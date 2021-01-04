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Техника
Лера Михайлова

Samsung представит новые смартфоны Galaxy 14 января Статьи редакции

Обычно компания проводит презентации в феврале-марте.

6 6 комментариев
630 просмотров

Samsung представит новые устройства 14 января 2021 года. Дату презентации компания сообщила в Twitter.

Samsung Mobile @SamsungMobile
Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021.
Watch #SamsungUnpacked live on http://samsung.com https://t.co/IVKmxn3Epv

Компания может показать три устройства: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra (предварительные названия), пишет The Next Web. По слухам, главным в линейке станет Ultra, который будет поддерживать стилус S-Pen от Samsung. Корейское издание Ajunews со ссылкой на неназванные источники писало, что Samsung может закрыть линейку Galaxy Note — поэтому стилус появится в смартфонах Galaxy S и Z.

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Ещё один слух — что Samsung вслед за Apple может отказаться от наушников и адаптера питания в комплекте.

Android Police считает, что новые устройства могут выглядеть так

О том, что Samsung перенесёт презентацию на январь, некоторые аналитики писали ещё в конце 2020 года.

Jon Prosser @jon_prosser
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀

Announcement: January 14, 2021
Pre-order: January 14, 2021

Launch: January 29, 2021

Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink

#новости #samsung

6 6 комментариев
2
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6 комментариев
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Anton Reut

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Почему все дизайнеры смартфонов так выпячивают этот убогий блок камер?! Сукапиздец, сделайте уже кто-нибудь смартфон с не броским блоком камер утопленным заподлицо с корпусом, вам памятник поставят при жизни! 

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Dmitri Atname

Anton
0

Полностью поддерживаю! Хотя бы сделали на выбор вариант флагмана без выступающих камер и проверили спрос.

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Антон

0

Из говна новости делают.

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Bezhan Nazaralizoda

Антон
0

как могут в начале года всегда так как минумум до 12 января так будет 

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Юрий Белоножкин

0

Unpacked в 2020 году в августе же был. Самсунг решил свои изделия выпускать теперь раз в полгода, чтобы они устаревали и дешевели ещё быстрее после запуска?

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Павел

Юрий
0

Galaxy S был в феврале–марте, а в августе был Galaxy Note (и Fold, вроде).

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