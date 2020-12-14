Экран смартфона можно сдвигать вверх, как слайдер, меняя размер устройства.

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Китайский бренд смартфонов Oppo показал концепт смартфона, который можно разложить несколько раз. Он был разработан в сотрудничестве с японской дизайн-студией Nendo. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.

Oppo

В сложенном состоянии размеры телефона — 54 мм на 84 мм. Это размер кредитной карты, сообщает Nendo на своем сайте. Смартфон оснащен тремя шарнирами, которые позволяют раскладывать телефон в одном направлении движением большого пальца.

Oppo

Если сдвинуть телефон на одно деление, откроется панель, где можно просмотреть время, уведомления, погоду и включить музыкальный плеер.

Oppo

Если сдвинуть телефон на два деления, пользователю станет доступна камера. После еще одного раскладывания станет полностью доступен экран с диагональю 7 дюймов. Кроме того, к устройству прилагается стилус, который можно при необходимости извлечь из корпуса телефона.

В полноэкранном режиме пользователь сможет делать панорамные фотографии и использовать телефон в игровом режиме с панелями контроллера по обе стороны. В режиме работы с несколькими приложениями они будут отображаться в ряд.