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Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году Материал редакции
Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины.
Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
По данным собеседников издания, с 2014 года проект под кодовым названием «титан», буксовал. Однако потом Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек.
После этого компания всё же достигла прогресса и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля. В отличие от других игроков рынка, Apple не ставит своей целью добиться самого автономного управления, стратегия компании заключается в новой системе батарей.
По задумке инженеров, это «радикально» снизит стоимость зарядки аккумулятора и увеличит дальность хода машины. «Это как впервые увидеть iPhone», — пояснил сотрудник Apple. Компания хочет применить «одноэлементную» конструкцию, которая позволит увеличить отдельные ячейки батареи и освободить место за счёт избавления от лишних элементов.
Технология самоуправления Apple будет полагаться на LiDAR-сенсоры, которые позволяют строить объёмную карту окружения около машины. Компания уже обращалась к различным производителям в поисках готового решения, но в итоге решила создать свой.
Пока неясно, как Apple собралась производить свой автомобиль — вероятно, отдельные детали для него будут делать разные производители по контракту. Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя.
Блок зарядки в комплекте не положат, наверно
Он будет стоить символические 99 990 рублей
Колёса можно будет приобрести отдельно))
Че то пока ни одного интересного коммента. Дадим им настояться.
судя по их релизам, первая партия будет лететь в столбы. have some issues..
Чувствую будет много вещей которые будет отключены програмно и покупаться по подписке
C 3 года эксплуатации начнет ограничивать максималку 90 километрами в час
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