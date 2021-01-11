Будет кого в старости попросить налить стакан воды.

На выставке потребительской электроники СES (Consumer Electronics Show) Samsung представила робота Bot Handy, который может забрать белье, загрузить посудомоечную машину, накрыть на стол, налить вино и даже принести вам выпить.

Для распознавания объектов робот использует искусственный интеллект и камеры и может определить, какую силу нужно приложить, чтобы взять предмет. Bot Handy находится в разработке, дата выпуска и стоимость пока неизвестны.