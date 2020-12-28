Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Таня Боброва

Volkswagen показала прототип робота-заправщика для электромобилей Статьи редакции

Он запускается с помощью приложения или систем машины и работает автономно.

16 16 комментариев
Деньги в мандаринах
1341 просмотров

Volkswagen представила прототип автономного робота-заправщика для электромобилей. Инфраструктура для таких машин — ключевой фактор в распространении электрокаров, а робот компании — одно из перспективных решений, считают в компании.

Робот сможет заряжать машину без участия человека, отмечает автопроизводитель. Он включается с помощью приложения или систем самого автомобиля. Другие детали о роботе не сообщаются.

Volkswagen не сообщила, когда планирует выпустить робота-заправщика. Однако в начале 2021 года компания собирается выпустить универсальные станции быстрой зарядки. Их будут делать на заводе производителя в Германии.

#новость #volkswagen #роботы #электромобили

16 16 комментариев
3
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","volkswagen"], "comments": 16, "likes": 3, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 192159, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Dec 2020 21:27:47 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Вечный супер_стар

4
Ответить

Roman Moskovskiy

1

Представил как на тебя ночью мчится эта кривовая шняга с глазами и зарядным пистолетом😅😅

Ответить

Roman Moskovskiy

Roman
1

В чем проблема сделать на постоянной высоте контакты внутри, чтобы под машину заезжала вилка аля рохля, как заряжается робот пылесос. Электромобилей ещё мало, чтобы успеть сделать станларт

Ответить

Idite Delami

Roman
0

В ЕС уже есть стандард штекеров для зарядки электромобилей — Type 2.

A по сабжу, у нас тут много VW IQ3 появилось за последний квартак, и они мне нравятся. Прогресс налицо.

Ответить

Timur Kuzmin

1

Очередной проект из разряда "зачем делать просто, если можно сложно?" Большинство современных паркингов оснащены зарядными колонками, часто бесконтактными. Этот самоходный пауэрбанк устарел уже на стадии конструкторского замысла.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Timur
0

Например эта штука может заряжать припаркованные на улицах машины

Ответить

Timur Kuzmin

Ренат
0

С таким клиренсом эти заряжальщики смогут работать даже не на каждом паркинге, не то что на городском рельефе))

Ответить

Ренат Зайдуллин

Timur
2

На то и прототип. Но в целом встраивать зарядку прямо в асфальт (или бордюр), которая будет цепляться ко дну - наверно перспективнее

Ответить

Timur Kuzmin

Ренат
0

Уже строят дороги с возможностью подзарядки батарей во время движения. Volkswagen явно опаздывает...

Ответить

Pavel Voronkov

1

Тем временем в Норильске

Ответить

Александр Кучеряев

1

Я сделал робота чтобы он заряжал твоего робота пока ты занят проектированием роботов.

Ответить

Успешный фонарь

1

Сдаётся мне, с литрами он так же пиздит как и с уровнем выхлопных газов -) 

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

Скорее робот-зарядник

Ответить

Mike Raitsyn

0

Очень классно. 
Пример с моей улицы, надавно считал - 50 машин запарковано, из них 33! гибрида или электромобиля, на улице ровно 2 медленных зарядки. 

Ответить

Vlad Semushin

Mike
0

Это где так?

Ответить

Alexey Likhunchay

0

Наверное так же как у Теслы, меры предосторожности с прототипом, близко ничего не ронять)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Rambler Group
Подписан
Отписаться
Как искусственный интеллект стал ведущим подкаста портала «Рамблер»
Подкасты портала «Рамблер», производство и выпуск которых стартовали в июне этого года, активно развиваются и показываю…
0
TanukiFamily
Подписан
Отписаться
«Перевернуть игру» на рынке пицца-деливери за 4 месяца: кейс TVOЯ
Казалось бы, что нового может придумать пиццерия в таком конкурентном окружении, которое характерно для Москвы? Оказало…
21
vc.ru
Подписан
Отписаться
Пора открывать: 15 материалов, которые пользователи vc.ru чаще всего добавляли в закладки
Возможно, на каникулах получится до них добраться.
27

Показать еще

Лучшие комментарии
Таня Боброва
за день
Добавила в закладки
Пора открывать: 15 материалов, которые пользователи vc.ru чаще всего добавляли в закладки
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Evgheni Chiriliuc

ЦБ предложил ограничить покупку…

Yuri Finogeev

Россия приостановила…

Илья Шишкунов

В Великобритании ограничат…

Vlad Semushin

Volkswagen показала прототип…

Evgheni Chiriliuc

ЦБ предложил ограничить покупку…

Катерина Хохолева

Отсутствие подоходного налога и…

Andrew Freez

Власти Петербурга отчитались о…

Илья Шишкунов

«У других из-за кризиса падает…

Evgheni Chiriliuc

ЦБ предложил ограничить покупку…

Mikhail Shamov

Как создать отличную поддержку…

Илья Шишкунов

В Великобритании ограничат…

Andrew Freez

«У других из-за кризиса падает…

Alexandr Brovin

Сколько стоит «Сбер» в…

Ольга Маньшина

SEO-подрядчик. Как его…

Артем Богданов

Власти Петербурга отчитались о…

Alexander A

В Великобритании ограничат…

Oleg Makarov

Как не сойти с ума, работая с…

Andrew Freez

Пора открывать: 15 материалов…

Valentin Dombrovsky

Telegram-бот с помощью таблицы…

Marakuya

Отсутствие подоходного налога и…
null