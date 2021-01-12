Техника
Таня Боброва

Sony вышла на рынок дронов с устройством Airpeak для профессиональной съёмки Статьи редакции

Сколько будет стоить дрон, пока неизвестно.

12 12 комментариев
1758 просмотров

Sony показала компактный дрон для профессиональной фото- и видеосъёмки Airpeak. Презентация прошла на выставке потребительской электроники CES 2021, пишет The Verge.

Устройство — самое маленькое из тех, которые могут удержать камеры Alpha, отмечает издание. Engadget уточняет, что дрон использует технологии искусственного интеллекта.

В Sony рассказали, что изучают возможность использовать дрон для съёмки пейзажей и городских снимков. Другие детали об устройстве пока не сообщаются.

Хотя Sony раньше не занималась дронами, её камеры одни из лучших в отрасли, отмечает The Verge. Например, лидер на рынке беспилотников DJI предлагает крепления для камер Sony Alpha.

Sony объявила о создании бренда Airpeak в конце 2020 года. Тогда в компании говорили, что планируют запустить проект весной 2021 года. На рынке Airpeak придётся конкурировать с DJI, Parrot и Skydio, пишет Engadget.

#новость #дроны #sony

12 12 комментариев
10
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0440\u043e\u043d\u044b","sony"], "comments": 12, "likes": 10, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 195801, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 Jan 2021 12:13:13 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олег Гущин

–1

Ждём когда Sony поглотит DJI. 😎Sony fly DJI

Ответить

Vasiliy Gorin

Олег
9

Боже упаси, не надо. Пусть конкурируют свободно.

Ответить

Ivan Zenkov

Vasiliy
1

После запрета DJI в США о свободной конкуренции уже речи быть не может

Ответить

Константин Капачинский

0

А не правильнее будет делать не крепление и дрона для переноски такой тушки, а интегрировать камеру в сам дрон.

Ответить

Глухой торшер

Константин
4

Так это профессиональный сегмент. Для тех, у кого уже есть камеры.

Ответить

Карл

Константин
2

для тех, у кого камера есть + сменная оптика на ней. Получится, что придется просто мостить начинку от некой камеры в какой-то другой корпус, так как подвес по габаритам все равно будет примерно такой же. Большого смысла в этом нет.

Ответить

Тарас Соловйов

0

Sony лидер в производстве видеокамер, по этой причине думаю дрон для съёмок будет многофункциональный и реально стоящим продуктом. Думаю калибровка и стабилизация будет на хорошем уровне. Но и стоимость видимо тоже)))

Ответить

gary gray

0

Хорошо!

Ответить

Семен Рыбаков

0

Не знаю зачем, но мне это нужно

Ответить

Константин Босов

0

Интересно какбыстро стабилизатор перегрееться в камере? У сони и так со стабом проблеммы, по сравнению с олимусом его там нет... 

Ответить

Airat Kafman

Константин
0

Это только дрон. Камеры для съемок в нем нет.

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Сони - Ягуар в мире дронов

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
SmartMarket Сбера: как работает наш маркетплейс приложений и почему мы уверены, что он понравится разработчикам
Осенью Сбер открыл доступ к SmartMarket — платформе для создания, продвижения и монетизации мультимодальных приложений…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
ПК Dragonbox Pyra начали отгружать покупателям после четырех лет разработки
DragonBox Pyra — в буквальном смысле слова карманный компьютер с 5-дюймовым дисплеем, процессором TI OMAP 5 и QWERTY-кл…
0
Федя и Самат
Подписан
Отписаться
Хвастаемся классным клиентом в области ритейла
Сервис upmarket размещает товары производителей на интернет-рынках вроде озона и вайлдберрис. Ребята делают полный цикл…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Данил Дудник
за день
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph
Сергей Пустовит
за неделю
Перевод с яндексовского на русский: Андрей, чтоб ты сдох! Я из команды Яндекс.Маркета. Очень жаль, что не получилось вас наебать. Отсутствие начисленных баллов вы можете увидеть в своём личном кабинете, в разделе «Мои…
Купил смартфон на «Яндекс.Маркете» — за это маркетплейс обещал 3000 баллов кэшбека в «Плюсе», которые я так и не получил

Комментарии

Родион Галанев

Telegram стал вторым по числу…

Max Slobodchikov

Акции Twitter упали на 12…

Andrius Kairiukstis

Telegram стал вторым по числу…

Всвиторе

Акции Twitter упали на 12…

Андрей Рудин

«Не заставим смотреть…

MAx Shvedov

Telegram стал вторым по числу…

Миша Магадан

В ожидании прокола пузыря…

Родион Галанев

Telegram стал вторым по числу…

Sergei Timofeyev

В ожидании прокола пузыря…

Илья Шишкунов

Борьба с пластиком: Экологи…

ivan krapivin

Коротко: Endel — приложение с…

Карим Мусаев

Telegram стал вторым по числу…

Степан Кольцов

Клиент всегда прав? На самом…

MAx Shvedov

Telegram стал вторым по числу…

Карим Мусаев

Telegram стал вторым по числу…

Ilya Solovyov

Боженька, давай уже сразу…

Павел

Акции Twitter упали на 12…

Владислав Мальцев

Бизнесмен занял деньги по…

Yarro S

Почему Уоррен Баффет потерпел…

Карим Мусаев

Telegram стал вторым по числу…
null