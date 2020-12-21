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Техника
Таня Боброва

«Сбер» открыл продажи «умного» дисплея SberPortal за 29 990 рублей Материал редакции

У устройства встроены ассистенты, есть управление голосом, жестами и прикосновениями.

6 комментариев
666 просмотров

«Сбер» назвал цену на свой первый «умный» дисплей SberPortal: его можно заказать за 29 990 рублей или 28 990 рублей при онлайн-заказе с оформленной годовой подпиской «СберПрайм». Товар доставят в течение шести недель, сообщила компания.

Первая партия устройств доступна в интернет-магазине и фирменных магазинах SberShop на Кутузовском проспекте, 32 и улице Вавилова, 19 в Москве. В подарок «Сбер» обещает трёхмесячную подписку на Okko «Оптимум» и «СберЗвук», а также пакет ТВ-каналов.

«Сбер» представил SberPortal со встроенными ассистентами семейства «Салют» и управлением голосом, жестами и прикосновениями в конце сентября 2020 года. У дисплея есть 10-дюймовый Full HD экран, широкоугольная AI-камера и поддержка распознавания лица.

Устройство поддерживает управление «умным» домом, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеовызовы, играть в аркады, головоломки и другие игры и так далее. В SberPortal есть и каталог приложений: например, заказ продуктов, приложение с рецептами «СуперШеф» и другие.

В сентябре «Сбер» также представил «умную» медиаприставку SberBox с поддержкой виртуальных ассистенов за 3490 рублей. Её можно будет подключить к телевизору, есть 185 каналов.

#новость #сбер #sberportal

6 комментариев
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Иван Иванов

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Так, так, так. Что тут у нас. Планшет за 30к. Ясно.

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Иван Иванов

Иван
4

Предвещая возгласы публики.

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Владислав Егоров

Иван
0

конечно другое, планшеты за 30к обычно полезны, а это хрень какая то невнятная

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Александра Корбут

0

Стоит как iPad, но не iPad. Сбер в этом году прям мастер выпускать бесполезные продукты. Печалька (

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Stanislav Romanov

0

Китайская подделка по цене iPad

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Константин Полухтин

–1

СберПортал
Это типа портал в сбер без очередей?)))

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