально объявила о покупке 80% Boston Dynamics: компанию оценили в $1,1 млрд Материал редакции

Ещё 20% остались у SoftBank.

  • Hyundai официально объявила о покупке контрольного пакета акций Boston Dynamics: компания получит 80%, остальное сохранит SoftBank через одну из своих аффилированных компаний. Cделку закроют к июне 2021 года при условии одобрения регуляторами․

  • Boston Dynamics оценили в $1,1 млрд в результате сделки. 10 декабря источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai заплатила $921 млн за производителя роботов.

  • Инвестиции Hyundai помогут в разработке роботов для сервисных и логистических целей, говорится в заявлении. Со временем компания надеется создать роботов для ухода за пациентами. Hyundai также заинтересована в беспилотных автомобилях и «умных» заводах.

  • Подразделения Hyundai Motor будут помогать Boston Dynamics на разных этапах создания продукта, например, на стадиях научно-исследовательских работ или производства компонентов для роботов.

  • Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics с 2013 года. Основанную в 1992 году компанию в 2013 году купила Google, а в 2017 году она перешла SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.

#новость #hyundai #bostondynamics #softbank

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12 комментариев
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Евгений Дроздов

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Вот вы все оху*ете, когда Hundai купит Яндекс.

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Bobo Momo

Евгений
1

Едва ли Hundai, но вот китайцы точно когда-то подожмут под себя весь российский интернет взамен на поддержку режима.

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Евгений Дроздов

Bobo
0

Не знаю. А о том, что Hyundai совместно с Яндексом пилит беспилотные машины - это известно. Соотвественно после успеха Hyundai может выкупить технологию вместе с компанией.

Ответить

Егор Тарасов

Евгений
0

Потому что по акции? 

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евгений аношин

Евгений
0

Более весёлой шутки для декабря 20 года и представить нельзя. Словно вернулся на год назад

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Nikita Rogatov

3

Как то мало

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Вася Пражкин

Nikita
0

Так предложите больше! Готов им отправить Ваше предложение на мыло за скромную долю в 5%.

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Егор Тарасов

Вася
0

Спасибо, Василий

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Денис Файзулин

Nikita
0

так тика встроенного нет

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Владимир Толстиков

0

Ночлежка — $100 млрд
Роботы — $1 млрд

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Антон Гранд

0

К какие за столом сидит Скипидарыч.

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Пирожок с мясом

0

Бостонам нужен пивот. Никому их собаки не нужны. Всем нужны секс-роботы. А уже потом этот МВП можно развивать, чтобы она приносила пиво, готовила, бегала в магаз и т.д.

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