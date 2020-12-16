Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Евгения Евсеева

«Ростелеком» закупит до 156 тысяч «умных» колонок от Mail.ru Group для продвижения видеосервиса Wink Материал редакции

Закупка может превысить продажи «Капсулы» за год.

14 комментариев
1405 просмотров

«Ростелеком» закупит до 156,4 тысяч «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с голосовым помощником «Маруся», обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок.

Начальная цена покупки — 447,5 млн рублей, это в три раза ниже розничной. Приобрести колонку у продавцов можно за 7990 рублей, то есть «Ростелекому» пришлось бы заплатить 1,25 млрд рублей.

Объем закупки от «Ростелекома» может превысить объем продаж «умных» колонок за весь год. По оценке компании Just AI, по итогам 2020 года будет продано более 100 тысяч «Капсул».

Также, по данным Just Al, за первый год продаж «Яндекс.Станции» реализовали 40 тысяч устройств. «Всего, по нашим расчетам, по итогам 2020 года на руках у россиян будет более 1 млн умных колонок, более 85% из них — устройства с "Алисой"»,— отметил управляющий директор Just AI Кирилл Петров.

«Ростелекому» нужны «умные» колонки для продвижения собственного видеосервиса Wink и технологий «умного» дома, которыми можно управлять с помощью «Маруси», пишет «Коммерсантъ».

Представитель «Ростелекома» рассказал изданию, что собирается заключить договор на два года. Провайдер видит возможности сотрудничества с Mail.ru Group в сегменте голосового управления и «взаимного усиления продуктовых экосистем».

Провайдер отметил, что готов к сотрудничеству и с другими производителями умных колонок, но партнёр не должен отдавать предпочтение собственной экосистеме. Mail.ru Group сообщила, что «открыта к сотрудничеству с крупными игроками» и готова производить необходимое количество колонок.

Mail.ru Group открыла продажу «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» в апреле 2020 года за 7990 рублей. В ноябре «Коммерсантъ» узнал, что компания работает над мини-версией «умной» колонки — она будет стоить примерно 4000 рублей.

«Умная» колонка также есть у «Яндекса»: «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» вышла в июле 2018 года. В апреле 2019 года устройство стоило 10 990 рублей. Сейчас устройство стоит 12 990 рублей, есть также версии «Мини» и «Макс».

#новость #ростелеком #mailrugroup #колонки

14 комментариев
1
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0438","mailrugroup"], "comments": 14, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 187782, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Dec 2020 09:45:12 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
0
14 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrew Martynov

22

Откаты ростелека выходят на новый уровень 🚀🚀🚀 главное, побольше слов типа ИИ, облачное хранилище, экосистема и тд. Все бигдато!

Ответить

Бесконечный Илья

9

Тот случай когда минус на минус даст минус².

Ответить

Служебный месяц

9

Говноконтора закупает говнотовар у другой говноконторы, чтобы продвигать свой говносервис. Хм

Ответить

Игорь Протасов

Служебный
0

При этом контора с гос.участием

Ответить

Служебный месяц

Игорь
0

Госконтора => говноконтора 

Ответить

Truba Shatal

1

Этот винк полное дно, с каждой обновой все хуже.  Тормоза в буферизации,  реклама фильмов, отсутствие чёрного списка итд. 

Ответить

Jarosik Cobain

1

РТ может получить ещё скидку в тысячу рублей, выиграв в конкурсе тупорылых мемасов от мейла, все равно там никто не участвует

Ответить

Murat Oshroev

1

Хм, разве не должен был быть тендер? Хотя, о чём я?

Ответить

Игорь Крафт

0

За такое бабло , можно самим эту Колонку придумать и сделать их в 2 раза больше ...

Ответить

Aleksandr Gorbunov

0

"готовы к сотрудничеству". Смешно. Усманову привет.

Ответить

Алексей Левин

0

Дистрибуция VS Продукт, что важней?
Если продукт - говно, то ничто не поможет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Пфф... маркетинг поможет. И очень сильно. Также связи в госах помогают. Помню продукт, который поддерживал. Я ещё на обучении двумя кликами его валил. Любое изменение могло привести к тому, что продукт либо зависнет, либо упадёт с критической ошибкой. Ощущение написанного на коленке (на тот момент писал на Дельфи лучше, чем тут). И чего? Думаете, что возвращали? Да ни фига! МЧС, Полиция комплектовалась им. Множество частников было. Плюс секта (где реально люди нахваливали продукт) была.

Ответить

Andrey Fedorov

0

А зачем им вообще абоненты / пользователи? Может быть они просто друг другу деньги присылать начнут?

Ответить

shestov.me

0

скоро у каждого пенсионера будет по марусе. А там и акции на колонки за 1р. (со второго года по 500р в месяц)

Ответить
Написать комментарий...

Комментарии

Роман Николаев

Надоело платить огромные деньги…

Ol Ka

«Школа редакторов» Максима…

Bobo Momo

Сооснователь Oracle Ларри…

Виктор Петров

Честное SEO существует?

Chef

Сооснователь Oracle Ларри…

max smirnoff

«Единый» сервис для командной…

Alex Illarionov

«ВКонтакте» представила…

colorless

«Альфа-банк» игнорирует…

max smirnoff

«Единый» сервис для командной…

Nikita Rogatov

«Альфа-банк» игнорирует…

Andrey Fedorov

«Альфа-банк» игнорирует…

Денис Нестеренко

«Альфа-банк» игнорирует…

Chef

Сооснователь Oracle Ларри…

Andrey Fedorov

«Ростелеком» закупит до 156…

Fumar mata

«Альфа-банк» игнорирует…

Ivan Susanin

«Альфа-банк» игнорирует…

colorless

«Альфа-банк» игнорирует…

max smirnoff

Сооснователь Oracle Ларри…

Денис Нестеренко

«Альфа-банк» игнорирует…

Андрей Путра

«Единый» сервис для командной…
null