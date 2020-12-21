Компания не планирует запускать продажи смартфона, но может использовать технологию в будущем.

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OnePlus представила концепт телефона 8T Concept — его задняя панель меняет цвет, а на крышке установлен радар, который может отследить дыхание, пишет TechCrunch.

Под крышкой телефона есть пленка, содержащая оксид металла, которая и меняет цвет с темно-синего на светло-серебристый. В будущем эту функцию можно использовать, чтобы, например, уведомлять пользователей о входящих звонках или сообщениях, пишет издание.

На задней панели телефона установлен миллиметровый радар для отражения электромагнитных волн от окружающей среды, пишет The Verge. Он позволяет телефону «воспринимать, отображать, находить и отслеживать объекты», сообщила компания.

Радар движения можно использовать для ответов на звонок с помощью жеста или определения дыхания пользователя. Например, радар может уловить дыхание и на его основе изменить цвет задней панели, «фактически превратив телефон в устройство биологической обратной связи», говорят в OnePlus.