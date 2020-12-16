Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Евгений Делюкин

Лучше Sony и Bose, аудиофилам не понравятся: что говорят журналисты про Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей Материал редакции

Большие и дорогие, с хорошим звуком и шумоподавлением лучше, чем у Sony и Bose, что оценят обычные пользователи. Но чехол ужасный, а звучание всё ещё недотягивает до аудиофильских устройств, пишут журналисты.

7 комментариев
726 просмотров

15 декабря 2020 года в продажу поступили накладные полноразмерные наушники Apple AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Их стоимость в США — $550, в России — 63 тысячи рублей.

Зарубежные журналисты уже опубликовали обзоры или превью со своими впечатлениями. Коротко:

  • AirPods Max отлично звучат и довольно удобно сидят на голове. Некоторые функции либо уникальны, либо работают лучше, чем у конкурентов от Sony и Bose: выигрывают шумоподавление и технология объёмного звука.
  • С проводными Hi-End-наушниками для аудиофилов им не сравниться. Хотя AirPods Max хочется сравнивать с аудиофильской техникой: они стоят в два раза больше, чем аналоги конкурентов.

Разочарованием стали не наушники, а комплектный чехол. Он совершенно не защищает устройство и похож на нижнее бельё или дамскую сумочку. Однако без него не сэкономить заряд.

CNET

Эргономика

Многие обозреватели отметили внешний вид наушников: в них нет пластика, они прочные, не скрипят и не хрустят. Поэтому AirPods Max могут смотреться «дороже» пластиковых конкурентов, считает TechCrunch.

Highsnobiety

Оголовье выполнено из прорезиненного материала с сеткой. Оно снижает давление на голову, его можно точно отрегулировать под голову владельца.

The Verge раскритиковало серебристую версию наушников, которая не выглядит на $550 из-за сходства с пластиком

Оголовье соединяется с алюминиевыми чашами наушников с помощью стальных шарниров. Наушники не складываются, поэтому их сложнее перевозить, чем модели конкурентов. Чехол в этом случае не помогает, да и с ним много проблем.

AirPods Max и Bose в чехлах Джон Грубер

Амбушюры из сетчатой ткани с пенным материалом — с эффектом памяти.

Они хорошо прилегают к ушам, но те не потеют при длительном использовании, пишет Rolling Stone. Амбушюры крепятся на магнитах, они легко снимаются и при желании их можно заменить на новые: Apple продаёт пару за 7500 рублей.

Управляются наушники с помощью колёсика Digital Crown, как на Apple Watch, на правой чаше — только оно больше. Из-за этого пользоваться им не очень удобно, отмечает The Verge. Нажатие включает и выключает воспроизведение, а зажатие вызывает Siri. Музыка автоматически выключается, когда наушники снимают.

Колёсико AirPods Max и Apple Watch The Verge

Наушники комфортно сидят на голове, но из-за металла в основе они большие и тяжелые. Если сидеть неподвижно, вес не чувствуется. Но при движении и поворотах головы AirPods Max немного двигаются, тут же ощущается тяжесть, говорят блогер Маркус Браунли и другие обозреватели.

Посмотрите себе под ноги или оглянитесь — и вам тут же напомнят, что у вас на голове тяжёлые банки, с которыми чувствуете себя немного не в своей тарелке.

Сама по себе тяжесть не делает наушники неудобными, но похоже, они предназначены для стационарного использования.

Джон Грубер

Кроме того, AirPods Max не защищены от влаги, пота и пыли и алюминиевые чаши легко царапаются и мнутся. Отсутствие водонепроницаемости и вес вряд ли позволят заниматься в наушниках спортом, максимум идти быстрым шагом, пишет блогер Джон Грубер из Daring Fireball.

Звук, пространственное аудио и шумоподавление

Лучше конкурентов, но до устройств Hi-End далеко

Все обозреватели хвалят качество звука: AirPods Max звучат более чем уверенно, чтобы конкурировать с другими качественными наушниками.

The Verge указывает, что они звучат «чётко и ярко, полностью без искажений даже на максимальной громкости, а звуковая сцена шире, чем на Sony WH-1000XM4».

Дэвид Кэнрой с CNET также заявляет, что звучание AirPods Max чище и проработаннее даже на высокой громкости. Они на ступень выше, чем Sony и Bose CN700, хотя и играют «не то чтобы очень громко». Он же отмечает, что наушникам далеко до Hi-End-класса: они полностью проигрывают открытым магнепланарным моделям, например от Hifiman.

Rolling Stone тоже хвалит звук.

Apple пришлось многое доказать, выставив цену в $549 — на $200 больше, чем у основных конкурентов Sony WM-1000XM4, Bowers & Wilkins PX7 и Shure AONIC 50.

Вы не ошибётесь, выбрав любые из этих наушников, но Apple сделала нечто особое: AirPods Max — лучшая пара беспроводных наушников, которую мы тестировали, поскольку они сочетают «железо» и программные функции, которые не могут повторить другие.

Rolling Stone

Десятиядерные процессоры в каждой амбушюре позволяют использовать «адаптивный эквалайзер», когда наушники подстраивают звук под аудиодорожку несколько раз в секунду. У обозревателя Rolling Stone наушники адаптировались под любой трек и сценарий, выдавая детализированный звук и «подмечая» мелкие детали инструментов.

Хотя нужно куда больше денег и времени на настройку, заменить прослушивание lossless-музыки на проводных Hi-End-наушниках, подключенных к аудиофильскому ЦАП, AirPods Max не могут, считает издание.

Более того, наушники не поддерживают часть аудиофильских кодеков — только AAC, но не aptX, aptX HD или Sony LDAC. Также в комплекте нет кабеля 3,5 мм. Его нужно докупить отдельно за $35 (3590 рублей), если пользователь хочет подключить наушники к другим устройствам.

Для воспроизведения звука в проводном режиме наушникам всё ещё нужен заряженный аккумулятор, пассивного режима нет. Но кабель устраняет задержку, которая ощущается в беспроводном режиме в играх или микшировании музыки. При просмотре видео её нет в любом режиме.

Время работы наушников — около 20 часов. Они заряжаются от любого блока питания, за пять минут зарядки можно «получить» полтора часа работы. Быструю зарядку они не поддерживают.

Шумоподавление

CNET считает, что шумоподавление в AirPods Max реализовано лучше, чем в «короле шумоподавления» Sony WH-1000XM4. Первые звучат немного чище и меньше шипят, вентиляция снижает «давление» на уши. Адаптивное шумоподавление в AirPods Max более плавное и менее заметное, чем у Sony или Bose.

Также можно переключиться в «прозрачный» режим, чтобы слышать окружающие звуки и общаться — через кнопку активации шумоподавления на корпусе наушников.

Пространственное аудио

AirPods Max поддерживают пространственное аудио. Оно создает эффект объемного звука при просмотре фильмов и сериалов. Когда она работает — это «незабываемое впечатление», пишет Джон Грубер. Работает она только на iPhone или iPad, но не с MacBook или Apple TV, что разочаровывает.

Функция работает, когда в фильме есть дорожки 5.1 или 7.1 или звук Dolby Atmos. Действительно похоже на то, что в комнате стоят кинотеатральные колонки с объёмным звуком.

Пространственный звук насыщенный, захватывающий и кристально чистый. Эффекты и диалоги звучат так, будто исходят из определенных точек вокруг вас не только по направлению, но и глубине. В большей степени похоже на AR-гарнитуру, а не наушники.

Джон Грубер

Чехол

Худшая часть наушников — комплектный чехол, единогласно считают журналисты, которые сравнивают его с «футуристичным бюстгальтером» и «упругой задницей».

Он выглядит нелепо и дёшево, легко пачкается, практически не защищает важные и нежные части наушников: управляющее колёсико и оголовье. Если уронить наушники в чехле, они поцарапаются или помнутся. Это скорее сумочка, а не чехол.

Маркус Браунли отметил, что «ненавидит всё, что связано с этим чехлом»: наушники туда класть неудобно, вырезы в нём бессмысленные, закрывается не всегда с первого раза, выглядит как дамская сумочка.

Маркус Браунли

Но при этом чехол — единственная возможность перевести наушники в режим сверхнизкого энергопотребления. Это делает их незаменимым аксессуаром для тех, кто беспокоится о времени автономной работы особенно во время путешествий.

Если AirPods Max просто снять с головы, они будут работать в режиме ожидания ещё два часа и разряжаться как и при прослушивании музыки.

Что в итоге

AirPods Max — новая попытка Apple войти на рынок аудиотехники, на этот раз ближе к премиальной. Это отличные и надёжные, но не идеальные наушники с первоклассным звуком, шумоподавлением и качеством материалов лучше, чем у конкурирующих моделей, считает CNET.

По мнению издания, это всё ещё статусный продукт, стоимость которого вряд ли стоит обсуждать. Для большинства пользователей Sony WH-1000XM4 или Bose 700 станут более практичным выбором: они значительно дешевле, но при этом предлагают похожее качество звука. Ещё они легче, что для кого-то может стать критичным.

Этого же мнения придерживается и Rolling Stones: AirPods Max отлично работают в экосистеме Apple, но для Windows и Android есть множество альтернатив.

Более того, многим будет достаточно AirPods Pro — пусть и не таких хороших по звуку, но с теми же функциями шумоподавления и пространственного аудио, что и у Max, заявляет CNET.

«Многие покупатели будут слушать Spotify, Apple Music, включать подкасты и смотреть YouTube — и для этих целей у AirPods Max фантастическое качество звука. Если же вы думаете о том, как они справляются с lossless-музыкой с высоким битрейтом — AirPods Max не для вас», — заключает Маркус Браунли.

#apple #airpods #наушники

7 комментариев
5
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u0430\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u0438","apple","airpods"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 188012, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Dec 2020 18:28:13 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
0
7 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня

1

Похоже на рекламу, а не обзор. Вся суть в последнем абзаце "Многие покупатели будут слушать Spotify, Apple Music, включать подкасты и смотреть YouTube — и для этих целей у AirPods Max фантастическое качество звука."

Для этих целей у наушников за 8 - 10к фантастическое качество звука, я уже не говорю о Sony, Bose, B&W, Sennheiser, Dali и прочих за 30к.

Ответить

Илья

0

Показал моему внуку и что? Он сказал, что уже купил.🤥😄👍

Ответить

Вадим Скворцов

Илья
2

Нейросеть тестируете?

Ответить

Ol Ka

0

Также в комплекте нет кабеля 3,5 мм. Его нужно докупить отдельно за $35

Ну, хоть по частям продавать свои устройства ещё не догадались — и на том спасибо.

Ответить

Yan Petrov

Ol
1

У меня AIAIAI TMA2, я их как-раз по частям и собирал, очень удобно в плане апгрейдов или поломок.

Ответить

Илья

0

Хорошая вещь, но для меня дорого. Скорее всего биан для молодёжи.😊👍

Ответить

Илья

0

У меня проблемы. И сын захотел покупать. Повр Илья.😄

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...

Комментарии

Roman Perfilyev

S7 разрешила провозить крупных…

Родион Галанев

«ВКонтакте» перевела на новый…

Дмитрий Мигунов

«Вкусвилл» начал поставлять…

Nekto Nikto

S7 разрешила провозить крупных…

max smirnoff

Что произошло на фармрынке в…

Ваня

Лучше Sony и Bose, аудиофилам…

Nekto Nikto

S7 разрешила провозить крупных…

Кирилл Тихонов

Пережитки девяностых в России…

AdAurum 79

Разработка небанального…

Ol Ka

Стартап-разработчик водородных…

Rusik M

Стартап-разработчик водородных…

Андрей Буганов

«ВКонтакте» перевела на новый…

Ol Ka

Стартап-разработчик водородных…

John Doe

S7 разрешила провозить крупных…

Виктор Петров

Яндекс прямо пишет, что ссылки…

Andrew Sychev

Ошибки в Тинькофф Инвестициях…

Валентин Толм

Как мы автоматизировали бизнес…

Yan Petrov

Лучше Sony и Bose, аудиофилам…

Ol Ka

Колпачки на логотипах, или Как…

Сергей Дадыко

Пережитки девяностых в России…
null