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Samsung представит новые смартфоны Galaxy 14 января Статьи редакции
Обычно компания проводит презентации в феврале-марте.
Samsung представит новые устройства 14 января 2021 года. Дату презентации компания сообщила в Twitter.
Компания может показать три устройства: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra (предварительные названия), пишет The Next Web. По слухам, главным в линейке станет Ultra, который будет поддерживать стилус S-Pen от Samsung. Корейское издание Ajunews со ссылкой на неназванные источники писало, что Samsung может закрыть линейку Galaxy Note — поэтому стилус появится в смартфонах Galaxy S и Z.
Ещё один слух — что Samsung вслед за Apple может отказаться от наушников и адаптера питания в комплекте.
О том, что Samsung перенесёт презентацию на январь, некоторые аналитики писали ещё в конце 2020 года.
Почему все дизайнеры смартфонов так выпячивают этот убогий блок камер?! Сукапиздец, сделайте уже кто-нибудь смартфон с не броским блоком камер утопленным заподлицо с корпусом, вам памятник поставят при жизни!
Полностью поддерживаю! Хотя бы сделали на выбор вариант флагмана без выступающих камер и проверили спрос.
Из говна новости делают.
как могут в начале года всегда так как минумум до 12 января так будет
Unpacked в 2020 году в августе же был. Самсунг решил свои изделия выпускать теперь раз в полгода, чтобы они устаревали и дешевели ещё быстрее после запуска?
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