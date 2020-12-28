Он запускается с помощью приложения или систем машины и работает автономно.

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Volkswagen представила прототип автономного робота-заправщика для электромобилей. Инфраструктура для таких машин — ключевой фактор в распространении электрокаров, а робот компании — одно из перспективных решений, считают в компании.

Робот сможет заряжать машину без участия человека, отмечает автопроизводитель. Он включается с помощью приложения или систем самого автомобиля. Другие детали о роботе не сообщаются.