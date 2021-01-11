Техника
Евгения Евсеева

Samsung представила домашнего робота Bot Handy — он может убрать бельё, загрузить посудомойку или налить вина Статьи редакции

Будет кого в старости попросить налить стакан воды.

На выставке потребительской электроники СES (Consumer Electronics Show) Samsung представила робота Bot Handy, который может забрать белье, загрузить посудомоечную машину, накрыть на стол, налить вино и даже принести вам выпить.

Для распознавания объектов робот использует искусственный интеллект и камеры и может определить, какую силу нужно приложить, чтобы взять предмет. Bot Handy находится в разработке, дата выпуска и стоимость пока неизвестны.

#новость #samsung

1698 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Kim Kim

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Где-то я это уже видел...

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Max Max

3

Проблема «стакана воды» в старости - решена 😂 И даже без выращивания специально обученных спиногрызов.

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Nikita Rogatov

Max
3

а кто кредит за робота выплачивать будет ?

Ответить

Marina Dv

3

Не хватает функции готовки еды, а в целом идеально )

Ответить

Max Max

0

КМК дешевле один раз купить робота, чем 18 лет кормить и одевать дитачек. Да и вообще, меньше отвлекаясь - больше заработаешь. Логика 👆

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Владимир Викторович

0

Тут биткойн на 10000 $ просел , а вы о чем ?

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Кирилл Живицкий

0

Ну всё, теперь девушкам точно не нужны парни 🤣

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alex twit

0

налить вина

был бы у меня такой убердевайс, я бы, может, и не женился никогда

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