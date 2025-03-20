Huawei представила смартфон Pura X — «раскладушку» с соотношением сторон 16:10

Цена — от 7499 юаней или около 86 тысяч рублей.Источник здесь и далее: HuaweiВ разложенном виде диагональ экрана у Pura X составляет 6,3 дюйма, соотношение сторон 16:10 — ближе к планшетам, чем к смартфонам, замечает The Verge.Смартфон складывается пополам в квадрат, диагональ внешнего экрана — 3,5 дюйма. Пиковая яркость обоих дисплеев — 2500 нит, частота обновления — до 120 Гц.Над внешним дисплеем расположена система камер: 50-мегапиксельная основная, 3,5-кратный оптический зум, 40-мегапиксельная ультраширокоугольная и датчик цвета.Ёмкость аккумулятора — 4720 мА•ч. Есть поддержка проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 40 ВтPura X — первый смартфон, который работает на HarmonyOS 5, последней версии собственной ОС Huawei, указывает CNBC. Изначально ОС без поддержки Android-приложений представили в 2024 году как HarmonyOS Next.Смартфон также поддерживает функции ИИ, в основе которых как собственные технологии Huawei, так и наработки китайской DeepSeek. Например, есть опция отслеживания движения глаз — с помощью неё пользователь может переворачивать страницы на экране без помощи рук.Устройство поступит в продажу в Китае 30 марта 2025 года по цене от 7499 юаней (около 85,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 марта 2025 года) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.#новости #huawei