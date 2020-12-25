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Техника
Альберт Хабибрахимов

Сооснователь российского «кольца безопасности» Nimb официально объявил о закрытии стартапа Статьи редакции

О проекте давно не было новостей.

23 23 комментария
Деньги в мандаринах
3179 просмотров

Один из основателей стартапа Nimb Леонид Берещанский на своей странице в Facebook объявил о закрытии. Производитель колец с тревожной кнопкой работал с 2016 года.

Nimb всё. Спасибо всем, кто принимал участие, верил и поддерживал! Я помню вклад каждой и каждого, поэтому, знай, я тебе благодарен. За порыв, за время, за работу, за отдачу, за веру, за отношение, за доверие.

Когда мы с Никитой Маршанским начинали проект, мы сказали себе, что если мы этим проектом спасём хотя бы одну жизнь, то, как и когда бы проект ни закончился, это всё будет не зря.

Так и есть. Каждый из принимавших участие и поддержавших нас, даже просто своим комментарием, может с уверенностью сказать себе, что это было не зря.

Ещё увидимся!

Леонид Берещанский

Берещанский не ответил на вопросы vc.ru о причинах закрытия Nimb и количестве проданных колец. Он лишь сказал, что процесс закрытия был постепенным и начался в конце 2019 года. К анонсу поддержка сервиса остановлена.

Все сотрудники Nimb «уже нашли применение навыкам и опыту» в других командах, добавил Берещанский. Сам он сейчас рассматривает «варианты приложения знаний и опыта», а также открыт к идеям и предложениям со стороны.

Изображение, которое Леонид Берещанский приложил к объявлению о закрытии Nimb

Nimb — кольцо с кнопкой на ободке, с её помощью можно отправить сигнал тревоги близким. При нажатии сообщение с координатами владельца уходит заданным контактам и другим пользователям Nimb. Идея пришла Берещанскому и Маршанскому в 2014 году, после того как на подругу Берещанского напал возле дома её бывший партнёр. На старте они вложили $500 тысяч собственных вложений.

В 2016 году основатели запустили сбор денег на краудфандинговой платформе Kickstarter и рассчитывали собрать $50 тысяч. Стартап собрал нужную сумму меньше чем за сутки: проект поддержали 2500 пользователей, которые перечислили почти $300 тысяч. Стоимость кольца на Kickstarter начиналась от $75, большинство предзаказов были из США.

Привлечь внимание к проекту помогла в том числе PR-специалист Екатерина Романовская, присоединившаяся к Nimb в 2016 году. Она объявила о запуске кампании на Kickstarter и рассказала личную историю: когда ей было 25 лет, на девушку напал незнакомец и нанёс ей несколько ножевых ранений. Записью в Facebook поделились около 5000 человек, а история попала в в материалы различных СМИ в США, Великобритании, Германии, России и других странах.

Первую партию участникам кампании на Kickstarter стартап отправил в начале 2018 года. Главной проблемой Nimb и причиной задержек стало производство и поиск фабрики, которая сможет сделать кольцо, отвечающее всем требованиям. Изначально пользователи должны были получить кольца в марте 2017 года, затем компания перенесла сроки на осень 2017 года, а позже — на начало 2018 года.

Перстень — новый форм-фактор для электронных устройств. Несмотря на то что функциональность с первого взгляда достаточно простая, было нелегко расположить электронику внутри кольца и сохранить при этом красивый дизайн.

Исправление любой появляющейся проблемы занимает много времени, ведет к изменению других частей конструкции и процесса производства. Это одно из главных отличий от проектов, в которых продукт — это программное обеспечение.

Леонид Берещанский
в интервью vc.ru, 2018 год
«В Кремниевой долине говорят, что у нас…
Сооснователи стартапа по производству колец с тревожной кнопкой Nimb — о начале поставок устройств…
vc.ru

Сайт Nimb не работает как минимум с августа 2020 года, свидетельствуют данные архива интернета, последняя розничная цена кольца составляла $249.

Берещанский последний раз публично рассказывал о проекте на конференции MWC в феврале 2019 года: он представил вторую версию кольца — водонепроницаемое и с возможностью работы без привязки к смартфону. Тогда в компании сказали, что уже доставила все кольца первого поколения, которые заказали пользователи на Kickstarter.

В марте 2020 года история Nimb была опубликована в журнале Wired — стартап попал в материал о технологиях и устройствах, помогающих женщинам бороться с насилием. Но о судьбе проекта тогда ничего не написали. Одновременно с публикацией Романовская объявила об уходе из Nimb.

За время работы стартап не привлёк внешних инвестиций, хотя изучал такую возможность.

#новость #nimb #стартапы

23 23 комментария
11
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Andrew Martynov

13

Это что получается - мы больше не защищены?! 😱😱😱

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Anatoly Ivanov

5

Было понятно еще на старте. 

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Абсолютный кавалер

Anatoly
0

Было понятно ещё до старта 😁

Ответить

Михаил Качалов

Абсолютный
1

Не всем понятно

Ответить

101

3

Вот что интересно, те кто купил устройства-они превращаются в тыкву? Хорошо бы тогда чтоб код открыли.

Ответить

Mike Kosulin

101
2

Было б интересно, если б получилось как с Pebble.
https://rebble.io/

Ответить

Mike Kosulin

Mike
0

Кст Microsoft Band превратился в тыкву после закрытия Microsoft Health.
Но у меня физически они устали намного раньше)))

Ответить

Евгений Дроздов

Mike
0

Nike FuelBand тоже стал тыквой.

Ответить

Pavel Osadchuk

101
0

кстати да, хороший вопрос, что с серваками
вот у меня лежит отличная платка Wunderbar
Но стартап не взлетел и серваки мертвы (может опенсорснули, не следил но и не видел). а так мертвый груз

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

не проще было такую функцию встроить в часы и не изобретать велосипед?

Ответить

Кикбривик

Shlomo
–2

ТЫ ЧО, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЧО БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ ВСЯКИЕ ЕПЛЫ И САСУНГИ?????????

Ответить

Дмитрий Мантис

2

надо было переформатировать в что-нибудь другое, например кольцо начинало бить током если решил пофапать

Ответить

Борис Васильев

2

Идея хорошая, но авторы сами её исказили до "безобразия" путем завышенных требований по миниатюрности и красоте в ущерб функциональности.
Работает без этих недостатков https://www.knopka24.ru/ 

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Лукас Лойс

1

hahaha, classic...

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Denis1710

1

Хайповый проект. Это тоже самое придумать пояс верности с сигналом на телефон.

Ответить

Eugene Danilov

Denis1710
0

а это идея

Ответить

Uuno Turhopuru

Denis1710
0

Лучше пусть просто бьет током. А то вдруг телефон выключен или находится вне зоны действия сети..

Ответить

Dan Grigoryev

Denis1710
0

современные девицы легкого поведения сразу опротестуют такое решение, в суд подадут и тд, а вот кольцо от харассмента им было по нраву

Ответить

Николай Западный

0

А зря

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Alexander K.

0

"Идея пришла Берещанскому и Маршанскому"

Не знаю, но как будто уже здесь все было ясно 😕

Ответить

i h8ers

0

а причина закрытия проста - без AI и блокчейна было кольцо! Онсователи набрались опыта и деньжат, теперь второй проект откроют - "интеллектуальная кофе-чашка для посетителей барбер-шопов"

Ответить

Андрей Суржиков

0

Раз там только ble модуль, значит нужен неразряженный телефон. В чем смысле такого девайса? Чтобы тайком нажать кнопку, когда на тебя напали, типа? Или если упал с приступом и за телефоном в карман лезть не вариант.

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Ol Ka

0

Им ведь в комментариях ещё в 2018-м году подсказали: нужно использовать в качестве ориентира сердечный ритм. Можно было бы пивотнуть существующий проект, или создать с нуля нового и неповторимого конкурента многочисленным фитнес-браслетам.

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Сооснователи стартапа по производству колец с тревожной кнопкой Nimb — о начале поставок устройств…
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