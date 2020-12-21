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Техника
Рая Хачатрян

OnePlus показала концепт смартфона, который умеет менять цвет во время звонка Материал редакции

Компания не планирует запускать продажи смартфона, но может использовать технологию в будущем.

10 комментариев
1324 просмотров

OnePlus представила концепт телефона 8T Concept — его задняя панель меняет цвет, а на крышке установлен радар, который может отследить дыхание, пишет TechCrunch.

Под крышкой телефона есть пленка, содержащая оксид металла, которая и меняет цвет с темно-синего на светло-серебристый. В будущем эту функцию можно использовать, чтобы, например, уведомлять пользователей о входящих звонках или сообщениях, пишет издание.

На задней панели телефона установлен миллиметровый радар для отражения электромагнитных волн от окружающей среды, пишет The Verge. Он позволяет телефону «воспринимать, отображать, находить и отслеживать объекты», сообщила компания.

Радар движения можно использовать для ответов на звонок с помощью жеста или определения дыхания пользователя. Например, радар может уловить дыхание и на его основе изменить цвет задней панели, «фактически превратив телефон в устройство биологической обратной связи», говорят в OnePlus.

Компания заявила, что не планирует продавать OnePlus 8T Concept, поэтому его лучше всего рассматривать как небольшую демонстрацию того, над чем компания работает. Одна из технологий может появиться в настоящем смартфоне, пишет издание.

#новость #oneplus

10 комментариев
6
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Дима Черепанов

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Боже, какая полезная вешь!! Теперь заживём!

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Aleks J Popov

1

Это хорошо. Настроил групповую политику, и:
- Красным мигает, родня
- Синим, работа
- Зелёным, друганы
- Жёлтым, левый номер

Ответить

Denis G

Aleks
8

- Не мигает – работа.

Ответить

Sergey L.

Denis
0

😂😂👍🏻

Ответить

Сергей Милосердов

1

Круто, если будет распознавать спам-звонки и гореть красным.

Ответить

Даниил В

Сергей
3

Зачем, если их можно просто игнорировать, как делает это гугл

Ответить

Василий Степанов

Сергей
2

Лучше просто гореть

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Федя Попырин

0

Биологическая обратная связь. Киберпанк не так далек от реальности.

Ответить

Andy Ch

0

- Также в наше устройство обмена аудио-визуальной информации наши ученые встроили функцию биологической обратной связи.
- Штоэ?!
- Ну... мы можем поменять цвет крышки телефона.

Ответить

Ol Ka

0

OnePlus

Интересно, почему Apple их не купит? Очевидно же, что у OnePlus крайне нестандартный взгляд на банальные вещи, да ещё и с азиатским акцентом 🤔

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