Издание MacStories в третий раз провело премию Select, в которой редакция и читатели выбрали лучшие приложения года на платформах iOS и macOS.

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В 2020 году Select прошёл в семи номинациях: в каждой по одному победителю и паре финалистов.

Лучшее новое приложение — Craft

Craft — приложение для создания заметок на платформах Apple, которое «переопределяет всю категорию» подобных сервисов и объединяет удобство простых приложений вроде «Заметок» от Apple и мощность Notion, считает MacStories.

Craft использует блочную структуру заметок, как Notion, а также распознаёт синтаксис команд по нажатию «/» — это открывает меню с опциями форматирования текста, вставки данных, создания подстраниц, блоков кода и других возможностей.

Приложение позволяет создавать модульные документы, где вся информация связана между собой с помощью перекрестных ссылок, вложенных друг в друга страниц и бесшовного объединения заметок.

Оно хорошо подходит как для организации простых записей, так и больших исследований, а также рабочих процессов — в нём легко сохранять информацию и искать её благодаря универсальному поиску по разделам и заметкам.

MacStories считает, что создание заметок со встроенной навигацией работает на iPhone и iPad «значительно отшлифованнее», чем у Notion и глубже интегрировано с системой. Craft умеет экспортировать Markdown, TextBundle, PDF, может генерировать ссылки и единственное, чего пока не хватает приложению, — поддержки таблиц, похожих на те, что в Notion.

Мы считаем Craft лучшим новым приложением 2020 года: его выдающийся дизайн сочетается с той зрелостью и вниманием к деталям, которые мы нечасто видим в продуктах версии 1.0. Craft — это наглядное доказательство, что независимые разработчики по-прежнему могут конкурировать с более популярными сервисами с венчурными инвестициями.

Лучшее новое приложение, финалисты — Widgetsmith и Halide Mark II

Widgetsmith — приложение для создания настраиваемых виджетов на iOS 14, благодаря которому пользователи стали создавать собственные «темы оформления» системы.

Оно позволяет не только создавать множество виджетов от календарей и списков дел до фотографий и данных о здоровье, но и планировать содержимое виджетов в течение дня.

Halide Mark II — мощное приложение для камеры iPhone с удобным интерфейсом и функциями как для новичков, так и профессионалов, которое позволяет полностью раскрыть возможности камеры устройства, считает MacStories. Оно быстро запускается, а все важные элементы управления интуитивно понятны и удобны для управления большим пальцем руки.

Приложение умеет работать с форматом RAW, автоматически улучшать изображения в этом формате, чтобы они хорошо выглядели на экране смартфона без постобработки, а также сохранять фото сразу в двух форматах — JPG и RAW.

Лучшее обновление приложения — Soor

Сторонний клиент для Apple Music, разработчики которого реализовали полноценный мини-плеер с плейлистом и переключением треков в формате виджета для iOS 14, найдя обходной путь в API.

Изначально виджеты в системе не были интерактивными и по нажатию на них переводили пользователя в приложение.

В отличие от виджетов стандартного приложения «Музыка», Coop предлагает выводить персонализированные подборки, сгенерированные и «умные» плейлисты и получить прямой контроль над тем, какую музыку слушать и как ей управлять с домашнего экрана iPhone и iPad.

«Музыкальные виджеты Soor — это лучшее, что можно найти на iOS 14», — отмечает MacStories.

Лучшее обновление приложения, финалисты — Timery и GameTrack

Timery — приложение для отслеживания времени, которое интегрируется с сервисом Toggl.

Его назвали лучшим новым приложением 2019 года по версии MacStories за счет удобства и «внимания к пользователям», а в 2020 году оно получило награду за обновление виджетов на iOS 14, которые можно комбинировать на экране.

Виджеты можно комбинировать на одном экране, с их помощью пользователи получили доступ к сохраненным таймерам, проверке состояния запущенных таймеров и контролю общего отслеживаемого времени.

GameTrack создан для поиска и отслеживания видеоигр. В 2020 году разработчик Джо Кимберлин Вайер добавил в приложение боковую панель для iPad и виджеты, которые понравились редакции MacStories.

Так, пользователи теперь могут вывести на домашний экран iOS списки «Сейчас играю» или «Планирую поиграть», которые упрощают работу с приложением и легко редактируются — обычно трекеры медиа легко теряются на фоне других сервисов и вскоре их забывают вести.

Лучшая новая функция — ML Super Resolution в Pixelmator

ML Super Resolution в Pixelmator позволяет втрое масштабировать исходное изображения без потери его чёткости — с помощью машинного обучения. Она работает как на Mac, так и на iOS.

По мнению MacStories, это «одна из самых полезных демонстраций машинного обучения», которая позволяет работать со старыми фотографиями с низким разрешением и доводить их до современных стандартов.

Лучшая новая функция, финалист — виджеты GoodTask и Wiki-ссылки Craft

GoodTask — таск-менеджер с «умными» списками, персонализированными быстрыми действиями, тегами и темами оформления.

В 2020 году в GoodTask появилась поддержка виджетов в iOS 14, и по мнению редакции MacStories, разработчики продемонстрировали «самый мощный и универсальный подход к виджетам для таск-менеджеров, что видели на платформах Apple».

Все виджеты приложения модульные: можно выбрать, какие именно данные вывести на главный экран, включить вывод мини-календаря и создать уникальную тему оформления для отдельного виджета.

Также GoodTask предлагает виджет «быстрые действия», который активирует в приложении цепочку событий, например, создание задач с предварительно заполненной информацией.

В номинации за лучшую функцию MacStories вновь упомянули сервис заметок Craft — за функцию ссылок на другие заметки в стиле Wiki. Можно создавать ссылки на любой раздел и даже абзац, а также размещать «обратные ссылки» на исходные документы.

Лучшее приложение для Apple Watch — Carrot Weather

Редакция MacStories отмечает, что с помощью Carrot Weather можно отобразить на часах практически любые погодные данные и тонко настроить под себя погодные циферблаты.

Оно хорошо синхронизируется с iOS, отлично выглядит, а погодный робот выдаёт забавные фразы.

Лучшее приложение для Apple Watch, финалист — Watchsmith

Приложение для создания персонализированных циферблатов, созданное автором Widgetsmith. Оно максимально универсально, и с его помощью можно создать под себя практически любое оформление и функции часов, отмечает издание.

Лучшее приложение для Mac — Nova

Быстрый и энергоэффективный редактор кода для macOS, разработанный специально для системы. Это прослеживается в дизайне, интерфейсе и скорости работы приложения — оно идеально вписывается в рабочий процесс пользователя Mac, поддерживает все ожидаемые сочетания клавиш и обладает знакомой боковой панелью, считает MacStories.

Интерфейс Nova можно персонализировать в настройках, а функциональность увеличивать за счет библиотеки расширений. Например, добавить автозавершение кода для популярных языков программирования, стандартизировать формат кода или установить валидаторы.

Nova — не IDE (среда разработки), в нем нет продвинутых компиляторов или отладчика, но редактора кода хватает, чтобы покрыть рабочие процессы многих пользователей.

Лучшее приложение для Mac, финалист — AirBuddy 2

AirBuddy упрощает управление Bluetooth-устройствами, одно из основных применений приложения — подключение AirPods и беспроводных наушников Beats к Mac. Интерфейс подключения аналогичен тому, что на iOS.

Кроме этого, во второй версии приложения есть виджет для macOS Big Sur, отслеживающий уровень заряда батареи Mac, ближайших iPad и iPhone, а также аксессуаров. А если запустить AirBuddy 2 на двух компьютерах, оно позволит плавно переключить подключенные устройства с одного Mac на другой.

Лучший дизайн — Reeder 5

Многопанельный RSS-ридер, который существует более 10 лет, но с каждой новой версией продолжает быть «маяком отличного дизайна», считает MacStories.

Трудно выделить какую-то одну черту Reeder 5, связанную с дизайном, оно требует целостного анализа UX, чтобы понять, почему в нём есть что-то особенное.

От анимации индикатора обновления на верхней панели инструментов и плавных переходов между панелями на iPad до интеграции Safari View в список статей и смехотворно плавной прокрутки, при которой не пропадает ни одного кадра даже при сотнях заголовков статей. Использовать Reeder 5 — абсолютное удовольствие.

Лучший дизайн, финалист — Nova

Редакция MacStories отмечает не только качество редактора кода Nova, но и его дизайн.

Помимо четырех стандартных тем оформления, в приложении можно подключить сторонние варианты из библиотеки расширений. Они устанавливаются отдельно для самого редактора и окна вокруг него — благодаря этому, в Nova можно создать собственную цветовую комбинацию.

Также изданию понравилось разделение документа на две панели, быстрый доступ к функциям и качество файлового менеджера, который нативно работает на Mac.

Выбор читателей — Reeder 5

RSS-ридер в 2019 году занял второе место в читательском голосовании MacStories, но с выходом 5-й версии приложения с улучшенным дизайном и расширенными функциями его рейтинг вырос.

Выбор читателей, финалист — Scriptable

Редактор кода для iOS и iPadOS, который даёт доступ к функциям системы через API JavaScript и позволяет создавать сложные сценарии автоматизации.

В 2020 году разработчик Саймон Стёрвинг доработал Scriptable под iOS 14: добавил настраиваемые виджеты и новые способы взаимодействия с ярлыками, для которых даже не нужно запускать само приложение.

Scriptable исправляет недостатки встроенного в iOS сервиса «Быстрые действия» и для многих пользователей стал «незаменимым инструментом для рабочих процессов», пишет MaStories.

Выбор читателей, финалист — Things 3

В 2019 году менеджер задач Things занял второе место в номинации «Выбор читателей» и в 2020 году остался в фаворитах — благодаря дизайну и быстрому появлению новых функций.

В марте 2020 года Things полностью переработали на watchOS, в апреле добавили поддержку курсора и клавиатуры Magic Keyboard на iPad, а в сентябре в приложении появились создание задач через Scribble и переработанные виджеты — в день релиза iOS 14 и iPadOS 14.

Приложение года — MusicHarbor

MacStories оценивает номинантов на главную награду по нескольким категориям:

Какое приложение больше всего нравилось в течение года?

На какое приложение полагаются редакторы в повседневных задачах и рабочих процессах?

Есть ли то приложение, что получило серьезные обновления и поддержку всех современных API на всех платформах Apple?

Какое приложение воплощает в жизнь уникальную идею и сочетает её с доступным и интуитивно понятным дизайном?

В 2020 году таким приложением стал MusicHarbor — сервис Маркоса Танаки, который позволяет оставаться в курсе новых музыкальных релизов любимых исполнителей. Он поддерживает все актуальные возможности iOS и iPadOS, интегрирован со Spotify в дополнение к Apple Music, а также перенесён на macOS с помощью технологии Apple Catalyst.

С помощью MusicHarbor и его виджетов для macOS и iOS можно легко отслеживать все синглы и альбомы исполнителей, сканировать библиотеку пользователя, смотреть новые клипы, читать рецензии и музыкальные новости, а также открывать нужный стриминговый сервис, например YouTube Music.

«MusicHarbor кажется надеждой, что в трудные времена люди могут объединяться и создавать искусство, что музыка может заполнить любую тишину, и независимо от того, насколько сложна задача, инди-разработчик может вложить всю душу и силы в продукт, который сделает нашу жизнь немного лучше», — пишет MacStories.

Приложение года, финалист — Tot

Минималистичный блокнот для iPhone, iPad и Mac, состоящий из семи панелей-точек — семи блокнотов, каждому назначен свой цвет. Tot служит для быстрых и коротких заметок, которые нужно где-то зафиксировать, чтобы потом скопировать или вставить куда-то ещё.