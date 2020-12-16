Закупка может превысить продажи «Капсулы» за год.

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«Ростелеком» закупит до 156,4 тысяч «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с голосовым помощником «Маруся», обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок.

Начальная цена покупки — 447,5 млн рублей, это в три раза ниже розничной. Приобрести колонку у продавцов можно за 7990 рублей, то есть «Ростелекому» пришлось бы заплатить 1,25 млрд рублей.

Объем закупки от «Ростелекома» может превысить объем продаж «умных» колонок за весь год. По оценке компании Just AI, по итогам 2020 года будет продано более 100 тысяч «Капсул».

Также, по данным Just Al, за первый год продаж «Яндекс.Станции» реализовали 40 тысяч устройств. «Всего, по нашим расчетам, по итогам 2020 года на руках у россиян будет более 1 млн умных колонок, более 85% из них — устройства с "Алисой"»,— отметил управляющий директор Just AI Кирилл Петров.

«Ростелекому» нужны «умные» колонки для продвижения собственного видеосервиса Wink и технологий «умного» дома, которыми можно управлять с помощью «Маруси», пишет «Коммерсантъ».

Представитель «Ростелекома» рассказал изданию, что собирается заключить договор на два года. Провайдер видит возможности сотрудничества с Mail.ru Group в сегменте голосового управления и «взаимного усиления продуктовых экосистем».

Провайдер отметил, что готов к сотрудничеству и с другими производителями умных колонок, но партнёр не должен отдавать предпочтение собственной экосистеме. Mail.ru Group сообщила, что «открыта к сотрудничеству с крупными игроками» и готова производить необходимое количество колонок.

Mail.ru Group открыла продажу «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» в апреле 2020 года за 7990 рублей. В ноябре «Коммерсантъ» узнал, что компания работает над мини-версией «умной» колонки — она будет стоить примерно 4000 рублей.