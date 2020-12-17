ЕС одобрил покупку Google производителя фитнес-трекеров Fitbit, запретив использовать данные с устройств для рекламы Материал редакции
Данные о здоровье будут храниться отдельно от от других данных, собираемых компанией
Еврокомиссия одобрила сделку Google с Fitbit, но с условием, что компания не будет использовать данные о здоровье пользователей для рекламы, следует из решения регулятора.
- В 2019 году Google приобрела одного из крупнейших производителей фитнес-трекеров и «умных» часов Fitbit за $2,1 млрд. Тогда некоторые пользователи стали избавляться от устройств, потому что не доверяют Google, сообщало CNBC.
- В июле Google отказалась использовать данные с фитнес-трекеров Fitbit для рекламы. Компания рассчитывала, что это поможет получить одобрение антимонопольного регулятора Евросоюза по сделке с Fitbit.
- Данные пользователей с фитнес-браслетов Fitbit будут храниться отдельно от других данных Google, используемых для рекламы, установила комиссия.
- Google должна гарантировать, что пользователи из ЕС смогут сами разрешить или запретить использование данных о здоровье и физическом состоянии из учетной записи Fitbit, а также других сервисов Google.
- Условия будут действовать на протяжении десяти лет, но комиссия может продлить их еще на десять․
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7 комментариев Накачай стартап
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Точно не будут ! Они ведь обещают !
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При нарушении штраф пару миллиардов. Так что железно будут соблюдать принятые обязательства
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Эмммм, я может совершенно не в материале (точно не в материале), но зачем запрашивать разрешение у ЕС на покупку производителя?
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Если не будут использовать данные - зачем покупали? Хотя если речь только о пользователях из ЕС, то в США это не действует?
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