Lenovo выпустит очки дополненной реальности для бизнеса ThinkReality A3 в 2021 году Статьи редакции
Похожую гарнитуру для бизнеса также выпускают Microsoft, Epson и Google.
- Lenovo в середине 2021 года выпустит корпоративные очки дополненной реальности ThinkReality A3, передаёт TechCrunch. Стоимость устройства в компании не раскрывают.
- Гарнитура имеет разрешение 1080р и оснащена чипом Snapdragon XR1 от Qualcomm. Пара камер типа «рыбий глаз» отслеживает движения, а RGB-камера на 8 МП снимает видео для удалённого использования.
- Через USB-C устройство можно подключить к компьютеру и некоторым телефонам Motorola, принадлежащим Lenovo. «Сертифицированные приложения на платформе Think Reality обеспечивают удаленную работу, управляемые рабочие процессы и 3D-визуализацию», — говорят в компании.
- Очки также оснащены динамиками и микрофоном, чтобы пользователи могли общаться с коллегами, передаёт Fortune. Очки А3 могут проецировать до пяти виртуальных экранов, которые может увидеть только пользователь. Для управления элементами на виртуальных экранах понадобится мышь, трекпад или клавиатура.
- Предыдущая, первая модель очков для бизнеса ThinkReality A6 была гораздо более объёмной, которая не требует подключения к компьютеру, напоминает издание.
- Очевидно, Lenovo считает, что ближайшее будущее AR связано с использованием на предприятиях, пишет TechCrunch. Компания уже пробовала выходить на потребительский рынок с гарнитурой Star Wars Jedi Challenges за $200 в 2017 году, напоминает издание. В ноябре 2019 года они стоили $70. По состоянию на 11 января 2021 года, компания прекратила выпуск очков.
- Очки дополненной реальности для бизнеса также разрабатывают, например, Microsoft, Epson и Google.
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7 комментариев
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сегодня в очках рыбий глаз, а завтра в очко пару раз
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Вряд ли это приживётся на рынке. Будет такая же история, как и с другими ВР очками, неоправданно дорого
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