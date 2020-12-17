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Техника
Рая Хачатрян

ЕС одобрил покупку Google производителя фитнес-трекеров Fitbit, запретив использовать данные с устройств для рекламы Материал редакции

Данные о здоровье будут храниться отдельно от от других данных, собираемых компанией

  • Еврокомиссия одобрила сделку Google с Fitbit, но с условием, что компания не будет использовать данные о здоровье пользователей для рекламы, следует из решения регулятора.

  • В 2019 году Google приобрела одного из крупнейших производителей фитнес-трекеров и «умных» часов Fitbit за $2,1 млрд. Тогда некоторые пользователи стали избавляться от устройств, потому что не доверяют Google, сообщало CNBC.
  • В июле Google отказалась использовать данные с фитнес-трекеров Fitbit для рекламы. Компания рассчитывала, что это поможет получить одобрение антимонопольного регулятора Евросоюза по сделке с Fitbit.
  • Данные пользователей с фитнес-браслетов Fitbit будут храниться отдельно от других данных Google, используемых для рекламы, установила комиссия.
  • Google должна гарантировать, что пользователи из ЕС смогут сами разрешить или запретить использование данных о здоровье и физическом состоянии из учетной записи Fitbit, а также других сервисов Google.
  • Условия будут действовать на протяжении десяти лет, но комиссия может продлить их еще на десять․

#новость #fitbit #google

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7 комментариев
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7 комментариев Накачай стартап
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Андрей Кустов

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Точно не будут ! Они ведь обещают !

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Парвиз Мадаминов

Андрей
0

При нарушении штраф пару миллиардов. Так что железно будут соблюдать принятые обязательства 

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Антон Рязанцев

0

Эмммм, я может совершенно не в материале (точно не в материале), но зачем запрашивать разрешение у ЕС на покупку производителя?

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Igor Filippov

Антон
1

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_merger_law
Борьба с монополиями.

European Union merger law
European Union merger law is a part of the law of the European Union. It is charged with…
en.wikipedia.org
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Антон Рязанцев

Igor
0

Спасибо.

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Igor Filippov

0

Если не будут использовать данные - зачем покупали? Хотя если речь только о пользователях из ЕС, то в США это не действует?

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Руслан Коморов

Igor
0

Ну, я думаю нет, но там нужно уже с государством согласовывать. 

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