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Техника
Рая Хачатрян

Спустя год проверок ФАС разрешила мобильным операторам создать СП для развития 5G в России Материал редакции

Но нужных частот у компаний всё равно нет.

  • В 2019 году МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях для развития и использования 5G в России. По условиям соглашения, СП должно была освободить частоты в разных российских регионах, пригодные для создания собственных сетей связи.
  • Операторы должны обеспечить доступ к частотам для всех представителей отрасли, например, виртуальных мобильных операторов, а также согласовать с ФАС условия использования инфраструктуры, заявил регулятор.
  • В МТС сказали vc.ru, что «внимательно изучат предписания после их получения». «Мегафон» и «Билайн» отказались от комментариев, «Ростелеком» не ответил на вопросы о планах и инвестициях в СП.
  • Для строительства сетей 5G в крупных городах операторам связи нужен диапазон 3,4-3,8 ГГц —он наиболее подходящий для массового покрытия сетями, но занят силовыми структурами.
  • Пока Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, власти предлагают операторам также использовать частоты 4,8-4,99 ГГц.
  • Из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и не окупится до 2040 года, заявили операторы.

#новость #мтс #билайн #ростелеком #мегафон #5g

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4 комментария
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Деньги в мандаринах

Nikolay Kapustin

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Поэтому и разрешили.

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Sergei Timofeyev

0

 Для строительства сетей 5G в крупных городах операторам связи нужен диапазон 3,4-3,8 ГГц — он наиболее подходящий для массового покрытия сетями, но занят силовыми структурами.

Спутниками он занят. Интерференсное влияние ровно никакое будет, но ГКРЧ - вещь в себе.

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Антон

Sergei
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В стране не надо столько мусоров 

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Sergei Timofeyev

Антон
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Там зелёные, но не экологи. Ваших там никогда не было и не будет.

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