Volkswagen показала прототип робота-заправщика для электромобилей Статьи редакции
Он запускается с помощью приложения или систем машины и работает автономно.
Volkswagen представила прототип автономного робота-заправщика для электромобилей. Инфраструктура для таких машин — ключевой фактор в распространении электрокаров, а робот компании — одно из перспективных решений, считают в компании.
Робот сможет заряжать машину без участия человека, отмечает автопроизводитель. Он включается с помощью приложения или систем самого автомобиля. Другие детали о роботе не сообщаются.
Volkswagen не сообщила, когда планирует выпустить робота-заправщика. Однако в начале 2021 года компания собирается выпустить универсальные станции быстрой зарядки. Их будут делать на заводе производителя в Германии.
Представил как на тебя ночью мчится эта кривовая шняга с глазами и зарядным пистолетом😅😅
В чем проблема сделать на постоянной высоте контакты внутри, чтобы под машину заезжала вилка аля рохля, как заряжается робот пылесос. Электромобилей ещё мало, чтобы успеть сделать станларт
В ЕС уже есть стандард штекеров для зарядки электромобилей — Type 2.
A по сабжу, у нас тут много VW IQ3 появилось за последний квартак, и они мне нравятся. Прогресс налицо.
Очередной проект из разряда "зачем делать просто, если можно сложно?" Большинство современных паркингов оснащены зарядными колонками, часто бесконтактными. Этот самоходный пауэрбанк устарел уже на стадии конструкторского замысла.
Например эта штука может заряжать припаркованные на улицах машины
С таким клиренсом эти заряжальщики смогут работать даже не на каждом паркинге, не то что на городском рельефе))
На то и прототип. Но в целом встраивать зарядку прямо в асфальт (или бордюр), которая будет цепляться ко дну - наверно перспективнее
Уже строят дороги с возможностью подзарядки батарей во время движения. Volkswagen явно опаздывает...
Я сделал робота чтобы он заряжал твоего робота пока ты занят проектированием роботов.
Очень классно.
Пример с моей улицы, надавно считал - 50 машин запарковано, из них 33! гибрида или электромобиля, на улице ровно 2 медленных зарядки.
Наверное так же как у Теслы, меры предосторожности с прототипом, близко ничего не ронять)
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