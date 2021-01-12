Сколько будет стоить дрон, пока неизвестно.

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Sony показала компактный дрон для профессиональной фото- и видеосъёмки Airpeak. Презентация прошла на выставке потребительской электроники CES 2021, пишет The Verge.

Устройство — самое маленькое из тех, которые могут удержать камеры Alpha, отмечает издание. Engadget уточняет, что дрон использует технологии искусственного интеллекта.

В Sony рассказали, что изучают возможность использовать дрон для съёмки пейзажей и городских снимков. Другие детали об устройстве пока не сообщаются.

Хотя Sony раньше не занималась дронами, её камеры одни из лучших в отрасли, отмечает The Verge. Например, лидер на рынке беспилотников DJI предлагает крепления для камер Sony Alpha.