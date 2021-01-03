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Техника
Евгений Делюкин

Лучшие приложения 2020 года в App Store, получившие премию MacStories Select Статьи редакции

Издание MacStories в третий раз провело премию Select, в которой редакция и читатели выбрали лучшие приложения года на платформах iOS и macOS.

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В 2020 году Select прошёл в семи номинациях: в каждой по одному победителю и паре финалистов.

Лучшее новое приложение — Craft

Craft — приложение для создания заметок на платформах Apple, которое «переопределяет всю категорию» подобных сервисов и объединяет удобство простых приложений вроде «Заметок» от Apple и мощность Notion, считает MacStories.

Craft использует блочную структуру заметок, как Notion, а также распознаёт синтаксис команд по нажатию «/» — это открывает меню с опциями форматирования текста, вставки данных, создания подстраниц, блоков кода и других возможностей.

Приложение позволяет создавать модульные документы, где вся информация связана между собой с помощью перекрестных ссылок, вложенных друг в друга страниц и бесшовного объединения заметок.

Оно хорошо подходит как для организации простых записей, так и больших исследований, а также рабочих процессов — в нём легко сохранять информацию и искать её благодаря универсальному поиску по разделам и заметкам.

MacStories считает, что создание заметок со встроенной навигацией работает на iPhone и iPad «значительно отшлифованнее», чем у Notion и глубже интегрировано с системой. Craft умеет экспортировать Markdown, TextBundle, PDF, может генерировать ссылки и единственное, чего пока не хватает приложению, — поддержки таблиц, похожих на те, что в Notion.

Мы считаем Craft лучшим новым приложением 2020 года: его выдающийся дизайн сочетается с той зрелостью и вниманием к деталям, которые мы нечасто видим в продуктах версии 1.0. Craft — это наглядное доказательство, что независимые разработчики по-прежнему могут конкурировать с более популярными сервисами с венчурными инвестициями.

‎Craft - Docs and Notes Editor
‎Craft is a tool for creating beautiful documents and notes and sharing your thoughts. Everything…
apps.apple.com

Лучшее новое приложение, финалисты — Widgetsmith и Halide Mark II

Widgetsmith — приложение для создания настраиваемых виджетов на iOS 14, благодаря которому пользователи стали создавать собственные «темы оформления» системы.

Оно позволяет не только создавать множество виджетов от календарей и списков дел до фотографий и данных о здоровье, но и планировать содержимое виджетов в течение дня.

Есть ли спрос на готовые темы для iOS 14 и что…
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vc.ru

Halide Mark II — мощное приложение для камеры iPhone с удобным интерфейсом и функциями как для новичков, так и профессионалов, которое позволяет полностью раскрыть возможности камеры устройства, считает MacStories. Оно быстро запускается, а все важные элементы управления интуитивно понятны и удобны для управления большим пальцем руки.

Приложение умеет работать с форматом RAW, автоматически улучшать изображения в этом формате, чтобы они хорошо выглядели на экране смартфона без постобработки, а также сохранять фото сразу в двух форматах — JPG и RAW.

‎Halide Mark II - Pro Camera
‎** Please note that Halide is not free. We offer a 7-day free trial of the app, and you can…
apps.apple.com

Лучшее обновление приложения — Soor

Сторонний клиент для Apple Music, разработчики которого реализовали полноценный мини-плеер с плейлистом и переключением треков в формате виджета для iOS 14, найдя обходной путь в API.

Изначально виджеты в системе не были интерактивными и по нажатию на них переводили пользователя в приложение.

В отличие от виджетов стандартного приложения «Музыка», Coop предлагает выводить персонализированные подборки, сгенерированные и «умные» плейлисты и получить прямой контроль над тем, какую музыку слушать и как ей управлять с домашнего экрана iPhone и iPad.

«Музыкальные виджеты Soor — это лучшее, что можно найти на iOS 14», — отмечает MacStories.

‎Soor ▹
‎Soor is a beautiful, premium music player for your iPhone. Features: - First feature rich 3rd…
apps.apple.com

Лучшее обновление приложения, финалисты — Timery и GameTrack

Timery — приложение для отслеживания времени, которое интегрируется с сервисом Toggl.

Его назвали лучшим новым приложением 2019 года по версии MacStories за счет удобства и «внимания к пользователям», а в 2020 году оно получило награду за обновление виджетов на iOS 14, которые можно комбинировать на экране.

Виджеты можно комбинировать на одном экране, с их помощью пользователи получили доступ к сохраненным таймерам, проверке состояния запущенных таймеров и контролю общего отслеживаемого времени.

‎Timery for Toggl
‎Enhance your Toggl experience on iOS with Timery! From starting your favorite timers with one tap…
apps.apple.com

GameTrack создан для поиска и отслеживания видеоигр. В 2020 году разработчик Джо Кимберлин Вайер добавил в приложение боковую панель для iPad и виджеты, которые понравились редакции MacStories.

Так, пользователи теперь могут вывести на домашний экран iOS списки «Сейчас играю» или «Планирую поиграть», которые упрощают работу с приложением и легко редактируются — обычно трекеры медиа легко теряются на фоне других сервисов и вскоре их забывают вести.

‎GameTrack
‎GameTrack is a macOS app that makes managing your video game collection easy and enjoyable. Use…
apps.apple.com

Лучшая новая функция — ML Super Resolution в Pixelmator

ML Super Resolution в Pixelmator позволяет втрое масштабировать исходное изображения без потери его чёткости — с помощью машинного обучения. Она работает как на Mac, так и на iOS.

По мнению MacStories, это «одна из самых полезных демонстраций машинного обучения», которая позволяет работать со старыми фотографиями с низким разрешением и доводить их до современных стандартов.

‎Pixelmator Photo
‎Pixelmator Photo is a photo editor unlike any other. It features a collection of nondestructive…
apps.apple.com

Лучшая новая функция, финалист — виджеты GoodTask и Wiki-ссылки Craft

GoodTask — таск-менеджер с «умными» списками, персонализированными быстрыми действиями, тегами и темами оформления.

В 2020 году в GoodTask появилась поддержка виджетов в iOS 14, и по мнению редакции MacStories, разработчики продемонстрировали «самый мощный и универсальный подход к виджетам для таск-менеджеров, что видели на платформах Apple».

Все виджеты приложения модульные: можно выбрать, какие именно данные вывести на главный экран, включить вывод мини-календаря и создать уникальную тему оформления для отдельного виджета.

Также GoodTask предлагает виджет «быстрые действия», который активирует в приложении цепочку событий, например, создание задач с предварительно заполненной информацией.

‎GoodTask - To Do List Manager
‎--[ Winner of MacStories Selects 2018. Must-Have iOS Apps, App of the Year ]-- --[ Featured as…
apps.apple.com

В номинации за лучшую функцию MacStories вновь упомянули сервис заметок Craft — за функцию ссылок на другие заметки в стиле Wiki. Можно создавать ссылки на любой раздел и даже абзац, а также размещать «обратные ссылки» на исходные документы.

‎Craft - Docs and Notes Editor
‎Craft is a tool for creating beautiful documents and notes and sharing your thoughts. Everything…
apps.apple.com

Лучшее приложение для Apple Watch — Carrot Weather

Редакция MacStories отмечает, что с помощью Carrot Weather можно отобразить на часах практически любые погодные данные и тонко настроить под себя погодные циферблаты.

Оно хорошо синхронизируется с iOS, отлично выглядит, а погодный робот выдаёт забавные фразы.

‎CARROT Weather
‎** Winner of Apple’s Editor’s Choice award on the Mac and featured by The New York Times, Good…
apps.apple.com

Лучшее приложение для Apple Watch, финалист — Watchsmith

Приложение для создания персонализированных циферблатов, созданное автором Widgetsmith. Оно максимально универсально, и с его помощью можно создать под себя практически любое оформление и функции часов, отмечает издание.

‎Watchsmith
‎Watchsmith lets you personalize your Apple Watch like never before. It starts with a wide…
apps.apple.com

Лучшее приложение для Mac — Nova

Быстрый и энергоэффективный редактор кода для macOS, разработанный специально для системы. Это прослеживается в дизайне, интерфейсе и скорости работы приложения — оно идеально вписывается в рабочий процесс пользователя Mac, поддерживает все ожидаемые сочетания клавиш и обладает знакомой боковой панелью, считает MacStories.

Интерфейс Nova можно персонализировать в настройках, а функциональность увеличивать за счет библиотеки расширений. Например, добавить автозавершение кода для популярных языков программирования, стандартизировать формат кода или установить валидаторы.

Nova — не IDE (среда разработки), в нем нет продвинутых компиляторов или отладчика, но редактора кода хватает, чтобы покрыть рабочие процессы многих пользователей.

Nova
The beautiful, fast, flexible, native Mac code editor from Panic.
nova.app

Лучшее приложение для Mac, финалист — AirBuddy 2

AirBuddy упрощает управление Bluetooth-устройствами, одно из основных применений приложения — подключение AirPods и беспроводных наушников Beats к Mac. Интерфейс подключения аналогичен тому, что на iOS.

Кроме этого, во второй версии приложения есть виджет для macOS Big Sur, отслеживающий уровень заряда батареи Mac, ближайших iPad и iPhone, а также аксессуаров. А если запустить AirBuddy 2 на двух компьютерах, оно позволит плавно переключить подключенные устройства с одного Mac на другой.

AirBuddy 2
Experience AirPods on your Mac like never before.
v2.airbuddy.app

Лучший дизайн — Reeder 5

Многопанельный RSS-ридер, который существует более 10 лет, но с каждой новой версией продолжает быть «маяком отличного дизайна», считает MacStories.

Трудно выделить какую-то одну черту Reeder 5, связанную с дизайном, оно требует целостного анализа UX, чтобы понять, почему в нём есть что-то особенное.

От анимации индикатора обновления на верхней панели инструментов и плавных переходов между панелями на iPad до интеграции Safari View в список статей и смехотворно плавной прокрутки, при которой не пропадает ни одного кадра даже при сотнях заголовков статей. Использовать Reeder 5 — абсолютное удовольствие.

‎Reeder 5
‎Keep control of your news reading with Reeder, RSS reader and read later client in one app, now…
apps.apple.com

Лучший дизайн, финалист — Nova

Редакция MacStories отмечает не только качество редактора кода Nova, но и его дизайн.

Помимо четырех стандартных тем оформления, в приложении можно подключить сторонние варианты из библиотеки расширений. Они устанавливаются отдельно для самого редактора и окна вокруг него — благодаря этому, в Nova можно создать собственную цветовую комбинацию.

Также изданию понравилось разделение документа на две панели, быстрый доступ к функциям и качество файлового менеджера, который нативно работает на Mac.

Nova
The beautiful, fast, flexible, native Mac code editor from Panic.
nova.app

Выбор читателей — Reeder 5

RSS-ридер в 2019 году занял второе место в читательском голосовании MacStories, но с выходом 5-й версии приложения с улучшенным дизайном и расширенными функциями его рейтинг вырос.

‎Reeder 5
‎Keep control of your news reading with Reeder, RSS reader and read later client in one app, now…
apps.apple.com

Выбор читателей, финалист — Scriptable

Редактор кода для iOS и iPadOS, который даёт доступ к функциям системы через API JavaScript и позволяет создавать сложные сценарии автоматизации.

В 2020 году разработчик Саймон Стёрвинг доработал Scriptable под iOS 14: добавил настраиваемые виджеты и новые способы взаимодействия с ярлыками, для которых даже не нужно запускать само приложение.

Scriptable исправляет недостатки встроенного в iOS сервиса «Быстрые действия» и для многих пользователей стал «незаменимым инструментом для рабочих процессов», пишет MaStories.

‎Scriptable
‎Scriptable is an automation tool that enables you to write scripts that integrates with native…
apps.apple.com

Выбор читателей, финалист — Things 3

В 2019 году менеджер задач Things занял второе место в номинации «Выбор читателей» и в 2020 году остался в фаворитах — благодаря дизайну и быстрому появлению новых функций.

В марте 2020 года Things полностью переработали на watchOS, в апреле добавили поддержку курсора и клавиатуры Magic Keyboard на iPad, а в сентябре в приложении появились создание задач через Scribble и переработанные виджеты — в день релиза iOS 14 и iPadOS 14.

‎Things 3 for iPad
‎Get things done! The award-winning Things app helps you plan your day, manage your projects, and…
apps.apple.com

Приложение года — MusicHarbor

MacStories оценивает номинантов на главную награду по нескольким категориям:

  • Какое приложение больше всего нравилось в течение года?
  • На какое приложение полагаются редакторы в повседневных задачах и рабочих процессах?
  • Есть ли то приложение, что получило серьезные обновления и поддержку всех современных API на всех платформах Apple?
  • Какое приложение воплощает в жизнь уникальную идею и сочетает её с доступным и интуитивно понятным дизайном?

В 2020 году таким приложением стал MusicHarbor — сервис Маркоса Танаки, который позволяет оставаться в курсе новых музыкальных релизов любимых исполнителей. Он поддерживает все актуальные возможности iOS и iPadOS, интегрирован со Spotify в дополнение к Apple Music, а также перенесён на macOS с помощью технологии Apple Catalyst.

С помощью MusicHarbor и его виджетов для macOS и iOS можно легко отслеживать все синглы и альбомы исполнителей, сканировать библиотеку пользователя, смотреть новые клипы, читать рецензии и музыкальные новости, а также открывать нужный стриминговый сервис, например YouTube Music.

«MusicHarbor кажется надеждой, что в трудные времена люди могут объединяться и создавать искусство, что музыка может заполнить любую тишину, и независимо от того, насколько сложна задача, инди-разработчик может вложить всю душу и силы в продукт, который сделает нашу жизнь немного лучше», — пишет MacStories.

‎MusicHarbor - Track New Music
‎** Featured on MacStories, 9to5Mac, iOS Today, AppleInsider & more! ** With MusicHarbor you can…
apps.apple.com

Приложение года, финалист — Tot

Минималистичный блокнот для iPhone, iPad и Mac, состоящий из семи панелей-точек — семи блокнотов, каждому назначен свой цвет. Tot служит для быстрых и коротких заметок, которые нужно где-то зафиксировать, чтобы потом скопировать или вставить куда-то ещё.

Простое и элегантное приложение, созданное для того, чтобы временно освободить голову от мыслей, если их становится слишком много, чтобы удержать их все в голове, считает MacStories.

‎Tot Pocket
‎Tot is an elegant, simple way to collect & edit text across your Mac, iPhone, and iPad. It’s your…
apps.apple.com

#итоги2020 #apple #ios #macos #приложения

1 1 комментарий
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Денис Захаров

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Кажется мне пора переходить на apple. Приложения реально полезные и крутые. Особенно с масштабированием изображения без потери качества.

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