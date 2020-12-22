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Техника
Новости TJ

Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году Материал редакции

Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины.

15 комментариев
1279 просмотров

Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным собеседников издания, с 2014 года проект под кодовым названием «титан», буксовал. Однако потом Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек.

После этого компания всё же достигла прогресса и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля. В отличие от других игроков рынка, Apple не ставит своей целью добиться самого автономного управления, стратегия компании заключается в новой системе батарей.

По задумке инженеров, это «радикально» снизит стоимость зарядки аккумулятора и увеличит дальность хода машины. «Это как впервые увидеть iPhone», — пояснил сотрудник Apple. Компания хочет применить «одноэлементную» конструкцию, которая позволит увеличить отдельные ячейки батареи и освободить место за счёт избавления от лишних элементов.

Технология самоуправления Apple будет полагаться на LiDAR-сенсоры, которые позволяют строить объёмную карту окружения около машины. Компания уже обращалась к различным производителям в поисках готового решения, но в итоге решила создать свой.

Пока неясно, как Apple собралась производить свой автомобиль — вероятно, отдельные детали для него будут делать разные производители по контракту. Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя.

#новость #apple

15 комментариев
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15 комментариев Накачай стартап
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Vladimir Evseenkov

13

Блок зарядки в комплекте не положат, наверно

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Semetei Omurgazy

Vladimir
1

Борьба с пластиковыми отходами, епта....

Ответить

Биржан Белгожаев

Vladimir
0

Он будет стоить символические 99 990 рублей

Ответить

Akim Glushkov

Биржан
1

не рублей, долларов

Ответить

Denis Kulish

2

Колёса можно будет приобрести отдельно))

Ответить

Оперативный франт

Denis
1

Нужно, а не можно

Ответить

Роман

2

Че то пока ни одного интересного коммента. Дадим им настояться.

Ответить

Михаил Похеров

Роман
0

На 10% мощнее, на 30% быстрее. Soon Следующие 10 лет 

Ответить

Оперативный франт

1

Чёт не верится

Ответить

Андрей Ковалев

0

В интересное время живем !!!

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Sam Muradovich

0

Батарейки хватит на 1000 зарядок.

Ответить

Степан Марципан

0

судя по их релизам, первая партия будет лететь в столбы. have some issues..

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Vladimir Shnayder

0

Чувствую будет много вещей которые будет отключены програмно и покупаться по подписке

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Arthur Niazyan

0
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Sergey Pozhilov

0

C 3 года эксплуатации начнет ограничивать максималку 90 километрами в час

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