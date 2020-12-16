Лучше Sony и Bose, аудиофилам не понравятся: что говорят журналисты про Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей Материал редакции
Большие и дорогие, с хорошим звуком и шумоподавлением лучше, чем у Sony и Bose, что оценят обычные пользователи. Но чехол ужасный, а звучание всё ещё недотягивает до аудиофильских устройств, пишут журналисты.
15 декабря 2020 года в продажу поступили накладные полноразмерные наушники Apple AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Их стоимость в США — $550, в России — 63 тысячи рублей.
Зарубежные журналисты уже опубликовали обзоры или превью со своими впечатлениями. Коротко:
- AirPods Max отлично звучат и довольно удобно сидят на голове. Некоторые функции либо уникальны, либо работают лучше, чем у конкурентов от Sony и Bose: выигрывают шумоподавление и технология объёмного звука.
- С проводными Hi-End-наушниками для аудиофилов им не сравниться. Хотя AirPods Max хочется сравнивать с аудиофильской техникой: они стоят в два раза больше, чем аналоги конкурентов.
Разочарованием стали не наушники, а комплектный чехол. Он совершенно не защищает устройство и похож на нижнее бельё или дамскую сумочку. Однако без него не сэкономить заряд.
Эргономика
Многие обозреватели отметили внешний вид наушников: в них нет пластика, они прочные, не скрипят и не хрустят. Поэтому AirPods Max могут смотреться «дороже» пластиковых конкурентов, считает TechCrunch.
Оголовье выполнено из прорезиненного материала с сеткой. Оно снижает давление на голову, его можно точно отрегулировать под голову владельца.
Оголовье соединяется с алюминиевыми чашами наушников с помощью стальных шарниров. Наушники не складываются, поэтому их сложнее перевозить, чем модели конкурентов. Чехол в этом случае не помогает, да и с ним много проблем.
Амбушюры из сетчатой ткани с пенным материалом — с эффектом памяти.
Они хорошо прилегают к ушам, но те не потеют при длительном использовании, пишет Rolling Stone. Амбушюры крепятся на магнитах, они легко снимаются и при желании их можно заменить на новые: Apple продаёт пару за 7500 рублей.
Управляются наушники с помощью колёсика Digital Crown, как на Apple Watch, на правой чаше — только оно больше. Из-за этого пользоваться им не очень удобно, отмечает The Verge. Нажатие включает и выключает воспроизведение, а зажатие вызывает Siri. Музыка автоматически выключается, когда наушники снимают.
Наушники комфортно сидят на голове, но из-за металла в основе они большие и тяжелые. Если сидеть неподвижно, вес не чувствуется. Но при движении и поворотах головы AirPods Max немного двигаются, тут же ощущается тяжесть, говорят блогер Маркус Браунли и другие обозреватели.
Кроме того, AirPods Max не защищены от влаги, пота и пыли и алюминиевые чаши легко царапаются и мнутся. Отсутствие водонепроницаемости и вес вряд ли позволят заниматься в наушниках спортом, максимум идти быстрым шагом, пишет блогер Джон Грубер из Daring Fireball.
Звук, пространственное аудио и шумоподавление
Лучше конкурентов, но до устройств Hi-End далеко
Все обозреватели хвалят качество звука: AirPods Max звучат более чем уверенно, чтобы конкурировать с другими качественными наушниками.
The Verge указывает, что они звучат «чётко и ярко, полностью без искажений даже на максимальной громкости, а звуковая сцена шире, чем на Sony WH-1000XM4».
Дэвид Кэнрой с CNET также заявляет, что звучание AirPods Max чище и проработаннее даже на высокой громкости. Они на ступень выше, чем Sony и Bose CN700, хотя и играют «не то чтобы очень громко». Он же отмечает, что наушникам далеко до Hi-End-класса: они полностью проигрывают открытым магнепланарным моделям, например от Hifiman.
Rolling Stone тоже хвалит звук.
Десятиядерные процессоры в каждой амбушюре позволяют использовать «адаптивный эквалайзер», когда наушники подстраивают звук под аудиодорожку несколько раз в секунду. У обозревателя Rolling Stone наушники адаптировались под любой трек и сценарий, выдавая детализированный звук и «подмечая» мелкие детали инструментов.
Хотя нужно куда больше денег и времени на настройку, заменить прослушивание lossless-музыки на проводных Hi-End-наушниках, подключенных к аудиофильскому ЦАП, AirPods Max не могут, считает издание.
Более того, наушники не поддерживают часть аудиофильских кодеков — только AAC, но не aptX, aptX HD или Sony LDAC. Также в комплекте нет кабеля 3,5 мм. Его нужно докупить отдельно за $35 (3590 рублей), если пользователь хочет подключить наушники к другим устройствам.
Для воспроизведения звука в проводном режиме наушникам всё ещё нужен заряженный аккумулятор, пассивного режима нет. Но кабель устраняет задержку, которая ощущается в беспроводном режиме в играх или микшировании музыки. При просмотре видео её нет в любом режиме.
Время работы наушников — около 20 часов. Они заряжаются от любого блока питания, за пять минут зарядки можно «получить» полтора часа работы. Быструю зарядку они не поддерживают.
Шумоподавление
CNET считает, что шумоподавление в AirPods Max реализовано лучше, чем в «короле шумоподавления» Sony WH-1000XM4. Первые звучат немного чище и меньше шипят, вентиляция снижает «давление» на уши. Адаптивное шумоподавление в AirPods Max более плавное и менее заметное, чем у Sony или Bose.
Также можно переключиться в «прозрачный» режим, чтобы слышать окружающие звуки и общаться — через кнопку активации шумоподавления на корпусе наушников.
Пространственное аудио
AirPods Max поддерживают пространственное аудио. Оно создает эффект объемного звука при просмотре фильмов и сериалов. Когда она работает — это «незабываемое впечатление», пишет Джон Грубер. Работает она только на iPhone или iPad, но не с MacBook или Apple TV, что разочаровывает.
Чехол
Худшая часть наушников — комплектный чехол, единогласно считают журналисты, которые сравнивают его с «футуристичным бюстгальтером» и «упругой задницей».
Он выглядит нелепо и дёшево, легко пачкается, практически не защищает важные и нежные части наушников: управляющее колёсико и оголовье. Если уронить наушники в чехле, они поцарапаются или помнутся. Это скорее сумочка, а не чехол.
Маркус Браунли отметил, что «ненавидит всё, что связано с этим чехлом»: наушники туда класть неудобно, вырезы в нём бессмысленные, закрывается не всегда с первого раза, выглядит как дамская сумочка.
Но при этом чехол — единственная возможность перевести наушники в режим сверхнизкого энергопотребления. Это делает их незаменимым аксессуаром для тех, кто беспокоится о времени автономной работы особенно во время путешествий.
Если AirPods Max просто снять с головы, они будут работать в режиме ожидания ещё два часа и разряжаться как и при прослушивании музыки.
Что в итоге
AirPods Max — новая попытка Apple войти на рынок аудиотехники, на этот раз ближе к премиальной. Это отличные и надёжные, но не идеальные наушники с первоклассным звуком, шумоподавлением и качеством материалов лучше, чем у конкурирующих моделей, считает CNET.
По мнению издания, это всё ещё статусный продукт, стоимость которого вряд ли стоит обсуждать. Для большинства пользователей Sony WH-1000XM4 или Bose 700 станут более практичным выбором: они значительно дешевле, но при этом предлагают похожее качество звука. Ещё они легче, что для кого-то может стать критичным.
Этого же мнения придерживается и Rolling Stones: AirPods Max отлично работают в экосистеме Apple, но для Windows и Android есть множество альтернатив.
Более того, многим будет достаточно AirPods Pro — пусть и не таких хороших по звуку, но с теми же функциями шумоподавления и пространственного аудио, что и у Max, заявляет CNET.
«Многие покупатели будут слушать Spotify, Apple Music, включать подкасты и смотреть YouTube — и для этих целей у AirPods Max фантастическое качество звука. Если же вы думаете о том, как они справляются с lossless-музыкой с высоким битрейтом — AirPods Max не для вас», — заключает Маркус Браунли.
Похоже на рекламу, а не обзор. Вся суть в последнем абзаце "Многие покупатели будут слушать Spotify, Apple Music, включать подкасты и смотреть YouTube — и для этих целей у AirPods Max фантастическое качество звука."
Для этих целей у наушников за 8 - 10к фантастическое качество звука, я уже не говорю о Sony, Bose, B&W, Sennheiser, Dali и прочих за 30к.
Показал моему внуку и что? Он сказал, что уже купил.🤥😄👍
Также в комплекте нет кабеля 3,5 мм. Его нужно докупить отдельно за $35
Ну, хоть по частям продавать свои устройства ещё не догадались — и на том спасибо.
У меня AIAIAI TMA2, я их как-раз по частям и собирал, очень удобно в плане апгрейдов или поломок.
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