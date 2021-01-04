Обычно компания проводит презентации в феврале-марте.

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Samsung представит новые устройства 14 января 2021 года. Дату презентации компания сообщила в Twitter.

Компания может показать три устройства: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra (предварительные названия), пишет The Next Web. По слухам, главным в линейке станет Ultra, который будет поддерживать стилус S-Pen от Samsung. Корейское издание Ajunews со ссылкой на неназванные источники писало, что Samsung может закрыть линейку Galaxy Note — поэтому стилус появится в смартфонах Galaxy S и Z.

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Ещё один слух — что Samsung вслед за Apple может отказаться от наушников и адаптера питания в комплекте.

Android Police считает, что новые устройства могут выглядеть так

О том, что Samsung перенесёт презентацию на январь, некоторые аналитики писали ещё в конце 2020 года.