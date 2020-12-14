За всю историю компания выпускала только одну модель.

{"id":187135,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda","title":"Nokia \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u2014 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441 2009 \u0433\u043e\u0434\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda&title=Nokia \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u2014 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441 2009 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda&text=Nokia \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u2014 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441 2009 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda&text=Nokia \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u2014 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441 2009 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Nokia \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u2014 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441 2009 \u0433\u043e\u0434\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/187135-nokia-vypustila-noutbuk-v-indii-vpervye-s-2009-goda","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 501 просмотр

Nokia выпустит в Индии собственный ноутбук Nokia PureBook X14 в сотрудничестве с интернет-магазином Flipkart, пишет TechCrunch.

Дата начала продаж пока неизвестна. Стоимость ноутбука — 59 990 индийских рупий ($815). Ноутбук будет продаваться через Flipkart только в Индии — это единственный рынок для устройства.

Ноутбук держит заряд 8 часов, у него четырехъядерный процессор Intel Core i5 десятого поколения и разрешение дисплея 1080p, пишет издание.

«Мы рады предложить потребителям в Индии ноутбук марки Nokia, который предлагает инновационные решения для устранения пробелов на рынке, а также стиль, производительность и надежность, которыми славится бренд», — заявил вице-президент по партнерству с Nokia Випул Мехротра.