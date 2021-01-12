Sony вышла на рынок дронов с устройством Airpeak для профессиональной съёмки Статьи редакции
Сколько будет стоить дрон, пока неизвестно.
Sony показала компактный дрон для профессиональной фото- и видеосъёмки Airpeak. Презентация прошла на выставке потребительской электроники CES 2021, пишет The Verge.
Устройство — самое маленькое из тех, которые могут удержать камеры Alpha, отмечает издание. Engadget уточняет, что дрон использует технологии искусственного интеллекта.
В Sony рассказали, что изучают возможность использовать дрон для съёмки пейзажей и городских снимков. Другие детали об устройстве пока не сообщаются.
Хотя Sony раньше не занималась дронами, её камеры одни из лучших в отрасли, отмечает The Verge. Например, лидер на рынке беспилотников DJI предлагает крепления для камер Sony Alpha.
Sony объявила о создании бренда Airpeak в конце 2020 года. Тогда в компании говорили, что планируют запустить проект весной 2021 года. На рынке Airpeak придётся конкурировать с DJI, Parrot и Skydio, пишет Engadget.
Ждём когда Sony поглотит DJI. 😎Sony fly DJI
Боже упаси, не надо. Пусть конкурируют свободно.
После запрета DJI в США о свободной конкуренции уже речи быть не может
А не правильнее будет делать не крепление и дрона для переноски такой тушки, а интегрировать камеру в сам дрон.
Глухой торшер
Так это профессиональный сегмент. Для тех, у кого уже есть камеры.
для тех, у кого камера есть + сменная оптика на ней. Получится, что придется просто мостить начинку от некой камеры в какой-то другой корпус, так как подвес по габаритам все равно будет примерно такой же. Большого смысла в этом нет.
Sony лидер в производстве видеокамер, по этой причине думаю дрон для съёмок будет многофункциональный и реально стоящим продуктом. Думаю калибровка и стабилизация будет на хорошем уровне. Но и стоимость видимо тоже)))
Интересно какбыстро стабилизатор перегрееться в камере? У сони и так со стабом проблеммы, по сравнению с олимусом его там нет...
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