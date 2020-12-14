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Техника
Евгения Евсеева

Oppo представила концепт смартфона с гибким экраном, который можно «разложить» несколько раз Материал редакции

Экран смартфона можно сдвигать вверх, как слайдер, меняя размер устройства.

8 комментариев
1110 просмотров

Китайский бренд смартфонов Oppo показал концепт смартфона, который можно разложить несколько раз. Он был разработан в сотрудничестве с японской дизайн-студией Nendo. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.

Oppo

В сложенном состоянии размеры телефона — 54 мм на 84 мм. Это размер кредитной карты, сообщает Nendo на своем сайте. Смартфон оснащен тремя шарнирами, которые позволяют раскладывать телефон в одном направлении движением большого пальца.

Oppo

Если сдвинуть телефон на одно деление, откроется панель, где можно просмотреть время, уведомления, погоду и включить музыкальный плеер.

Oppo

Если сдвинуть телефон на два деления, пользователю станет доступна камера. После еще одного раскладывания станет полностью доступен экран с диагональю 7 дюймов. Кроме того, к устройству прилагается стилус, который можно при необходимости извлечь из корпуса телефона.

В полноэкранном режиме пользователь сможет делать панорамные фотографии и использовать телефон в игровом режиме с панелями контроллера по обе стороны. В режиме работы с несколькими приложениями они будут отображаться в ряд.

Складные телефоны есть у Samsung — в феврале 2020 года компания представила раскладушку с гибким стеклянным экраном.

#новость #oppo

8 комментариев
5
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8 комментариев Накачай стартап
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Андрей Смехов

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Вспомнилось

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Vyacheslav Anzhiganov

Андрей
0

Неповторимый оригинал :)

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Роман Анищенко

0

Стилус в комплекте, вау)

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Сергей Щукин

0

Вот это уже больше похоже на обдуманный концепт, а не раскладушку ради раскладушки!

С интересом жду развития темы в ближайшие годы 🛸

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ывпппвывпаыв апваппап

0

Это все конечно здорово и красиво, но вопрос - накуя?
Ждем в этом году от One Plus полностью убранною фронталку со всеми датчиками под экран. В остальном, этому телефону нет равных на рынке, Самсунг, огрызок и другие пока безнадежно отстали до возможностей 8 про и 8 Т про.

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Airat Kafman

–1

На рендере все красиво, а на деле будет полиэтиленовый пакет как у Самсунга.

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Alexey Bo

–1

На. Какой. Хрен. Он. Нужон.?

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Andrei Smirnovsky

Alexey
0

Уверен если бы эпл выпустила такой же концепт то тут бы все комментаторы писали о том какие они гении

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