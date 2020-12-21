«Сбер» открыл продажи «умного» дисплея SberPortal за 29 990 рублей Материал редакции
У устройства встроены ассистенты, есть управление голосом, жестами и прикосновениями.
«Сбер» назвал цену на свой первый «умный» дисплей SberPortal: его можно заказать за 29 990 рублей или 28 990 рублей при онлайн-заказе с оформленной годовой подпиской «СберПрайм». Товар доставят в течение шести недель, сообщила компания.
Первая партия устройств доступна в интернет-магазине и фирменных магазинах SberShop на Кутузовском проспекте, 32 и улице Вавилова, 19 в Москве. В подарок «Сбер» обещает трёхмесячную подписку на Okko «Оптимум» и «СберЗвук», а также пакет ТВ-каналов.
«Сбер» представил SberPortal со встроенными ассистентами семейства «Салют» и управлением голосом, жестами и прикосновениями в конце сентября 2020 года. У дисплея есть 10-дюймовый Full HD экран, широкоугольная AI-камера и поддержка распознавания лица.
Устройство поддерживает управление «умным» домом, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеовызовы, играть в аркады, головоломки и другие игры и так далее. В SberPortal есть и каталог приложений: например, заказ продуктов, приложение с рецептами «СуперШеф» и другие.
В сентябре «Сбер» также представил «умную» медиаприставку SberBox с поддержкой виртуальных ассистенов за 3490 рублей. Её можно будет подключить к телевизору, есть 185 каналов.
Так, так, так. Что тут у нас. Планшет за 30к. Ясно.
Предвещая возгласы публики.
конечно другое, планшеты за 30к обычно полезны, а это хрень какая то невнятная
Стоит как iPad, но не iPad. Сбер в этом году прям мастер выпускать бесполезные продукты. Печалька (
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