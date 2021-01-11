Выставка впервые проходит в онлайне — с 11 по 14 января.

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Прозрачный экран от LG Display

На выставке потребительской электроники СES (Consumer Electronics Show) производители показывают как прототипы, так и линейки готовых продуктов. Анонсы готовят Intel, AMD, Nvidia, а до начала CES 2021 проекты показали LG, HP и Asus.

Это обновляемый материал Мы будем собирать самые интересные анонсы на протяжении всей выставки. Если хотите прочитать сразу обо всех новинках, добавьте материал в закладки и вернитесь к нему в пятницу, 15 января.

Прозрачный OLED-телевизор LG и игровой сгибаемый экран

LG Display показала новое поколение OLED-панелей. Представители компании говорят, что спрос на прозрачные экраны растёт в «умных» домах, беспилотниках, самолётах и метро. LG Display показала несколько сценариев использования подобных панелей.

«Умная» кровать с выдвижным 55-дюймовым телевизором

По нажатию кнопки можно частично или полностью выдвинуть OLED-панель из рамки у изножья кровати. Позади телевизора, если нужно, выдвигается непрозрачный экран, с ним удобнее смотреть кино. Прозрачный экран не закреплен, его можно переносить в другие комнаты.

Прозрачность новых панелей достигает 40%, тогда как у ЖК-дисплеев — 10%

Перегородка в суши-баре

Экран между посетителями и поваром покажет меню или видео, пока покупатели ждут заказ. В то же время он позволит наблюдать за работой поваров и сохранит «целостность» помещения, считает LG Display.

Окно в поезде метро отображает информацию о маршруте, погоду, новости и карты, не закрывая вид

Второй концепт LG Display — 48-дюймовый 4K-дисплей LG Bendable CSO. Он переключается между плоским и изогнутым «режимом» — с радиусом кривизны до метра. Плоский дисплей предназначен для просмотра видео, изогнутый — для «погружения» в игры.

Вместо динамиков в телевизоре используется технология Cinematic Sound OLED. Это особая пленка толщиной 0,6 мм, с помощью которой экран вибрирует и воспроизводит звук

Ещё один анонс от LG — выход в 2021 году 42-дюймового OLED-телевизора. Это самый компактный OLED-телевизор на данный момент, замечает The Verge.

Первый роутер с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6E

«Игровое» подразделение Asus Republic of Games официально представило трехдиапазонный роутер ROG Rapture GT-AXE11000 с поддержкой нового сертифицированного формата Wi-Fi 6E (802.11ax).

The Verge называет Wi-Fi 6E «крупнейшим обновлением Wi-Fi за последние 20 лет». Технология добавляет третий рабочий диапазон частот — 6 ГГц — к существующим 2,4 Ггц и 5 ГГц и в четыре раза увеличивает общее количество радиоволн. Это повышает скорость в загруженных местах, например, уменьшая помехи от устройств соседей.

Часть смартфонов 2021 года будет совместима с новым форматом. Его поддерживает процессор Qualcomm Snapdragon 888: он появится во флагманах, к примеру, на некоторых моделях из линейки Samsung Galaxy S21.

Скорость ROG Rapture GT-AXE11000 в диапазоне 2,4 ГГц может достигать 1148 Мбит/c, в диапазонах 5 ГГц и 6 ГГц — по 4804 Мбит/с.

Цена — $549,99, роутер появится в продаже в январе 2021 года.



Ноутбуки LG выйдут в России — впервые с 2007 года

LG будет официально продавать ноутбуки в России и начнёт с анонсированной линейки компактных моделей gram, пишет Ferra. В gram входят пять устройств, представленные на CES 2021:

С экранами от 14 до 17 дюймов с соотношением сторон 16:10.

И трансформер два в одном (раскладывается и превращается в планшет).



Внутри — процессоры Intel 11-го поколения с графикой Iris Xe и до 16 ГБ оперативной памяти. Базовая 14-дюймовая модель весит 999 граммов, флагманский 16-дюймовый ноутбук два в одном — почти полтора килограмма.

Стоимость устройств и дата выхода в России пока неизвестны. Их объявят после 11 января.

ARM-ноутбук-трансформер HP Elite Folio на базе Snapdragon 8cx

Компания представила 13,5-дюймовый ноутбук с сенсорным FullHD-экраном и специальной подставкой. С её помощью экран можно поставить перед клавиатурой или положить, как планшет.

Устройство работает на базе Windows 10. Внутри:

ARM-процессор Snapdragon 8cx второго поколения, который поддерживает LTE и 5G.

До 16 ГБ оперативной памяти.



NVMe-накопитель до 512 ГБ.

Модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.



Заявленное время работы HP Elite Folio в режиме просмотра локального видео — 24,5 часов, весит устройство 1,29 кг. Цену пока не объявили.

56-дюймовый экран для электромобилей

На CES 2021 Mercedes-Benz показал мультимедийный экран Hyperscreen — это несколько объединенных OLED-панелей по всей фронтальной части машины, в едином, слегка изогнутом стеклянном корпусе.

Hyperscreen объединяет навигацию, приборную панель, настройки автомобиля и развлечения. Под экраном установлено 12 механизмов для тактильной обратной связи.

В экране работает «система искусственного интеллекта», которая узнаёт привычки и предпочтения пользователя и реагирует на них. Скажем, предлагает позвонить определенному человеку в определенный день или запоминает, какие функции были активированы и в каком месте.

Также автомобиль предложит включить обогрев сиденья и руля одновременно, если это часто делает водитель, или поднять подвеску в труднопроходимом месте, если владелец делал так раньше.

«Бесконтактный» унитаз и ванна за $16 тысяч от Kohler

Производитель сантехники Kohler ежегодно представляет на CES технологические продукты для «умных» домов. Среди анонсов:

«Умная» ванна с подсветкой Kohler Stillness Bath, которая умеет автоматически регулировать температуру, создавать эффект тумана и проводить ароматерапию. Стоимость — от $6198 до $15 998 для модели в максимальной комплектации.

«Бесконтактный» унитаз с подсветкой, смывающий по взмаху руки — стоит от $600 до $1000.

«Умный» унитаз Innate Intelligent Toilet с сиденьем с подогревом, автоматическим открытием и закрытием, пультом дистанционного управления и функцией «индивидуального биде». Цена — $3100.



Бесконтактный смеситель для ванной в двух форматах: со встроенным датчиком в самом кране или в кнопке рядом.



В середине 2021 года компания выпустит гарнитуру дополненной реальности ThinkReality A3 для корпоративного использования — удалённой работы, управления рабочими процессами и 3D-визуализации.

Гарнитура сможет снимать видео, отслеживать движения и подключаться к компьютерам и некоторым смартфонам Motorola, которая принадлежит Lenovo.