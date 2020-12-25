Сооснователь российского «кольца безопасности» Nimb официально объявил о закрытии стартапа Статьи редакции
О проекте давно не было новостей.
Один из основателей стартапа Nimb Леонид Берещанский на своей странице в Facebook объявил о закрытии. Производитель колец с тревожной кнопкой работал с 2016 года.
Берещанский не ответил на вопросы vc.ru о причинах закрытия Nimb и количестве проданных колец. Он лишь сказал, что процесс закрытия был постепенным и начался в конце 2019 года. К анонсу поддержка сервиса остановлена.
Все сотрудники Nimb «уже нашли применение навыкам и опыту» в других командах, добавил Берещанский. Сам он сейчас рассматривает «варианты приложения знаний и опыта», а также открыт к идеям и предложениям со стороны.
Nimb — кольцо с кнопкой на ободке, с её помощью можно отправить сигнал тревоги близким. При нажатии сообщение с координатами владельца уходит заданным контактам и другим пользователям Nimb. Идея пришла Берещанскому и Маршанскому в 2014 году, после того как на подругу Берещанского напал возле дома её бывший партнёр. На старте они вложили $500 тысяч собственных вложений.
В 2016 году основатели запустили сбор денег на краудфандинговой платформе Kickstarter и рассчитывали собрать $50 тысяч. Стартап собрал нужную сумму меньше чем за сутки: проект поддержали 2500 пользователей, которые перечислили почти $300 тысяч. Стоимость кольца на Kickstarter начиналась от $75, большинство предзаказов были из США.
Привлечь внимание к проекту помогла в том числе PR-специалист Екатерина Романовская, присоединившаяся к Nimb в 2016 году. Она объявила о запуске кампании на Kickstarter и рассказала личную историю: когда ей было 25 лет, на девушку напал незнакомец и нанёс ей несколько ножевых ранений. Записью в Facebook поделились около 5000 человек, а история попала в в материалы различных СМИ в США, Великобритании, Германии, России и других странах.
Первую партию участникам кампании на Kickstarter стартап отправил в начале 2018 года. Главной проблемой Nimb и причиной задержек стало производство и поиск фабрики, которая сможет сделать кольцо, отвечающее всем требованиям. Изначально пользователи должны были получить кольца в марте 2017 года, затем компания перенесла сроки на осень 2017 года, а позже — на начало 2018 года.
Сайт Nimb не работает как минимум с августа 2020 года, свидетельствуют данные архива интернета, последняя розничная цена кольца составляла $249.
Берещанский последний раз публично рассказывал о проекте на конференции MWC в феврале 2019 года: он представил вторую версию кольца — водонепроницаемое и с возможностью работы без привязки к смартфону. Тогда в компании сказали, что уже доставила все кольца первого поколения, которые заказали пользователи на Kickstarter.
В марте 2020 года история Nimb была опубликована в журнале Wired — стартап попал в материал о технологиях и устройствах, помогающих женщинам бороться с насилием. Но о судьбе проекта тогда ничего не написали. Одновременно с публикацией Романовская объявила об уходе из Nimb.
За время работы стартап не привлёк внешних инвестиций, хотя изучал такую возможность.
Было понятно еще на старте.
Абсолютный кавалер
Было понятно ещё до старта 😁
Вот что интересно, те кто купил устройства-они превращаются в тыкву? Хорошо бы тогда чтоб код открыли.
Было б интересно, если б получилось как с Pebble.
https://rebble.io/
Кст Microsoft Band превратился в тыкву после закрытия Microsoft Health.
Но у меня физически они устали намного раньше)))
кстати да, хороший вопрос, что с серваками
вот у меня лежит отличная платка Wunderbar
Но стартап не взлетел и серваки мертвы (может опенсорснули, не следил но и не видел). а так мертвый груз
не проще было такую функцию встроить в часы и не изобретать велосипед?
надо было переформатировать в что-нибудь другое, например кольцо начинало бить током если решил пофапать
Идея хорошая, но авторы сами её исказили до "безобразия" путем завышенных требований по миниатюрности и красоте в ущерб функциональности.
Работает без этих недостатков https://www.knopka24.ru/
Хайповый проект. Это тоже самое придумать пояс верности с сигналом на телефон.
Лучше пусть просто бьет током. А то вдруг телефон выключен или находится вне зоны действия сети..
современные девицы легкого поведения сразу опротестуют такое решение, в суд подадут и тд, а вот кольцо от харассмента им было по нраву
"Идея пришла Берещанскому и Маршанскому"
Не знаю, но как будто уже здесь все было ясно 😕
а причина закрытия проста - без AI и блокчейна было кольцо! Онсователи набрались опыта и деньжат, теперь второй проект откроют - "интеллектуальная кофе-чашка для посетителей барбер-шопов"
Раз там только ble модуль, значит нужен неразряженный телефон. В чем смысле такого девайса? Чтобы тайком нажать кнопку, когда на тебя напали, типа? Или если упал с приступом и за телефоном в карман лезть не вариант.
Им ведь в комментариях ещё в 2018-м году подсказали: нужно использовать в качестве ориентира сердечный ритм. Можно было бы пивотнуть существующий проект, или создать с нуля нового и неповторимого конкурента многочисленным фитнес-браслетам.
Блоги компаний
Показать еще