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Техника
Новости TJ

Samsung удалила публикацию, высмеивающую отсутствие зарядки в комплекте с iPhone Материал редакции

Южнокорейская компания решила не поставлять зарядки с новыми Galaxy, писали СМИ.

10 комментариев
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1852 просмотров

Samsung удалила свой пост в Facebook, в котором высмеиваивалось решение Apple убрать зарядное устройство из коробки с iPhone 12, пишет HTTech. В июле источники корейского сайта ETNews говорили, что компания последует этому примеру с Galaxy.

Ваш Galaxy действительно даёт вам то, что вы ищете. От самого простого зарядного устройства до лучшей камеры, аккумулятора, производительности, памяти и даже экрана 120 Гц

Пост появился в день анонса новых iPhone. Летом СМИ сообщили, что Samsung планирует отказаться от зарядки, входящей в комплект Galaxy S21. Выход устройств этой линейки запланирован на январь 2021 года.

Apple объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведении своего «углеродного следа» к нулю до 2030 года. Компания убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из коробок с другими моделями смартфона.

В начале декабря в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. Там посчитали, что компания не предоставила достаточно доказательств в пользу удаления адаптера, а продажа iPhone без него нарушает законы страны.

Apple убрала адаптер питания и наушники из…
Во время презентации компания не уточнила, что новые правила касаются не только iPhone 12, но и…
vc.ru

#новость #apple #samsung

10 комментариев
6
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Леонид Умудумиадис

14
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Aleksandr Baibakov

6

Как по-самсунговски, сначала высмеять а потом сделать так же😂

Ответить

Максим

Aleksandr
3

Альфабанк кстати тоже можно позвать)

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Yusuf Abdullaev

6

ничему их жизнь не учит, эпл убрал миниджек - посмеялись и тоже убрали, эпл сделал квадратную панель под камеры - эти сделали ещё более уродливо (как по мне в galaxy s10 горизонтальная линия в центре самое лучшее что они придумывали), вот теперь с зарядником тоже самое. они и сами умеют годноту придумывать, но походу комплекс неполноценности заставляет копировать ходы за яблоком

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Yevhenii Oliinyk

Yusuf
0

Согласен. После этого самсунг жалуется что у них продажи не оправдали ожиданий. Зато очень оправдали во времена 7-10 галактик. как пользователь самсунг надеюсь они одумаются и поймут, что надо делать свое, а не копировать не лучшие решения

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Igor Filippov

Yevhenii
0

У них другая корпоративная культура. Даже Эплу тяжело что-то новое придумать, а зажатым корейцам и подавно.

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Alexey Alekseev

3

Где-то рыдает Мобильный аналитик 

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xxx xxx

2

посмеялись и хватит

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Dima Tsurkan

1

Потому что в будущем сделают тоже самое 😂😂😂

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Артем Головачев

0

Такая дорогая труба и пожалели зарядник. Дайте угадаю, его можно докупить, заплатив ещё несколько десятков баксов?

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