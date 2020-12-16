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Техника
Евгения Евсеева

«Ростелеком» закупит до 156,4 тысячи «умных» колонок от Mail.ru Group для продвижения видеосервиса Wink Материал редакции

Закупка может превысить продажи «Капсулы» за год.

5 комментариев
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«Ростелеком» закупит до 156,4 тысяч «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с голосовым помощником «Маруся», обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок.

Начальная цена покупки — 447,5 млн рублей, это в три раза ниже розничной. Приобрести колонку у продавцов можно за 7990 рублей, то есть «Ростелекому» пришлось бы заплатить 1,25 млрд рублей.

Объем закупки от «Ростелекома» может превысить объем продаж «умных» колонок за весь год. По оценке компании Just AI, по итогам 2020 года будет продано более 100 тысяч «Капсул».

Также, по данным Just Al, за первый год продаж «Яндекс.Станции» реализовали 40 тысяч устройств. «Всего, по нашим расчетам, по итогам 2020 года на руках у россиян будет более 1 млн умных колонок, более 85% из них — устройства с "Алисой"»,— отметил управляющий директор Just AI Кирилл Петров.

«Ростелекому» нужны «умные» колонки для продвижения собственного видеосервиса Wink и технологий «умного» дома, которыми можно управлять с помощью «Маруси», пишет «Коммерсантъ».

Представитель «Ростелекома» рассказал изданию, что собирается заключить договор на два года. Провайдер видит возможности сотрудничества с Mail.ru Group в сегменте голосового управления и «взаимного усиления продуктовых экосистем».

Провайдер отметил, что готов к сотрудничеству и с другими производителями умных колонок, но партнёр не должен отдавать предпочтение собственной экосистеме. Mail.ru Group сообщила, что «открыта к сотрудничеству с крупными игроками» и готова производить необходимое количество колонок.

Mail.ru Group открыла продажу «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» в апреле 2020 года за 7990 рублей. В ноябре «Коммерсантъ» узнал, что компания работает над мини-версией «умной» колонки — она будет стоить примерно 4000 рублей.

«Умная» колонка также есть у «Яндекса»: «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» вышла в июле 2018 года. В апреле 2019 года устройство стоило 10 990 рублей. Сейчас устройство стоит 12 990 рублей, есть также версии «Мини» и «Макс».

#новость #ростелеком #mailrugroup #колонки

5 комментариев
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5 комментариев Накачай стартап
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Andrew Martynov

8

Откаты ростелека выходят на новый уровень 🚀🚀🚀 главное, побольше слов типа ИИ, облачное хранилище, экосистема и тд. Все бигдато!

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Бесконечный Илья

2

Тот случай когда минус на минус даст минус².

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Игорь Крафт

0

За такое бабло , можно самим эту Колонку придумать и сделать их в 2 раза больше ...

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Truba Shatal

0

Этот винк полное дно, с каждой обновой все хуже.  Тормоза в буферизации,  реклама фильмов, отсутствие чёрного списка итд. 

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Jarosik Cobain

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РТ может получить ещё скидку в тысячу рублей, выиграв в конкурсе тупорылых мемасов от мейла, все равно там никто не участвует

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