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Техника
Лиана Липанова

В России продаётся более 20 «умных» колонок — по продажам лидируют устройства с «Алисой», подсчитали торговые сети Материал редакции

При этом Mail.ru Group может продать за первый год 100 тысяч «Капсул» против 40 тысяч «Станций» за то же время с момента запуска, посчитали в Just AI.

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Из более 20 брендов «умных» колонок россияне предпочитают устройства «Яндекса», подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк».

Абсолютные показатели ритейлеры не раскрывают. Доля «Яндекса» среди продаж «умных» колонок в «Ситилинк» достигает 90%, рассказал представитель компании. На втором и третьем местах колонки Mail.ru Group и LG.

«Яндекс.Станция Мини» — самая продаваемая «умная» колонка в магазинах ритейлера, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». Абсолютное большинство продаж из 20 брендов колонок приходится на устройства с голосовым ассистентом «Алиса» от «Яндекса». Речь идёт как о собственных, так и о партнёрских колонках.

При этом продажи появившейся в апреле «Капсулы» от Mail.ru Group за первый год достигнут 100 тысяч, подсчитали аналитики компании-разработчика технологий разговорного ИИ Just AI.

Для сравнения, в первый год выпуска «Станции» было продано 40 тысяч устройств, говорят в компании. Прогнозов по продажам «Станций» в 2020 году в Just AI не строили.

ИТ-компания в своих расчётах учитывала данные продаж самих компаний, крупных ритейлеров, темпы роста из открытых источников, индустриальные инсайды, прогноз на основе маркетинговой активности игроков и рыночные факторы, рассказал её представитель.

Just AI прогнозирует, что к концу 2020 года в России будет продано всего 800 тысяч «умных» колонок. Тогда на руках окажется более 1 млн таких устройств. По данным ИТ-компании, «Алиса» от «Яндекса» установлена больше чем на 85% проданных за год колонках.

«Алису» поддерживают «умные» колонки «Яндекс.Станция», «Станция Мини» и устройства партнёров компании, в том числе Irbis A, Dexp Smartbox, LG, Elari и JBL.

  • По данным «М.Видео-Эльдорадо» спрос на сегмент в России за 10 месяцев увеличился примерно в пять раз в штуках и в 4,5 раз в деньгах. Продажи колонок в магазинах группы увеличились в 8,5 раз в деньгих. Средний чек составил 5,7 тысяч рублей.

  • В «Ситилинк» продажи «умных» колонок выросли в 1,5 раза год к году.

Голосовые помощники

Сейчас аудитория голосовых помощников в России достигает 52 млн пользователей, чаще всего россияне предпочитают «Алису» от «Яндекса» — 45 млн пользователей, говорят в Just AI.

«Google Ассистентом» пользуется 11 млн пользователей, Siri – 6 млн. Некоторые люди пользуются несколькими голосовыми ассистентами одновременно.

В ноябре 2020 года Just AI провела телефонный роботизированный опрос: среди 1 600 опрошенных россиян 80% ответили, что пользуются «Алисой», 20% — «Google Ассистентом» и 11% — Siri.

Аналитики также спрашивали, знают ли пользователи о новых голосовых ассистентах, появившихся в 2020 году: 36% респондентов слышали про «Марусю», 27% про семейство ассистентов «Сбера», 5% знают об «Олеге» от «Тинькофф», 1% — о «Марвине» от МТС. При этом 28% опрошенных не слышали ни об одном голосовом ассистенте и 3% не знают, что такое голосовые ассистенты.

#колонки

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