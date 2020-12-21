мемы и темы
OnePlus показала концепт смартфона, который умеет менять цвет во время звонка Материал редакции
Компания не планирует запускать продажи смартфона, но может использовать технологию в будущем.
OnePlus представила концепт телефона 8T Concept — его задняя панель меняет цвет, а на крышке установлен радар, который может отследить дыхание, пишет TechCrunch.
Под крышкой телефона есть пленка, содержащая оксид металла, которая и меняет цвет с темно-синего на светло-серебристый. В будущем эту функцию можно использовать, чтобы, например, уведомлять пользователей о входящих звонках или сообщениях, пишет издание.
На задней панели телефона установлен миллиметровый радар для отражения электромагнитных волн от окружающей среды, пишет The Verge. Он позволяет телефону «воспринимать, отображать, находить и отслеживать объекты», сообщила компания.
Радар движения можно использовать для ответов на звонок с помощью жеста или определения дыхания пользователя. Например, радар может уловить дыхание и на его основе изменить цвет задней панели, «фактически превратив телефон в устройство биологической обратной связи», говорят в OnePlus.
Компания заявила, что не планирует продавать OnePlus 8T Concept, поэтому его лучше всего рассматривать как небольшую демонстрацию того, над чем компания работает. Одна из технологий может появиться в настоящем смартфоне, пишет издание.
Это хорошо. Настроил групповую политику, и:
- Красным мигает, родня
- Синим, работа
- Зелёным, друганы
- Жёлтым, левый номер
Круто, если будет распознавать спам-звонки и гореть красным.
- Также в наше устройство обмена аудио-визуальной информации наши ученые встроили функцию биологической обратной связи.
- Штоэ?!
- Ну... мы можем поменять цвет крышки телефона.
OnePlus
Интересно, почему Apple их не купит? Очевидно же, что у OnePlus крайне нестандартный взгляд на банальные вещи, да ещё и с азиатским акцентом 🤔
Блоги компаний
Показать еще