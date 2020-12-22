Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины.

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Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным собеседников издания, с 2014 года проект под кодовым названием «титан», буксовал. Однако потом Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек.

После этого компания всё же достигла прогресса и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля. В отличие от других игроков рынка, Apple не ставит своей целью добиться самого автономного управления, стратегия компании заключается в новой системе батарей.

По задумке инженеров, это «радикально» снизит стоимость зарядки аккумулятора и увеличит дальность хода машины. «Это как впервые увидеть iPhone», — пояснил сотрудник Apple. Компания хочет применить «одноэлементную» конструкцию, которая позволит увеличить отдельные ячейки батареи и освободить место за счёт избавления от лишних элементов.

Технология самоуправления Apple будет полагаться на LiDAR-сенсоры, которые позволяют строить объёмную карту окружения около машины. Компания уже обращалась к различным производителям в поисках готового решения, но в итоге решила создать свой.