Samsung представила домашнего робота Bot Handy — он может убрать бельё, загрузить посудомойку или налить вина Статьи редакции
Будет кого в старости попросить налить стакан воды.
На выставке потребительской электроники СES (Consumer Electronics Show) Samsung представила робота Bot Handy, который может забрать белье, загрузить посудомоечную машину, накрыть на стол, налить вино и даже принести вам выпить.
Для распознавания объектов робот использует искусственный интеллект и камеры и может определить, какую силу нужно приложить, чтобы взять предмет. Bot Handy находится в разработке, дата выпуска и стоимость пока неизвестны.
Проблема «стакана воды» в старости - решена 😂 И даже без выращивания специально обученных спиногрызов.
КМК дешевле один раз купить робота, чем 18 лет кормить и одевать дитачек. Да и вообще, меньше отвлекаясь - больше заработаешь. Логика 👆
Блоги компаний
Показать еще