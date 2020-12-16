Большие и дорогие, с хорошим звуком и шумоподавлением лучше, чем у Sony и Bose, что оценят обычные пользователи. Но чехол ужасный, а звучание всё ещё недотягивает до аудиофильских устройств, пишут журналисты.

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15 декабря 2020 года в продажу поступили накладные полноразмерные наушники Apple AirPods Max с активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Их стоимость в США — $550, в России — 63 тысячи рублей.

Зарубежные журналисты уже опубликовали обзоры или превью со своими впечатлениями. Коротко:

AirPods Max отлично звучат и довольно удобно сидят на голове. Некоторые функции либо уникальны, либо работают лучше, чем у конкурентов от Sony и Bose: выигрывают шумоподавление и технология объёмного звука.

С проводными Hi-End-наушниками для аудиофилов им не сравниться. Хотя AirPods Max хочется сравнивать с аудиофильской техникой: они стоят в два раза больше, чем аналоги конкурентов.



Разочарованием стали не наушники, а комплектный чехол. Он совершенно не защищает устройство и похож на нижнее бельё или дамскую сумочку. Однако без него не сэкономить заряд.

CNET

Эргономика

Многие обозреватели отметили внешний вид наушников: в них нет пластика, они прочные, не скрипят и не хрустят. Поэтому AirPods Max могут смотреться «дороже» пластиковых конкурентов, считает TechCrunch.

Оголовье выполнено из прорезиненного материала с сеткой. Оно снижает давление на голову, его можно точно отрегулировать под голову владельца.

The Verge раскритиковало серебристую версию наушников, которая не выглядит на $550 из-за сходства с пластиком

Оголовье соединяется с алюминиевыми чашами наушников с помощью стальных шарниров. Наушники не складываются, поэтому их сложнее перевозить, чем модели конкурентов. Чехол в этом случае не помогает, да и с ним много проблем.

AirPods Max и Bose в чехлах Джон Грубер

Амбушюры из сетчатой ткани с пенным материалом — с эффектом памяти.

Они хорошо прилегают к ушам, но те не потеют при длительном использовании, пишет Rolling Stone. Амбушюры крепятся на магнитах, они легко снимаются и при желании их можно заменить на новые: Apple продаёт пару за 7500 рублей.

Управляются наушники с помощью колёсика Digital Crown, как на Apple Watch, на правой чаше — только оно больше. Из-за этого пользоваться им не очень удобно, отмечает The Verge. Нажатие включает и выключает воспроизведение, а зажатие вызывает Siri. Музыка автоматически выключается, когда наушники снимают.

Колёсико AirPods Max и Apple Watch The Verge

Наушники комфортно сидят на голове, но из-за металла в основе они большие и тяжелые. Если сидеть неподвижно, вес не чувствуется. Но при движении и поворотах головы AirPods Max немного двигаются, тут же ощущается тяжесть, говорят блогер Маркус Браунли и другие обозреватели.

Посмотрите себе под ноги или оглянитесь — и вам тут же напомнят, что у вас на голове тяжёлые банки, с которыми чувствуете себя немного не в своей тарелке. Сама по себе тяжесть не делает наушники неудобными, но похоже, они предназначены для стационарного использования. Джон Грубер

Кроме того, AirPods Max не защищены от влаги, пота и пыли и алюминиевые чаши легко царапаются и мнутся. Отсутствие водонепроницаемости и вес вряд ли позволят заниматься в наушниках спортом, максимум идти быстрым шагом, пишет блогер Джон Грубер из Daring Fireball.

Звук, пространственное аудио и шумоподавление

Лучше конкурентов, но до устройств Hi-End далеко

Все обозреватели хвалят качество звука: AirPods Max звучат более чем уверенно, чтобы конкурировать с другими качественными наушниками.

The Verge указывает, что они звучат «чётко и ярко, полностью без искажений даже на максимальной громкости, а звуковая сцена шире, чем на Sony WH-1000XM4».

Дэвид Кэнрой с CNET также заявляет, что звучание AirPods Max чище и проработаннее даже на высокой громкости. Они на ступень выше, чем Sony и Bose CN700, хотя и играют «не то чтобы очень громко». Он же отмечает, что наушникам далеко до Hi-End-класса: они полностью проигрывают открытым магнепланарным моделям, например от Hifiman.

Rolling Stone тоже хвалит звук.

Apple пришлось многое доказать, выставив цену в $549 — на $200 больше, чем у основных конкурентов Sony WM-1000XM4, Bowers & Wilkins PX7 и Shure AONIC 50. Вы не ошибётесь, выбрав любые из этих наушников, но Apple сделала нечто особое: AirPods Max — лучшая пара беспроводных наушников, которую мы тестировали, поскольку они сочетают «железо» и программные функции, которые не могут повторить другие. Rolling Stone

Десятиядерные процессоры в каждой амбушюре позволяют использовать «адаптивный эквалайзер», когда наушники подстраивают звук под аудиодорожку несколько раз в секунду. У обозревателя Rolling Stone наушники адаптировались под любой трек и сценарий, выдавая детализированный звук и «подмечая» мелкие детали инструментов.

Хотя нужно куда больше денег и времени на настройку, заменить прослушивание lossless-музыки на проводных Hi-End-наушниках, подключенных к аудиофильскому ЦАП, AirPods Max не могут, считает издание.

Более того, наушники не поддерживают часть аудиофильских кодеков — только AAC, но не aptX, aptX HD или Sony LDAC. Также в комплекте нет кабеля 3,5 мм. Его нужно докупить отдельно за $35 (3590 рублей), если пользователь хочет подключить наушники к другим устройствам.

Для воспроизведения звука в проводном режиме наушникам всё ещё нужен заряженный аккумулятор, пассивного режима нет. Но кабель устраняет задержку, которая ощущается в беспроводном режиме в играх или микшировании музыки. При просмотре видео её нет в любом режиме.

Время работы наушников — около 20 часов. Они заряжаются от любого блока питания, за пять минут зарядки можно «получить» полтора часа работы. Быструю зарядку они не поддерживают.

Шумоподавление

CNET считает, что шумоподавление в AirPods Max реализовано лучше, чем в «короле шумоподавления» Sony WH-1000XM4. Первые звучат немного чище и меньше шипят, вентиляция снижает «давление» на уши. Адаптивное шумоподавление в AirPods Max более плавное и менее заметное, чем у Sony или Bose.

Также можно переключиться в «прозрачный» режим, чтобы слышать окружающие звуки и общаться — через кнопку активации шумоподавления на корпусе наушников.

Пространственное аудио

AirPods Max поддерживают пространственное аудио. Оно создает эффект объемного звука при просмотре фильмов и сериалов. Когда она работает — это «незабываемое впечатление», пишет Джон Грубер. Работает она только на iPhone или iPad, но не с MacBook или Apple TV, что разочаровывает.

Функция работает, когда в фильме есть дорожки 5.1 или 7.1 или звук Dolby Atmos. Действительно похоже на то, что в комнате стоят кинотеатральные колонки с объёмным звуком. Пространственный звук насыщенный, захватывающий и кристально чистый. Эффекты и диалоги звучат так, будто исходят из определенных точек вокруг вас не только по направлению, но и глубине. В большей степени похоже на AR-гарнитуру, а не наушники.

Джон Грубер

Чехол

Худшая часть наушников — комплектный чехол, единогласно считают журналисты, которые сравнивают его с «футуристичным бюстгальтером» и «упругой задницей».

Он выглядит нелепо и дёшево, легко пачкается, практически не защищает важные и нежные части наушников: управляющее колёсико и оголовье. Если уронить наушники в чехле, они поцарапаются или помнутся. Это скорее сумочка, а не чехол.

Маркус Браунли отметил, что «ненавидит всё, что связано с этим чехлом»: наушники туда класть неудобно, вырезы в нём бессмысленные, закрывается не всегда с первого раза, выглядит как дамская сумочка.

Маркус Браунли

Но при этом чехол — единственная возможность перевести наушники в режим сверхнизкого энергопотребления. Это делает их незаменимым аксессуаром для тех, кто беспокоится о времени автономной работы особенно во время путешествий.

Если AirPods Max просто снять с головы, они будут работать в режиме ожидания ещё два часа и разряжаться как и при прослушивании музыки.

Что в итоге

AirPods Max — новая попытка Apple войти на рынок аудиотехники, на этот раз ближе к премиальной. Это отличные и надёжные, но не идеальные наушники с первоклассным звуком, шумоподавлением и качеством материалов лучше, чем у конкурирующих моделей, считает CNET.

По мнению издания, это всё ещё статусный продукт, стоимость которого вряд ли стоит обсуждать. Для большинства пользователей Sony WH-1000XM4 или Bose 700 станут более практичным выбором: они значительно дешевле, но при этом предлагают похожее качество звука. Ещё они легче, что для кого-то может стать критичным.

Этого же мнения придерживается и Rolling Stones: AirPods Max отлично работают в экосистеме Apple, но для Windows и Android есть множество альтернатив.

Более того, многим будет достаточно AirPods Pro — пусть и не таких хороших по звуку, но с теми же функциями шумоподавления и пространственного аудио, что и у Max, заявляет CNET.