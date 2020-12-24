Спустя год проверок ФАС разрешила мобильным операторам создать СП для развития 5G в России Материал редакции
Но нужных частот у компаний всё равно нет.
- В 2019 году МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях для развития и использования 5G в России. По условиям соглашения, СП должно была освободить частоты в разных российских регионах, пригодные для создания собственных сетей связи.
- Операторы должны обеспечить доступ к частотам для всех представителей отрасли, например, виртуальных мобильных операторов, а также согласовать с ФАС условия использования инфраструктуры, заявил регулятор.
- В МТС сказали vc.ru, что «внимательно изучат предписания после их получения». «Мегафон» и «Билайн» отказались от комментариев, «Ростелеком» не ответил на вопросы о планах и инвестициях в СП.
- Для строительства сетей 5G в крупных городах операторам связи нужен диапазон 3,4-3,8 ГГц —он наиболее подходящий для массового покрытия сетями, но занят силовыми структурами.
- Пока Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, власти предлагают операторам также использовать частоты 4,8-4,99 ГГц.
- Из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и не окупится до 2040 года, заявили операторы.
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Для строительства сетей 5G в крупных городах операторам связи нужен диапазон 3,4-3,8 ГГц — он наиболее подходящий для массового покрытия сетями, но занят силовыми структурами.
Спутниками он занят. Интерференсное влияние ровно никакое будет, но ГКРЧ - вещь в себе.
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