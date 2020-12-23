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Samsung удалила публикацию, высмеивающую отсутствие зарядки в комплекте с iPhone Материал редакции
Южнокорейская компания решила не поставлять зарядки с новыми Galaxy, писали СМИ.
Samsung удалила свой пост в Facebook, в котором высмеиваивалось решение Apple убрать зарядное устройство из коробки с iPhone 12, пишет HTTech. В июле источники корейского сайта ETNews говорили, что компания последует этому примеру с Galaxy.
Пост появился в день анонса новых iPhone. Летом СМИ сообщили, что Samsung планирует отказаться от зарядки, входящей в комплект Galaxy S21. Выход устройств этой линейки запланирован на январь 2021 года.
Apple объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведении своего «углеродного следа» к нулю до 2030 года. Компания убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из коробок с другими моделями смартфона.
В начале декабря в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. Там посчитали, что компания не предоставила достаточно доказательств в пользу удаления адаптера, а продажа iPhone без него нарушает законы страны.
Как по-самсунговски, сначала высмеять а потом сделать так же😂
ничему их жизнь не учит, эпл убрал миниджек - посмеялись и тоже убрали, эпл сделал квадратную панель под камеры - эти сделали ещё более уродливо (как по мне в galaxy s10 горизонтальная линия в центре самое лучшее что они придумывали), вот теперь с зарядником тоже самое. они и сами умеют годноту придумывать, но походу комплекс неполноценности заставляет копировать ходы за яблоком
Согласен. После этого самсунг жалуется что у них продажи не оправдали ожиданий. Зато очень оправдали во времена 7-10 галактик. как пользователь самсунг надеюсь они одумаются и поймут, что надо делать свое, а не копировать не лучшие решения
У них другая корпоративная культура. Даже Эплу тяжело что-то новое придумать, а зажатым корейцам и подавно.
Такая дорогая труба и пожалели зарядник. Дайте угадаю, его можно докупить, заплатив ещё несколько десятков баксов?
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