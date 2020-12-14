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Техника
Евгения Евсеева

Nokia выпустила ноутбук в Индии — впервые с 2009 года Материал редакции

За всю историю компания выпускала только одну модель.

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Nokia выпустит в Индии собственный ноутбук Nokia PureBook X14 в сотрудничестве с интернет-магазином Flipkart, пишет TechCrunch.

Дата начала продаж пока неизвестна. Стоимость ноутбука — 59 990 индийских рупий ($815). Ноутбук будет продаваться через Flipkart только в Индии — это единственный рынок для устройства.

Ноутбук держит заряд 8 часов, у него четырехъядерный процессор Intel Core i5 десятого поколения и разрешение дисплея 1080p, пишет издание.

«Мы рады предложить потребителям в Индии ноутбук марки Nokia, который предлагает инновационные решения для устранения пробелов на рынке, а также стиль, производительность и надежность, которыми славится бренд», — заявил вице-президент по партнерству с Nokia Випул Мехротра.

Nokia выпустила свой первый ноутбук Nokia Booklet 3G в 2009 году, но после этого закрыла производство — это был эксперимент для компании, который она решила не продолжать.

#новость #nokia

1 комментарий
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Nikolay Ganin

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«Это был эксперимент, который компания решила не продолжать»
2020 год, Nokia представляет новый ноутбук на рынке Индии

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