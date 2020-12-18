Можно установить тестовую версию Windows 10 для ARM, настольная версия системы пока не поддерживается.

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Компания Parallels запустила предварительную версию виртуальной машины Parallels Desktop 16 — она поддерживает компьютеры Apple на базе чипа M1 и системы для платформы ARM.

Пользователи Macrumors смогли установить на MacBook Air и MacBook Pro на базе M1 версию Windows 10 для ARM, доступную участникам тестирования Windows Insider.

Они отмечают, что она работает отлично — быстрее, чем на Surface Pro X на базе ARM-процессора CQ1 от Snapdragon и Microsoft.

Windows 10 ARM частично поддерживает x86 приложения, например, пользователям удалось запустить несколько игр — Rocket League, Trackmania, Far Cry 3.

Видеодемонстрация работы Windows 10 ARM на MacBook M1

Также через Parallels можно установить Ubuntu 20.10 Server, Debian bullseye и OpenSUSE Leap 15.2 — они работают «достаточно хорошо», отмечают пользователя.

Так версия Parallels для MacBook на базе M1 ещё находится в тестировании, есть несколько особенностей:

Операционные системы для процессоров Intel и AMD (x86) на ней не работают.

В виртуальной машине не работают 32-битные ARM-приложения.

Нельзя приостановить и возобновить работу виртуальной машины, в том числе — вернуться к точке восстановления.

Кнопка «Закрыть» при запущенной виртуальной машине не работает, вместо этого нужно выключить систему в виртуальной машине.