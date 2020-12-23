Южнокорейская компания решила не поставлять зарядки с новыми Galaxy, писали СМИ.

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Samsung удалила свой пост в Facebook, в котором высмеиваивалось решение Apple убрать зарядное устройство из коробки с iPhone 12, пишет HTTech. В июле источники корейского сайта ETNews говорили, что компания последует этому примеру с Galaxy.

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Пост появился в день анонса новых iPhone. Летом СМИ сообщили, что Samsung планирует отказаться от зарядки, входящей в комплект Galaxy S21. Выход устройств этой линейки запланирован на январь 2021 года.

Apple объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведении своего «углеродного следа» к нулю до 2030 года. Компания убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из коробок с другими моделями смартфона.