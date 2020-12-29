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Техника
Таня Боброва

Xiaomi позволит покупателям выбрать между комплектом Mi 11 с адаптером питания и без него Статьи редакции

В конце декабря глава компании объявил, что Xiaomi уберёт зарядки из комплекта — после высмеивания Apple за такое решение.

28 декабря Xiaomi представила флагманский Mi 11 — первый смартфон компании на Snapdragon 888.

Базово устройство будет поставляться в Китае без адаптера питания в комплекте, но производитель предлагает и вариант с зарядкой. При этом оба устройства стоят одинаково — от 3999 юаней за версию 8 ГБ и 128 ГБ (около 45 тысяч рублей).

GIZMOCHINA @gizmochina
Standard #XiaomiMi11 does not come with a charger.

But Xiaomi is offering two options. One without the charger and one with a 55W GaN charger inside.

Both have the exact same price (3999 yuan). So it's completely your choice if you want to get the box with or w/o the charger. https://t.co/GtNzNxifcD
  • В конце декабря глава Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что Mi 11 будет продаваться без адаптера зарядки в комплекте. Он объяснил решение заботой об окружающей среде и обещал рассказать подробности на презентации.
  • В октябре Apple убрала адаптер для зарядки и наушники из комплектов нового iPhone 12 и всех предыдущих моделей. Решение высмеяли конкуренты: например, Xiaomi опубликовала видео в Twitter, в котором «оставила всё в коробке».
Mi 11

#новость #xiaomi

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22 22 комментария
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Амбассадор Бреда

20

Действительно правильное решение. Пускай пользователь сам выбирает.
+ к карме Xiaomi

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Павел Евграфович

2

Вообще, насколько я знаю, американская версия iPhone без зарядки стоит дешевле, чем аналогичная предыдущая с зарядкой. Они отдельно подчеркнули, что вычтут эту цену из стоимости. Просто в России, из-за 20 лет стабильности и вставания с колен, цены взлетели до небес и никакого понижения цены айфона не настало. Аналогично, в большинстве стран Европы можно в Макдоналдсе убрать из гамбургера любые комплектующие, и он станет без них дешевле. В России можно убрать, но цена не изменится. 

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Ярослав Шенцов

Павел
1

Вырастет,  ведь её "надчинку" сначала нужно положить, а полсе- убрать 😃😄😁

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Павел Евграфович

Ярослав
0

Мечтаю посмотреть, как они убирают соль 😁😁😁

Ответить

Иван Вялков

2

Яиц у китайцев нет

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Artemy

Иван
6
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Комментарий удален

Sam Muradovich

–13

“Решение высмеяли конкуренты: например, Xiaomi», а кто считает это китайское *овно конкурентом эппла?

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Антон Шумаков

Sam
2

Судя по Вашему комментарию вы не представляете что за бренд Xiaomi вообще. И по многим параметрам он лучше яблока, который для соплижуев с завышенной ценой.

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Marakuya

Антон
2

т.е. у них всё-таки разная целевая аудитория и они не конкуренты? 

Ответить

Экспертный Артем

Антон
0

Хохохо, целый год на vc и вот - первый коммент) Молодец, хорошо постарался)

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Basil

Антон
0

Есть опыт использования Xiaomi, не только телефонов. Но какой толк сравнивать в 2020 только железки?
В этом случае все флагманы будут примерно одинаковы.
Давайте смотреть шире и рассматривать  ещё и экосистему бренда.
Я тоже буду утверждать, что просто один голый Iphone будет может и не лучше других флагманов. Но как только появляется второе и третье  устройство - то начинается магия. Принять звонок на макбуке, скопировать текст в телефоне вставить на iPad и т.д. 
Даже мой макбук разблокируется сам, если я подойду к нему в часах.
Почти все можно реализовать из того, что я перечислил самому между андроидом и виндой. Но зачем, если все уже придумали до нас :)

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Aleksandr Talalaev

Sam
1

Ну начнём с того что с iphone конкурирует(напрямую) только iphone, так как других телефонов в их экосистеме и на iOS нет. Поэтому есть конкуренция платформ Android vs iOS, где телефоны уже часть системы. Переход между платформами, даже без учёта любви(неважно к Apple, Samsung, Xiaomi) тяжелее, чем между телефонами на одной платформе.
А продукция Xiaomi в плане железа конечно же отстаёт в среднем по чистому качеству продукции, но не настолько чтобы называться говном. Главные недостатки у них всё же в качестве ПО, где отставание уже более заметное во многих аспектах.

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Александр Кучеряев

Aleksandr
1

Вы как-то неправильно понимаете, вот есть Вася, у Васи есть условно 50к или одобренный кредит, и Вася думает купить ему айфон прошлых поколений, которые и не сильно то хуже нынешних смартфонов или царский сяоми последнего года, который тоже вроде за свои деньги от флагманов подороже не отстаёт. Вот здесь конкуренция и наступает кому заплатит Вася, дестребьютору айфонов или сяоми, кто закажет у производителя новую партию потому что сотни таких Вась сделали выбор в сторону одного или другого бренда. Только деньги и две кампании, никаких экосистем и ОС, это все мишура и маркетинг.

Ответить

Экспертный Артем

Алексан…
0

Кредит, 50к, сяоми? Ничего не путаете? Условный Вася скорей возьмет 10-20к и купит сяоми, который топ за свои деньги. И будет прав)

Ответить

Aleksandr

Алексан…
–1

Пусть мишура и маркетинг, но он работает. Сегодня, особенно среди условных Маш, iphone == правильный телефон и успех. Все хотят его.
Остальные не могут и придумывают отмазки почему не iphone и почему он ужасен. Ну и другие просто его не любят и пользуются телефонами, пусть того же Xiaomi(я пользуюсь кста) по своим причинам, допустим любят андроид или больше возможностей в некоторых аспектах, любят рутовать и тд и тп, просто не нравится iphone. Причин много.
Тому же Samsung очень тяжело даётся борьба с iphone на равных(я про тот же сегмент, условно премиум телефонов).
Ну и экосистему не стоит сбрасывать, Apple таки хорошо учится доить своих пользователей, у них высокоплатежёспособная аудитория, даже не смотря на то что многие берут iphone в кредит и ездят со своим iPhone 12 Pro Max на автобусах и маршрутных такси.

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Igor Filippov

Sam
0

Судя по росту цен на флагманы они к этому стремятся.

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Tvg Gaminz

Sam
0

https://www.google.com/amp/s/www.ixbt.com/news/2019/12/09/xiaomi-zanimaet-chetvertoe-mesto-na-mirovom-rynke-smartfonov.amp.html

Вот ответ на ваш комментарий. Советую прочитать

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Artemy

1

Отлично: теперь при покупке телефона будем уточнять комплектацию!

Ответить

Антон

0

Набор с Айфоном и без.

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Tvg Gaminz

0

Больше интересует одна и та же цена, в чем тогда был смвсл убирать зарядку из коробки? Сделать ее меньше/легче? Чтобы она красивее на витрине смотрелась? Ждем презентации, видимо там все и расскажут...

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Timur Suleymanov

0

.

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Bobo Momo

–3

С адаптером дешевле, угадал?

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