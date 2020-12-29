В конце декабря глава компании объявил, что Xiaomi уберёт зарядки из комплекта — после высмеивания Apple за такое решение.

Базово устройство будет поставляться в Китае без адаптера питания в комплекте, но производитель предлагает и вариант с зарядкой. При этом оба устройства стоят одинаково — от 3999 юаней за версию 8 ГБ и 128 ГБ (около 45 тысяч рублей).