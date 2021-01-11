Техника
Лиана Липанова

Lenovo выпустит очки дополненной реальности для бизнеса ThinkReality A3 в 2021 году Статьи редакции

Похожую гарнитуру для бизнеса также выпускают Microsoft, Epson и Google.

  • Lenovo в середине 2021 года выпустит корпоративные очки дополненной реальности ThinkReality A3, передаёт TechCrunch. Стоимость устройства в компании не раскрывают.
  • Гарнитура имеет разрешение 1080р и оснащена чипом Snapdragon XR1 от Qualcomm. Пара камер типа «рыбий глаз» отслеживает движения, а RGB-камера на 8 МП снимает видео для удалённого использования.
  • Через USB-C устройство можно подключить к компьютеру и некоторым телефонам Motorola, принадлежащим Lenovo. «Сертифицированные приложения на платформе Think Reality обеспечивают удаленную работу, управляемые рабочие процессы и 3D-визуализацию», — говорят в компании.
  • Очки также оснащены динамиками и микрофоном, чтобы пользователи могли общаться с коллегами, передаёт Fortune. Очки А3 могут проецировать до пяти виртуальных экранов, которые может увидеть только пользователь. Для управления элементами на виртуальных экранах понадобится мышь, трекпад или клавиатура.
  • Предыдущая, первая модель очков для бизнеса ThinkReality A6 была гораздо более объёмной, которая не требует подключения к компьютеру, напоминает издание.
  • Очевидно, Lenovo считает, что ближайшее будущее AR связано с использованием на предприятиях, пишет TechCrunch. Компания уже пробовала выходить на потребительский рынок с гарнитурой Star Wars Jedi Challenges за $200 в 2017 году, напоминает издание. В ноябре 2019 года они стоили $70. По состоянию на 11 января 2021 года, компания прекратила выпуск очков.
  • Очки дополненной реальности для бизнеса также разрабатывают, например, Microsoft, Epson и Google.

#новость #lenovo #ar

1537 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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alex twit

10

сегодня в очках рыбий глаз, а завтра в очко пару раз

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Сергей Усилин

alex
5

Сложно не согласиться с этим очень емким и точным комментарием!

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ЯжПрограммист

alex
2

За AR и двор стреляю в упор?

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Жилищный чувак

5

Хочу очки с заменой реальности.
PS. Бонг уже не помогает 

Ответить

hakhagmon

3

Что за расизм, почему не белый мужик в очках?

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Gaarry Don

0

Вряд ли это приживётся на рынке. Будет такая же история, как и с другими ВР очками, неоправданно дорого 

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Panarin

0

Надо в Россию купить эти "розовые очки" бизнес поднимать!

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