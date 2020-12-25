Nimb всё. Спасибо всем, кто принимал участие, верил и поддерживал! Я помню вклад каждой и каждого, поэтому, знай, я тебе благодарен. За порыв, за время, за работу, за отдачу, за веру, за отношение, за доверие.

Когда мы с Никитой Маршанским начинали проект, мы сказали себе, что если мы этим проектом спасём хотя бы одну жизнь, то, как и когда бы проект ни закончился, это всё будет не зря.



Так и есть. Каждый из принимавших участие и поддержавших нас, даже просто своим комментарием, может с уверенностью сказать себе, что это было не зря.



Ещё увидимся!