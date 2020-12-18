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Техника
Евгений Делюкин

Parallels выпустила тестовую версию виртуальной машины для Mac на базе процессора M1 и с поддержкой Windows 10 ARM Материал редакции

Можно установить тестовую версию Windows 10 для ARM, настольная версия системы пока не поддерживается.

9 комментариев
1114 просмотров

Компания Parallels запустила предварительную версию виртуальной машины Parallels Desktop 16 — она поддерживает компьютеры Apple на базе чипа M1 и системы для платформы ARM.

Пользователи Macrumors смогли установить на MacBook Air и MacBook Pro на базе M1 версию Windows 10 для ARM, доступную участникам тестирования Windows Insider.

Они отмечают, что она работает отлично — быстрее, чем на Surface Pro X на базе ARM-процессора CQ1 от Snapdragon и Microsoft.

Windows 10 ARM частично поддерживает x86 приложения, например, пользователям удалось запустить несколько игр — Rocket League, Trackmania, Far Cry 3.

Видеодемонстрация работы Windows 10 ARM на MacBook M1

Также через Parallels можно установить Ubuntu 20.10 Server, Debian bullseye и OpenSUSE Leap 15.2 — они работают «достаточно хорошо», отмечают пользователя.

Так версия Parallels для MacBook на базе M1 ещё находится в тестировании, есть несколько особенностей:

  • Операционные системы для процессоров Intel и AMD (x86) на ней не работают.
  • В виртуальной машине не работают 32-битные ARM-приложения.
  • Нельзя приостановить и возобновить работу виртуальной машины, в том числе — вернуться к точке восстановления.
  • Кнопка «Закрыть» при запущенной виртуальной машине не работает, вместо этого нужно выключить систему в виртуальной машине.

Parallels Desktop 16 для компьютеров Mac на базе Intel был выпущен в августе 2020 года. В ноябре компания анонсировала обновление для Mac на базе M1 — после выхода первых компьютеров на этом чипе.

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#новость #mac #m1 #windows #parallels #apple

9 комментариев
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9 комментариев Накачай стартап
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Илья Шишкунов

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Недавно узнал про Microsoft One для ARM, было бы прикольно его потрогать 

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Антон Рязанцев

Илья
0

А я так и не потрогал:(

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Степан Марципан

1

параллели даже в лучшие годы лагали что больные, теперь к этим лагам добавляем windows arm и m1 чип. смешать но не взбалтывать..

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Sergey Grischyov

Степан
0

вы недооцениваете процессор M1, по сравнению с i7 10 поколения это небо и земля, уверен, что проблем не будет

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Bulat Ziganshin

Sergey
0

бу-га-га. всего месяц назад те же люди писали что десятилетия лидерства интел невозможно перебить сходу LOL

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Ярослав Шенцов

0

M1 у меня одного ассоциируется с HTF на FORTS?)

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max smirnoff

Ярослав
0

с WTF ассоциируется точно

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Leonid Bitkin

0

Ну вот, жизнь то налаживается, а вы паниковали.

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max smirnoff

0

То чувство, когда ставишь виртуалку с убунтой на виртуалку с вендой на виртуалку с макосью, сидишь и наслаждаешься ерундой.

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