Техника
Лиана Липанова

Lenovo выпустит свои первые очки дополненной реальности для бизнеса в 2021 году Статьи редакции

Похожую гарнитуру для бизнеса также выпускают Microsoft, Epson и Google.

  • Lenovo в середине 2021 года выпустит корпоративные очки дополненной реальности ThinkReality A3, передаёт TechCrunch. Стоимость устройства в компании не раскрывают.
  • Гарнитура имеет разрешение 1080р и оснащена чипом Snapdragon XR1 от Qualcomm. Пара камер типа «рыбий глаз» отслеживает движения, а RGB-камера на 8 МП снимает видео для удалённого использования.
  • Через USB-C устройство можно подключить к компьютеру и некоторым телефонам Motorola, принадлежащим Lenovo. «Сертифицированные приложения на платформе Think Reality обеспечивают удаленную работу, управляемые рабочие процессы и 3D-визуализацию», — говорят в компании.
  • Очевидно, Lenovo считает, что ближайшее будущее AR связано с использованием на предприятиях, пишет издание. Компания уже пробовала выходить на потребительский рынок с гарнитурой Star Wars Jedi Challenges за $200 в 2017 году, напоминает TechCrunch. В ноябре 2019 года они стоили $70. По состоянию на 11 января 2021 года, компания прекратила выпуск очков.
  • Очки дополненной реальности для бизнеса также разрабатывают, например, Microsoft, Epson и Google.

#новость #lenovo #ar

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