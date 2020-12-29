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Техника
Новости TJ

В США дронам разрешат летать над людьми — это упростит коммерческую доставку с помощью устройств Статьи редакции

Но для этого на них должны появиться системы идентификации.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обновит правила эксплуатации дронов, говорится на сайте организации. В частности, FAA разрешит полёты над скоплением людей, а также полёты в ночное время, если оборудовать устройства сигнальными огнями.

Reuters указывает, что раньше дроны могли летать только над людьми, которые управляют устройствами, что осложняло их использование для коммерческих доставок. Bloomberg также пишет, что FAA «устранило серьёзное препятствие для коммерческих доставок и обслуживания».

По новым правилам дроны необходимо оборудовать системой Remote ID, позволяющей правоохранительным органам идентифицировать устройство и установить, откуда им управляют. The Verge пишет, что система «имеет смысл», поскольку она позволит выяснить, например, кто опасно пилотирует дрон. Reuters называет Remote ID аналогом номеров для автомобилей.

Новые правила опубликуют в январе 2021 года, они вступят в силу через 60 дней после этого. У производителей дронов будет 18 месяцев, чтобы начать выпуск дронов с Remote ID, а у операторов — ещё год, чтобы начать использовать устройства с этой системой. По данным FAA, в США зарегистрировано более 1,7 миллиона дронов и 203 тысяч лицензированных операторов.

#новость #сша

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Ol Ka

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«Прошивка, смена Remote ID — быстро, недорого, с гарантией» 🤭

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Тесный единорожек88

0

Отличная новость! 

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Вадим Бакин

0

Фигово будет, когда они начнут падать

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Айдар Зарипов

0

Главное чтобы дроны не какали как голуби. Остальное стерпится.  

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Ol Ka

Айдар
0

Звучит как начало отличной истории.

Рассказывай.

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Ахундов Эмиль

0

А как же выстрелы в небо и подарки с небес? Как это будет регламентироваться. А частное воздушное пространство? 

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Олег-Юрьевич Чегин

0

Пока патрон дешевле дрона, торговли не будет.

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