Parallels выпустила тестовую версию виртуальной машины для Mac на базе процессора M1 и с поддержкой Windows 10 ARM Материал редакции
Можно установить тестовую версию Windows 10 для ARM, настольная версия системы пока не поддерживается.
Компания Parallels запустила предварительную версию виртуальной машины Parallels Desktop 16 — она поддерживает компьютеры Apple на базе чипа M1 и системы для платформы ARM.
Пользователи Macrumors смогли установить на MacBook Air и MacBook Pro на базе M1 версию Windows 10 для ARM, доступную участникам тестирования Windows Insider.
Они отмечают, что она работает отлично — быстрее, чем на Surface Pro X на базе ARM-процессора CQ1 от Snapdragon и Microsoft.
Windows 10 ARM частично поддерживает x86 приложения, например, пользователям удалось запустить несколько игр — Rocket League, Trackmania, Far Cry 3.
Также через Parallels можно установить Ubuntu 20.10 Server, Debian bullseye и OpenSUSE Leap 15.2 — они работают «достаточно хорошо», отмечают пользователя.
Так версия Parallels для MacBook на базе M1 ещё находится в тестировании, есть несколько особенностей:
- Операционные системы для процессоров Intel и AMD (x86) на ней не работают.
- В виртуальной машине не работают 32-битные ARM-приложения.
- Нельзя приостановить и возобновить работу виртуальной машины, в том числе — вернуться к точке восстановления.
- Кнопка «Закрыть» при запущенной виртуальной машине не работает, вместо этого нужно выключить систему в виртуальной машине.
Parallels Desktop 16 для компьютеров Mac на базе Intel был выпущен в августе 2020 года. В ноябре компания анонсировала обновление для Mac на базе M1 — после выхода первых компьютеров на этом чипе.
Недавно узнал про Microsoft One для ARM, было бы прикольно его потрогать
параллели даже в лучшие годы лагали что больные, теперь к этим лагам добавляем windows arm и m1 чип. смешать но не взбалтывать..
вы недооцениваете процессор M1, по сравнению с i7 10 поколения это небо и земля, уверен, что проблем не будет
бу-га-га. всего месяц назад те же люди писали что десятилетия лидерства интел невозможно перебить сходу LOL
M1 у меня одного ассоциируется с HTF на FORTS?)
То чувство, когда ставишь виртуалку с убунтой на виртуалку с вендой на виртуалку с макосью, сидишь и наслаждаешься ерундой.
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