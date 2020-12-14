Oppo представила концепт смартфона с гибким экраном, который можно «разложить» несколько раз Материал редакции
Экран смартфона можно сдвигать вверх, как слайдер, меняя размер устройства.
Китайский бренд смартфонов Oppo показал концепт смартфона, который можно разложить несколько раз. Он был разработан в сотрудничестве с японской дизайн-студией Nendo. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.
В сложенном состоянии размеры телефона — 54 мм на 84 мм. Это размер кредитной карты, сообщает Nendo на своем сайте. Смартфон оснащен тремя шарнирами, которые позволяют раскладывать телефон в одном направлении движением большого пальца.
Если сдвинуть телефон на одно деление, откроется панель, где можно просмотреть время, уведомления, погоду и включить музыкальный плеер.
Если сдвинуть телефон на два деления, пользователю станет доступна камера. После еще одного раскладывания станет полностью доступен экран с диагональю 7 дюймов. Кроме того, к устройству прилагается стилус, который можно при необходимости извлечь из корпуса телефона.
В полноэкранном режиме пользователь сможет делать панорамные фотографии и использовать телефон в игровом режиме с панелями контроллера по обе стороны. В режиме работы с несколькими приложениями они будут отображаться в ряд.
Складные телефоны есть у Samsung — в феврале 2020 года компания представила раскладушку с гибким стеклянным экраном.
Вспомнилось
Вот это уже больше похоже на обдуманный концепт, а не раскладушку ради раскладушки!
С интересом жду развития темы в ближайшие годы 🛸
Это все конечно здорово и красиво, но вопрос - накуя?
Ждем в этом году от One Plus полностью убранною фронталку со всеми датчиками под экран. В остальном, этому телефону нет равных на рынке, Самсунг, огрызок и другие пока безнадежно отстали до возможностей 8 про и 8 Т про.
На рендере все красиво, а на деле будет полиэтиленовый пакет как у Самсунга.
На. Какой. Хрен. Он. Нужон.?
Уверен если бы эпл выпустила такой же концепт то тут бы все комментаторы писали о том какие они гении